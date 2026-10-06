Nơi tạo cơ hội học tập suốt đời

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc đã liên kết với nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước tổ chức đào tạo, thi và phát bằng tốt nghiệp cho gần 300 lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với hơn 16.000 sinh viên. Với những thành tích đạt được, Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến“,”Tập thể lao động xuất sắc”, được Bộ GDĐT, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, là địa chỉ tin cậy trong việc tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Chuyện của người học

Cô giáo Trần Thị Phương Huyền - Nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục tỉnh luôn gần gũi, gắn bó với học viên.

Trong những ngày cuối tháng 9, chúng tôi tới thăm Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc đóng trên địa bàn phường Vĩnh Phúc - nơi đang có 1.781 học viên với 23 lớp đại học tại chức và 2 lớp GDTX với 71 học viên (không kể các lớp bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ)... với nhiều lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp đến từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh về đây học tập. Tại lớp 10A2, trên tầng 2 của tòa nhà 5 tầng khang trang, không khí học tập diễn ra nghiêm túc. Những học viên trong đồng phục gọn gàng, chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài, cẩn thận ghi chép từng nội dung. Em Trịnh Văn Hùng, 32 tuổi, quê Hòa Xá, xã Ứng Hòa (Hà Nội), hiện đang làm việc trong một doanh nghiệp lớn tại phường Vĩnh Phúc cho biết: Học vừa là nhu cầu của bản thân vừa là yêu cầu của doanh nghiệp. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, em xin đi học để có cơ hội học lên cao hơn nên sẽ phải cố gắng rất nhiều. Tuy mới nhập học được gần 1 tháng, nhưng em cảm thấy rất thoải mái, thân thiện với bạn bè và thầy cô nên yên tâm học tập.

Em Ngô Thị Hiền, 19 tuổi, quê xã Vĩnh An chia sẻ: Em là con lớn trong gia đình nghèo. Từ nhỏ theo gia đình sang Trung Quốc làm ăn nên việc học văn hóa gián đoạn. Từ khi về nước, được gia đình động viên tạo điều kiện học tập tại Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc, việc đi học thuận tiện. Mong ước của em là sau khi tốt nghiệp THPT sẽ xin được việc làm trong doanh nghiệp.

Tôi còn nhớ hơn chục năm trước, em Nguyễn Thu Hương, quê ở xã Lập Thạch xuống Vĩnh Yên làm việc rồi tự đi học, sau đó xin vào làm việc tại một cơ quan và trở thành cán bộ cốt cán năng nổ, nhiệt tình, được lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp quý mến.

Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa nhà trường với người học

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc đã liên kết với nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước tổ chức đào tạo, thi và phát bằng tốt nghiệp cho nhiều lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với hơn 16.000 học viên. Trong 5 năm 2020 - 2025, trung tâm đã liên kết với các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh 81 lớp với 4.686 học viên gồm các ngành: Sư phạm, Kinh tế, Kỹ thuật, Luật, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Thư viện, Văn thư... Trong đó, hệ đào tạo vừa làm vừa học có 58 lớp với 3.798 học viên; hệ đào tạo từ xa, đào tạo e-learning 13 lớp với 886 sinh viên. Trung tâm đã tổ chức thi và phát bằng tốt nghiệp cử nhân cho 68 lớp với 3.331 học viên. Ngoài ra, còn tổ chức các lớp ôn luyện, thi và cấp 10.445 chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học cho cán bộ, viên chức, học viên trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1/1/2020 đến 31/5/2025, đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEFL ITP (tiếng Anh trình độ tương đương A2) cho 1.285 học viên; thi UDCNTTCB cho 9.460 học viên. Liên kết với các trường đại học, học viện tổ chức bồi dưỡng, cấp 4.714 chứng chỉ các chương trình đào tạo ngắn hạn như: Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý trường phổ thông; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên... Phối hợp với các sở, ngành bồi dưỡng kiến thức cho trên 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn, người lao động trong tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc.

Thạc sĩ Trần Thị Phương Huyền - người có hơn 20 năm gắn bó với ngành giáo dục, trong đó 10 năm gắn bó với Trung tâm, từng đạt danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu” của ngành giáo dục tỉnh năm 2023, hiện là Tổ trưởng tổ Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp nghề, tâm sự: Phần lớn học viên ở Trung tâm do nhu cầu tự thân để đáp ứng với công việc. Vì vậy, được học tập là niềm vui, tạo động lực để các em tích cực, chăm chỉ. Tuy nhiên, do nhiều học viên GDTX có quá trình học tập đứt quãng, nhiều người đã bỏ lâu ngày, kiến thức bị mai một, khiến việc tiếp thu bài giảng gặp không ít khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng dạy môn Tin học cho biết: Nhiều học viên vào học tại Trung tâm tuổi đã lớn, hạn chế về kiến thức và bị chi phối bởi công việc hàng ngày, nhưng vượt qua những khó khăn bước đầu, không ít người học rất giỏi, tiếp cận kiến thức nhanh, tích cực giúp đỡ bạn bè cùng lớp.

Tiến sĩ Lê Gia Thanh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc cho biết: Với mục tiêu “Xây dựng Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Phúc là nơi đáp ứng cơ hội học tập cho mọi người; học thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập”, Trung tâm đang tranh thủ các nguồn lực tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô đào tạo đa ngành nghề, chất lượng cao. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở cả 3 mặt: Đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, tạo sự đồng bộ cả về số lư­ợng và chất lượng; quan tâm tạo thuận lợi cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao hơn.

Xuân Hùng