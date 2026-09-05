Nối dài khát vọng tri thức

Hòa cùng không khí rộn rã của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Đại học Hùng Vương diễn ra trong không khí trang trọng. Tiếng trống khai trường gióng lên không chỉ mở đầu chặng đường tri thức mới, mà còn khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối và hội nhập của ngôi trường đại học đa ngành giàu truyền thống trên quê hương Đất Tổ.

Rạng rỡ những nụ cười tân khoa

6 giờ 30 phút sáng 5/9, sân Trung tâm Trường Đại học Hùng Vương đông kín người. Trong không khí rộn ràng, những tân sinh viên mang theo nét bỡ ngỡ xen lẫn niềm tự hào, chính thức bước vào cánh cổng đại học, bắt đầu hành trình chinh phục tri thức và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ.

Quang cảnh tại sân Trung tâm Trường Đại học Hùng Vương trong Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Đứng chụp bức ảnh kỷ niệm đầu tiên dưới biển tên trường cùng nhóm bạn mới, em Nguyễn Thùy Linh, tân sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, quê ở xã Yên Sơn chia sẻ: “Lần đầu tiên tham dự một lễ khai giảng ở quy mô đại học, em thấy vừa bỡ ngỡ vừa tự hào. Em chọn HVU vì tin tưởng vào chất lượng đào tạo và môi trường rèn luyện thực tế. Em tự hứa sẽ nỗ lực hết mình để sau này trở về mang tri thức xây dựng quê hương”.

Cùng chung cảm xúc, em Phạm Mai Hương, sinh viên khóa K24, ngành Sư phạm Toán, Khoa Khoa học Tự nhiên - thủ khoa đầu vào K24 của trường phấn khởi cho biết: "Trở thành sinh viên Trường Đại học Hùng Vương là niềm vui lớn sau 12 năm nỗ lực học tập. Em tự hào được học tập dưới mái trường có hơn 60 năm xây dựng, phát triển và 24 năm đào tạo đại học trên quê hương Đất Tổ.

Theo Hương, niềm tự hào ấy còn gắn với môi trường học tập hiện đại, thân thiện, cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng và cam kết về cơ hội việc làm. Đây là bước ngoặt quan trọng, chắp cánh ước mơ trở thành giáo viên, đồng thời là môi trường để em tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đánh trống khai trường, chính thức mở ra năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Sắc màu ngày khai giảng tại Trường Đại học Hùng Vương thêm đa dạng với sự góp mặt của các lưu học sinh Lào trong trang phục truyền thống. Những bộ trang phục Pha Sinh thêu thổ cẩm của nữ sinh hòa cùng nụ cười thân thiện, cởi mở của các nam sinh tạo nên nét chấm phá văn hóa đặc biệt giữa lòng Đất Tổ.

Không giấu được niềm xúc động khi dự lễ khai giảng đầu tiên tại Việt Nam, em Soudavong, tân sinh viên ngành Khoa học tự nhiên, đến từ tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) chia sẻ: “Ở Lào, chúng em không có lễ khai giảng quy mô và trang trọng như thế này. Khi tiếng trống trường gióng lên, em cảm nhận được sự thiêng liêng và lòng hiếu học của người Việt. Dù học xa nhà, nhưng sự đón tiếp nồng hậu của các thầy cô và thân thiện của các bạn sinh viên Việt Nam khiến em thấy ấm áp như đang ở chính quê hương mình”.

Tập thể Khoa Khoa học tự nhiên phấn khởi bước vào năm học mới.

Những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm đầy tiếng cười giữa sinh viên hai nước hay khoảnh khắc các lưu học sinh Lào chắp tay cúi chào theo nghi thức Nop truyền thống để cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy cô tạo nên những hình ảnh đẹp trong ngày khai giảng.

Không chỉ là niềm vui ngày tựu trường, những hình ảnh ấy còn góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh Bắc Lào, nơi Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục thực hiện vai trò kết nối, đào tạo và ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ hai dân tộc.

Bệ phóng vững chắc cho tương lai

Với nền tảng hơn 60 năm truyền thống và vị thế Top 100 trường đại học chất lượng của Việt Nam, năm học 2026 - 2027 tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình của Trường Đại học Hùng Vương trong đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thời lượng thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các tân sinh viên K24 rạng ngời trong ngày khai giảng.

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh- Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: “Năm học 2026 - 2027, nhà trường chào đón 2.936 tân sinh viên khóa K24 nhập học, trong đó có 26 sinh viên đến từ các tỉnh phía Bắc Lào”.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy đào tạo theo nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, hiện đại hóa quản trị đại học theo KPI.

Đặc biệt, nhà trường xác định phát huy vai trò trung tâm trí thức, gắn chiến lược phát triển của nhà trường với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trường chủ động tham gia giải quyết những bài toán lớn của địa phương, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương, sáng tạo; lấy người học làm trung tâm, tôn trọng giảng viên, khuyến khích đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

“Hồi trống khai trường vang lên không chỉ bắt đầu một năm học mới, mà còn khẳng định lời cam kết của HVU về một môi trường giáo dục ứng dụng hiện đại - nơi nâng niu tài năng, chắp cánh cho sinh viên tự tin hội nhập và vươn ra thế giới” - Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh khẳng định.

Những bó hoa tươi thắm được trao tận tay các thủ khoa đầu vào, những ánh mắt tràn đầy hy vọng của các bậc phụ huynh dõi theo con từ hàng ghế khán giả, góp phần làm nên một lễ khai giảng ấm áp, trang trọng.

Lễ khai giảng khép lại, hành trình kiến tạo tương lai của hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Hùng Vương giờ đây mới chính thức bắt đầu. Từ mái trường trên quê hương Đất Tổ, những khát vọng tri thức tiếp tục được vun đắp, mở ra hành trình rèn luyện, trưởng thành và cống hiến của thế hệ trẻ.

Đinh Vũ