Nội dung Vô địch Xe đạp đường trường trẻ Quốc gia 2025 khởi đầu ấn tượng

Sau 7 ngày tranh tài sôi động (18 – 24/8), nội dung xe đạp đường trường thuộc Giải Vô địch Xe đạp Đường trường và Địa hình Trẻ Quốc gia lần thứ 30 năm 2025 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đường đua được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, giải đấu đã diễn ra hấp dẫn, an toàn, đúng với kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Đoàn Vĩnh Long chứng tỏ sự vượt trội, đứng đầu toàn đoàn nội dung đường trường.

Theo bảng tổng sắp của Ban Tổ chức, sau 52 nội dung thi đấu và 167 bộ huy chương được trao. Đoàn Vĩnh Long chứng tỏ sự vượt trội khi giành tới 19 Huy chương Vàng (HCV), 9 Huy chương Đồng (HCB) và 7 Huy chương Đồng (HCĐ), đứng đầu toàn đoàn. Đoàn An Giang xếp thứ hai với 9 HCV, trong khi Quân đội giữ vị trí thứ ba với 7 HCV.

Vận động viên Đặng Văn Pháp giành 6 Huy chương Vàng nội dung đường trường.

Trong nội dung thi đấu đường trường của Giải đấu năm nay cũng chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng. Trong đó, Đặng Văn Pháp, 18 tuổi, đội Vĩnh Long là cái tên nổi bật nhất khi giành tới 6 HCV, trong đó có 2 nội dung Olympic quan trọng là Tính giờ cá nhân và Xuất phát đồng hành lứa tuổi 17-18. Pháp khẳng định sự tiến bộ rõ nét, đặc biệt ở khả năng bứt tốc đường dài, trở thành niềm hy vọng lớn cho đội tuyển trẻ quốc gia.

Trao đổi với chúng tôi, Đặng Văn Pháp chia sẻ: Em cũng có anh trai thi đấu xe đạp giành được nhiều giải cao. Năm 15 tuổi, em bắt đầu luyện tập bộ môn xe đạp. Em cũng luôn nỗ lực để đạt thành tích cao nhất cho đội Vĩnh Long. Mục tiêu thời gian tới của em là giành được HCV tại Cúp Truyền hình.

Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) tiếp tục chứng minh phong độ ổn định khi giành 3 Huy Chương vàng tại giải đấu.

Bên cạnh đó, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) là vận động viên chủ lực của tuyển quốc gia tiếp tục chứng minh phong độ ổn định khi giành 3 HCV, trong đó có 2 nội dung Olympic. Bên cạnh đó, Lâm Thị Thùy Dương (TP. Hồ Chí Minh) gây ấn tượng mạnh với 4 HCV cá nhân, không chỉ ở sở trường leo đèo mà còn ở các nội dung tốc độ.

Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long) khẳng định sức mạnh vượt trội với 5 HCV, còn Trần Khởi Minh (14 tuổi, Vĩnh Long) trở thành “hiện tượng” khi lần đầu dự giải đã giành tới 3 HCV, gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn.

Đáng chú ý, sự trở lại mạnh mẽ của xe đạp An Giang cũng được ghi nhận với màn trình diễn xuất sắc của Trần Thị Kim Hòa, người giành 6 HCV và giúp đội nhà khẳng định lại vị thế trong đào tạo trẻ.

Đối với đoàn Phú Thọ, 2 cái tên Nguyễn Thị Yến Nhi (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (16 tuổi) đều trưởng thành từ đội xe đạp địa hình – thế mạnh quen thuộc, những 2 em lại bất ngờ tỏa sáng ở nội dung đường trường để mang về 2 tấm HCB và 1 HCĐ danh giá tại giải đấu...

Để có một giải đấu an toàn và ấn tượng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp Mô tô Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước. Lực lượng công an, y tế, tình nguyện viên, cùng hệ thống trọng tài, mô tô dẫn đoàn và phương án phân luồng giao thông được triển khai đồng bộ, giúp các chặng đua diễn ra thuận lợi.

Các vận động viên thi đấu hết mình ở nội dung đường trường.

Ông Đinh Thanh Long, Trọng tài Quốc gia Liên đoàn Xe đạp Mô tô Việt Nam cho biết: Nội dung đường trường của Giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao, công tác tổ chức bài bản và tinh thần fair-play của các đội rất đáng ghi nhận. Thời tiết thuận lợi cũng góp phần giúp VĐV đạt thành tích tốt.

Khép lại 52 nội dung đường trường, có thể khẳng định nội dung Vô địch Xe đạp Trẻ Quốc gia 2025 đã khởi đầu thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp. Đây không chỉ là dịp để các tay đua trẻ cọ xát, khẳng định tài năng, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ đến bạn bè cả nước.

Từ ngày 25/8, giải sẽ tiếp tục với các nội dung xe đạp địa hình, hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ phía trước. Nhưng ngay lúc này, giới chuyên môn và người hâm mộ đều chung nhận định: Nội dung đường trường đã hoàn thành một khởi đầu trọn vẹn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc, tạo động lực cho chặng đường phát triển mới của xe đạp trẻ Việt Nam.

Hương Lan