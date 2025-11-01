Có nên ăn trứng khi mắc hội chứng ruột kích thích không?

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe nhưng lại gây triệu chứng khó chịu cho nhiều người mắc hội chứng ruột kích thích.

Trứng được biết là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trứng thường dễ dung nạp đối với đa số nhưng cũng có thể là tác nhân gây ra một số triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS) ở một số người.

1. Hội chứng ruột kích thích là gì và các tác nhân phổ biến?

Hội chứng ruột kích thích là một rối loạn tiêu hoá phổ biến có thể gây ra đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, táo bón, đau quặn bụng, tiêu chảy.

Khi bị hội chứng ruột kích thích vẫn có thể ăn trứng.

Đặc trưng của IBS là các triệu chứng có xu hướng đến rồi đi. Giữa các đợt bùng phát, có những khoảng thời gian không có triệu chứng (gọi là giai đoạn không có triệu chứng).

Các triệu chứng IBS khác nhau đối với mỗi người và tác nhân gây bệnh cũng đa dạng. Mức độ xuất hiện triệu chứng cũng dao động từ khó chịu nhẹ đến đau đớn dữ dội làm suy nhược cơ thể.

Các tác nhân gây IBS phổ biến bao gồm:

Chế độ ăn thiếu đa dạng và dinh dưỡng hợp lý. Một số loại thực phẩm, chẳng hạn như gluten, sữa, đậu nành, ngô, trứng và rau họ cải (bông cải xanh, bắp cải, cải Brussels...). Mất cân bằng vi khuẩn trong ruột (sau khi dùng kháng sinh hoặc sau nhiễm trùng). Vi khuẩn và độc tố, chẳng hạn như vi khuẩn Salmonella hoặc E.coli từ thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Căng thẳng hoặc thiếu tập thể dục.

2. Ảnh hưởng của trứng đối với người mắc hội chứng ruột kích thích

IBS khó điều trị do sự khác biệt lớn giữa các cá nhân. Đối với nhiều người, trứng là món ăn hoàn toàn bình thường nhưng đối với một số người, ăn trứng luộc chín cũng có thể gây đau quặn bụng dữ dội hoặc các tác dụng phụ tiêu hóa khác.

Trứng chứa nhiều protein, có tính chất làm đặc, vì vậy nếu các triệu chứng nghiêng về đau bụng và táo bón, trứng có thể làm táo bón trầm trọng hơn.

Đối với những người bị tiêu chảy là chủ yếu, trứng lại có thể giúp làm đặc phân và làm chậm quá trình đi tiêu. Trứng nằm trong danh sách thực phẩm được phép sử dụng trong chế độ ăn ít FODMAP (một nhóm carbohydrate dễ lên men gây đầy hơi và kích hoạt triệu chứng). Trứng có lợi vì chúng giàu protein và dinh dưỡng, đồng thời rất ít carbohydrate dễ lên men, ít có khả năng gây ra triệu chứng.

Nếu bị dị ứng trứng, tuyệt đối không ăn bất kỳ thực phẩm nào có chứa trứng do lo ngại về phản ứng dị ứng với protein trứng.

3. Tham khảo cách ăn trứng khi bị hội chứng ruột kích thích

Khi bị hội chứng ruột kích thích, trứng không phải là thực phẩm đầu tiên nên cắt giảm mà hãy bắt đầu với các thực phẩm kích hoạt phổ biến hơn như bánh mì, ngũ cốc chế biến nhiều, đồ uống có gas, cà phê, rượu, các sản phẩm từ sữa và thực phẩm siêu chế biến... Tuy nhiên, khi ăn trứng nếu cơ thể kích hoạt các triệu chứng khó chịu, hãy tránh ăn trứng và tìm một nguồn protein khác.

Khi đã thử cắt giảm trứng và không nhận thấy sự thay đổi nào về các vấn đề dạ dày sau vài tuần, có khả năng có thể ăn trứng mà không cần lo lắng. Nếu ăn trứng gây táo bón, đừng loại bỏ trứng hoàn toàn mà hãy khắc phục bằng cách bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn.

Cách chế biến trứng cũng rất quan trọng, protein trong trứng đã được nấu chín kỹ có xu hướng ít gây khó chịu hơn cho người mắc IBS. Không ăn trứng lòng đào (lòng đỏ chưa chín kỹ) để phòng nguy cơ bị nhiễm khuẩn Salmonella, điều này làm cho tình trạng IBS trở nên tồi tệ hơn.

Trứng có thể là một “đồng minh” đối với hầu hết những người mắc IBS. Trứng là một thực phẩm mạnh mẽ, ít carb, giàu protein và bổ dưỡng với chất béo tốt mà cơ thể cần, vì vậy hãy vào chế độ ăn nếu cơ thể dung nạp được. Trường hợp không chắc chắn có nên ăn trứng hay không, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)