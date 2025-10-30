7 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe phổi trong thời tiết giao mùa

Sự kết hợp giữa thời tiết lạnh, hanh khô và mức độ ô nhiễm không khí cao là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe phổi. Để củng cố hệ hô hấp và giảm thiểu tác động tiêu cực, việc bổ sung dưỡng chất là rất cần thiết. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được khuyên dùng để tăng cường sức khỏe cho phổi.

Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng giữ cho cơ thể khỏe mạnh, trong đó có sức khoẻ phổi. Tiêu thụ đa dạng thực phẩm từ các nhóm dinh dưỡng và tăng cường rau củ quả có thể hỗ trợ tối đa cho hệ hô hấp.

Đồng thời, việc tránh thực phẩm chế biến sẵn và từ bỏ thói quen hút thuốc sẽ giúp nâng cao sức khỏe phổi. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những thực phẩm nên ăn và hạn chế để bảo vệ phổi.

1. Củ dền và lá củ dền giúp tăng cường sức khỏe phổi

Các chất trong củ dền có lợi cho sức khỏe của phổi.

Phần rễ và lá có màu sắc rực rỡ của cây củ dền chứa các hợp chất giúp tối ưu hóa chức năng phổi. Củ dền và lá củ dền rất giàu nitrate, chất đã được chứng minh là có lợi cho chức năng phổi. Nitrates giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và tối ưu hóa sự hấp thụ oxy.

Các chất bổ sung từ củ dền đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất thể chất và chức năng phổi ở những người mắc các bệnh về phổi, bao gồm: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng áp phổi.

Ngoài ra, lá củ dền còn chứa nhiều magie, kali, vitamin C và các chất chống oxy hóa carotenoid, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe phổi.

2. Ớt chuông

Ớt chuông là một trong những nguồn giàu vitamin C nhất, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Việc nạp đủ vitamin C đặc biệt quan trọng đối với những người hút thuốc.

Trên thực tế, do tác hại của khói thuốc lá đối với nguồn dự trữ chất chống oxy hóa của cơ thể, nên những người hút thuốc được khuyến nghị tiêu thụ thêm 35 mg vitamin C mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc có thể hưởng lợi từ liều vitamin C cao hơn và những người hút thuốc có mức tiêu thụ vitamin C cao có chức năng phổi tốt hơn so với những người có mức tiêu thụ vitamin C thấp.

Chỉ cần ăn một quả ớt chuông ngọt cỡ vừa (khoảng 120 g) đã cung cấp 169% lượng vitamin C được khuyến nghị.

3. Bí ngô

Phần thịt của bí ngô chứa nhiều hợp chất thực vật tăng cường sức khỏe phổi. Chúng đặc biệt giàu carotenoids, bao gồm beta carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Các nghiên cứu cho thấy việc có nồng độ carotenoids trong máu cao hơn có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn ở cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi.

Những người hút thuốc có thể hưởng lợi đáng kể từ việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotenoid như bí ngô.

Bằng chứng cho thấy những người hút thuốc có thể có nồng độ chất chống oxy hóa carotenoid thấp hơn 25% so với những người không hút thuốc, điều này có thể gây hại cho sức khỏe phổi.

4. Cà chua và các sản phẩm từ cà chua

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua là một trong những nguồn cung cấp lycopene dồi dào nhất trong chế độ ăn uống, một chất chống oxy hóa carotenoid đã được liên kết với việc cải thiện sức khỏe phổi.

Việc tiêu thụ các sản phẩm từ cà chua đã được chứng minh là giúp giảm viêm đường thở ở những người mắc bệnh hen suyễn và cải thiện chức năng phổi ở những người mắc bệnh COPD.

Một nghiên cứu nhỏ năm 2019 trên 105 người mắc bệnh hen suyễn đã chứng minh rằng chế độ ăn giàu cà chua có liên quan đến tỷ lệ hen suyễn được kiểm soát kém thấp hơn. Hơn nữa, việc tiêu thụ cà chua cũng được liên kết với sự suy giảm chức năng phổi chậm hơn ở những người đã bỏ hút thuốc.

5. Bắp cải tím

Bắp cải tím là một nguồn anthocyanin dồi dào và giá cả phải chăng. Các sắc tố thực vật này tạo nên màu sắc rực rỡ cho bắp cải tím. Lượng anthocyanin được chứng minh là có liên quan đến việc giảm suy giảm chức năng phổi.

Hơn nữa, bắp cải rất giàu chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có chức năng phổi tốt hơn những người tiêu thụ ít chất xơ.

6. Nghệ

Hợp chất hoạt tính trong nghệ giúp làm sạch phổi một cách tự nhiên.

Nghệ giúp giảm viêm và sung huyết (tắc nghẽn) do các bệnh hô hấp gây ra. Hợp chất hoạt tính trong nghệ giúp làm sạch phổi một cách tự nhiên. Nó cũng giúp xây dựng khả năng miễn dịch và giải độc cơ thể.

Nghệ thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe tổng thể nhờ vào các tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ của nó. Curcumin, thành phần hoạt tính chính trong nghệ, có thể đặc biệt có lợi trong việc hỗ trợ chức năng phổi.

Một nghiên cứu trên 2.478 người đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ curcumin có liên quan đến việc cải thiện chức năng phổi. Hơn nữa, chức năng phổi của những người hút thuốc có mức tiêu thụ curcumin cao nhất cao hơn đáng kể so với những người hút thuốc tiêu thụ curcumin thấp.

Trên thực tế, việc tiêu thụ curcumin cao ở những người hút thuốc có liên quan đến chức năng phổi cao hơn 9,2% so với những người hút thuốc không tiêu thụ curcumin.

7. Trà xanh

Từ việc giảm cân đến giảm viêm, trà xanh có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Uống trà xanh hai lần một ngày có lợi trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe phổi.

Trà xanh là một loại đồ uống có tác dụng ấn tượng đối với sức khỏe. Epigallocatechin gallate (EGCG) là một catechin tập trung nhiều trong trà xanh. Nhờ đó trà xanh có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời đã được chứng minh là có khả năng ức chế xơ hóa hoặc sẹo hóa các mô.

Xơ hóa phổi là một căn bệnh đặc trưng bởi sự hình thành sẹo mô phổi tiến triển, làm ảnh hưởng đến chức năng phổi. Một số nghiên cứu cho thấy EGCG có thể giúp điều trị căn bệnh này.

Một nghiên cứu nhỏ vào năm 2020 trên 20 người mắc bệnh xơ hóa phổi cho thấy việc điều trị bằng chiết xuất EGCG trong 2 tuần đã làm giảm các dấu hiệu xơ hóa, so với nhóm đối chứng.

Bảo vệ sức khỏe tổng thể và phổi, đặc biệt trong thời tiết khắc nghiệt và ô nhiễm, bắt đầu từ chế độ ăn uống thông minh. Hãy ưu tiên các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm. Bổ sung đạm nạc, cá béo, chất béo lành mạnh để củng cố hệ miễn dịch. Chú ý hạn chế tối đa thực phẩm chiên rán, đường, rượu bia và đồ uống có gas, vì dễ gây viêm và kích ứng đường hô hấp.

Đối với người có bệnh lý hô hấp, luôn nhớ uống đủ nước ấm, chia nhỏ bữa ăn và cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh chế độ ăn phù hợp nhất.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)