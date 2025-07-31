Nơi ươm mầm hạnh phúc

Hạnh phúc của một gia đình đôi khi giản đơn chỉ là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, nhưng với những cặp vợ chồng hiếm muộn, tiếng khóc ấy lại là cả một giấc mơ. Họ đã đi qua những tháng ngày dài đằng đẵng, đối diện với những ánh mắt dò xét, lời bàn tán vô tình và cả những giọt nước mắt lặng lẽ. Có người đã chạy chữa khắp nơi, từ những bài thuốc dân gian đến các bệnh viện lớn nhưng cánh cửa hạnh phúc vẫn khép chặt.

Trên hành trình tìm con ấy, nhiều cặp vợ chồng đã quyết định đặt niềm tin, trao hy vọng ở Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Suốt 5 năm qua, trung tâm đã nỗ lực để bù đắp thiệt thòi cho biết bao cặp vợ chồng được thoả ước mong với thiên chức làm cha, làm mẹ.

TS, BS Đoàn Xuân Kiên - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học tư vấn phương pháp điều trị cho cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hành trình đầy gian khó

Bước qua không gian ồn ào, huyên náo ở Khoa Sản, Khoa Nhi với những tiếng khóc của con trẻ khát sữa, tiếng nô đùa của cháu bé khi được bố mẹ dỗ dành mua cho món đồ chơi yêu thích, chúng tôi đến khu vực của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học trong sự trầm lắng. Trên dãy ghế trước cửa phòng khám, nhiều cặp vợ chồng đang ngồi chờ đợi kết quả từ bác sĩ trong tâm trạng hồi hộp xen phần lo lắng. Đến gần người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi một mình trước phòng khám, tôi bắt chuyện làm quen. Mỉm cười có phần dụt dè, chị Đỗ Thị Huyền My (35 tuổi) đến từ tỉnh Tuyên Quang chia sẻ về quá trình đi tìm con của mình. Trước khi kết hôn, chị My có khám sức khoẻ tiền hôn nhân và phát hiện mình bị buồng trứng đa nang khó có khả năng sinh nở. Nhưng vì tình yêu nên anh chị vẫn quyết định xây dựng tổ ấm với hy vọng y học hiện đại sớm muộn cũng sẽ sinh được con.

Sau 3 năm kết hôn, tin vui chưa thấy, chị My bàn với chồng xuống Bệnh viện đa khoa Hùng Vương ở xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ để bơm IUI, hay còn gọi là bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Đây là phương pháp hỗ trợ sinh sản nhằm tăng khả năng thụ tinh của tinh trùng với trứng, giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có cơ hội mang thai. Tuy nhiên, cả 2 lần thực hiện kỹ thuật này đều thất bại. Không nản chí, giữa năm 2024, vợ chồng chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để tìm cơ hội may mắn thêm lần nữa. Được các bác sĩ động viên tinh thần và tư vấn cặn kẽ quy trình, phương pháp điều trị bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị My vững tin bước vào hành trình mới. Chị Đỗ Thị Huyền My tâm sự: “Bác sĩ vừa thông báo kết quả em đang mang thai ở tuần thứ 5 mà còn là thai đôi nữa. Hiện tại, thai nhi phát triển bình thường. Em sẽ cố gắng giữ tinh thần phấn chấn, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có sức khoẻ tốt nhất nuôi con khoẻ mạnh. Niềm mong mỏi bấy lâu nay của gia đình em sắp thành hiện thực rồi”.

Công việc hằng ngày của các kỹ thuật viên Phòng Lab IVF đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết.

Hành trình của chị My và hàng trăm cặp vợ chồng khác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học là câu chuyện về sự kiên trì, niềm tin và cả những nỗi đau thầm kín. Họ đến đây, mang theo hy vọng cuối cùng, gửi gắm niềm tin vào đội ngũ y, bác sĩ - những người đang ngày đêm miệt mài vì sứ mệnh mang lại tiếng cười trẻ thơ.

Đằng sau mỗi ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thành công là mồ hôi, trí tuệ và cả trái tim của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên tại trung tâm. Họ không chỉ là những người làm nghề y mà còn là những người bạn đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng các gia đình hiếm muộn. Công việc của họ đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết, từ việc chọc hút noãn, chuyển phôi đến theo dõi thai kỳ. Mỗi ca IVF là một hành trình dài, nơi các y bác sĩ phải đối mặt với áp lực thời gian, yêu cầu kỹ thuật cao và cả những kỳ vọng lớn lao từ bệnh nhân.

Thạc sĩ Lê Ngọc Tuệ Nhi, Trưởng phòng Lab IVF chia sẻ: “Chúng tôi thường bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng thông trưa đến khoảng 2-3 giờ chiều mới nghỉ, thậm chí 7- 8 giờ tối mới được về nhà. Trung bình mỗi ngày, 6 cán bộ kỹ thuật của phòng xử lý khoảng 20 phôi trữ đông. Đây là những kỹ thuật đòi hỏi sự tỷ mỉ, khéo léo, cẩn trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trứng và tinh trùng. Hạnh phúc nhất là khi chúng tôi tạo thành phôi đẹp cho người bệnh, nhất là khi chuyển phôi thành công, bác sĩ báo người bệnh “2 vạch” thì niềm vui ấy nhân lên gấp nhiều lần”.

Đội ngũ tại trung tâm không chỉ cần chuyên môn mà còn phải có sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và cả khả năng ngoại ngữ để tiếp cận với những tiến bộ y học thế giới. Họ trẻ, nhiệt huyết, tự tin và luôn khát khao học hỏi, nhưng cũng không ngừng đối mặt với áp lực từ những ca bệnh phức tạp.

Em bé ra đời bằng phương pháp IVF được bác sĩ của trung tâm đeo tặng lắc chân.

Mỗi chiếc lắc chân khắc dòng chữ IVF Phú Thọ được trao tặng cho các bé là niềm tự hào, hạnh phúc của các y, bác sĩ ở trung tâm.

Những hạt giống nảy mầm

Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học được thành lập 3/2021, tiền thân là Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, đã đặt nền móng cho những bước tiến sau này. Để có được trung tâm như ngày hôm nay, đội ngũ y, bác sĩ đã trải qua không ít thử thách. Từ những năm 2012, đã có 5 cán bộ được cử đi học tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Việt Nam. Tiếp đó, từ 2013- 2015, các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về phôi thai tại Học viện Quân y. Năm 2016, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản với 7 thành viên đầu tiên được thành lập. Đặc biệt, giai đoạn 2018- 2019, các nhóm cán bộ tiếp tục được cử đi đào tạo tại Kato Rebro Biotech ở Manila, Philippines - nơi nổi tiếng với công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến. Những chuyến đi ấy không chỉ là hành trình học hỏi mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, nhân lực và trang thiết bị hiện đại cho việc thành lập trung tâm năm 2021.

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Xuân Kiên - Giám đốc Trung tâm nhớ lại: Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, những ngày đầu thành lập, trung tâm phải đối mặt với không ít khó khăn. Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết nhưng còn thiếu kinh nghiệm quản lý. Trung tâm thuộc bệnh viện công, việc truyền thông và quảng bá gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận người bệnh. Hơn nữa, đây là dịch vụ kỹ thuật cao nên nhiều người có thói quen về thẳng tuyến Trung ương đã gây khó khăn trong việc thu hút người bệnh. Chúng tôi làm việc với tâm thế của những người tiên phong, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng nhưng cũng đầy quyết tâm. Vì thế, trung tâm đã từng bước vượt qua những thách thức ban đầu và liên tiếp gặt hái “quả ngọt”.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, trung tâm đã khám cho 7.500 lượt người bệnh, thực hiện 420 ca chọc hút noãn và thụ tinh trong ống nghiệm, 450 ca chuyển phôi với 247 ca có thai, tỷ lệ thành công đạt 55%. Đặc biệt, 245 em bé đã chào đời bằng phương pháp IVF trong nửa đầu năm 2025, nâng tổng số trẻ ra đời bằng kỹ thuật này tại trung tâm lên 955 trẻ. Mỗi em bé chào đời là một câu chuyện, giấc mơ thành hiện thực và là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên. Những tiếng khóc chào đời của con trẻ đã làm sống lại hy vọng, mang đến ánh sáng cho những gia đình từng tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học không chỉ mang lại cơ hội làm cha mẹ cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn mà còn góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến tỉnh. Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh khẳng định: Xác định mục tiêu xây dựng mô hình bệnh viện mẫu mực, điển hình trong khu vực, chúng tôi đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chiến lược phát triển, trong đó chú trọng đầu tư cho các trung tâm mũi nhọn, ứng dụng công nghệ cao và nâng tầm chất lượng dịch vụ. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học là một trong những đơn vị tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa định hướng đó. Việc triển khai thành công các kỹ thuật hiện đại như IVF, IUI... không chỉ mở ra cơ hội làm cha mẹ cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng cập nhật công nghệ và chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp của Bệnh viện. Đây chính là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của bệnh viện: Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng làm thước đo, từng bước tiệm cận với các chuẩn mực của hệ thống y tế hiện đại.

5 năm - một chặng đường không dài nhưng đủ để Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ viết nên những câu chuyện đẹp về lòng kiên trì, sự tận tâm và niềm tin. Từ những bước đi tiên phong đầy khó khăn, trung tâm đã trở thành nơi ươm mầm hạnh phúc, nơi những giấc mơ làm cha mẹ được chắp cánh. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với hy vọng mới về những em bé của tương lai.

Hồng Nhung