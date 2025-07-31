Nông nghiệp hữu cơ nâng tầm nông sản

Sản xuất nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP, đạt chứng nhận hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng là mục tiêu đang được ngành Nông nghiệp, các địa phương, nông dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Nông dân thu hoạch mãng cầu

Chuyển đổi tư duy canh tác

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đạt hiệu quả như Tổ hợp tác (THT) sản xuất rau, củ, quả an toàn xã Hòa Hội, với diện tích canh tác hơn 25ha. THT chuyên sản xuất các mặt hàng rau sạch theo mùa vụ như dưa leo, cà chua, bầu, bí xanh, khổ qua,...

Các thành viên THT chủ động áp dụng quy trình sản xuất theo hướng an toàn, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa dễ dàng theo dõi quá trình phát triển của từng loại rau, củ.

Ông Phạm Văn Út, một trong những thành viên tích cực của THT, đang canh tác 3.000m2 dưa leo theo hướng an toàn.

Ông Út chia sẻ, năm nay, mặc dù thời tiết thất thường khiến việc trồng dưa leo gặp khó khăn nhưng từ khi gieo hạt đến thu hoạch chỉ khoảng 35 ngày. Dưa leo có đầu ra ổn định, chủ yếu bán cho thương lái tại địa phương và các chợ trong khu vực. Sau vụ dưa leo, ông dự định tiếp tục trồng hoa màu để duy trì chuỗi sản xuất liên tục.

Ông Phạm Văn Út trồng dưa leo theo hướng hữu cơ

Các thành viên THT còn mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới hiện đại, cung cấp đủ nước sạch và tưới đều khắp vườn rau. Hệ thống tưới phun không chỉ tạo độ ẩm thích hợp, giúp rau phát triển tốt mà còn rút ngắn thời gian và tiết kiệm đáng kể lượng nước tưới.

Khi tham gia THT, các thành viên được tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn từ khâu làm đất sạch, xử lý mầm bệnh trong đất đến chọn giống, chăm sóc và đặc biệt là chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây rau; được hướng dẫn cách sử dụng thuốc trừ sâu sinh học thích hợp.

Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe nông dân mà còn tạo niềm tin với người tiêu dùng, giúp sản phẩm rau an toàn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được thu mua với giá ổn định.

Bên cạnh đó, sản xuất theo hướng hữu cơ còn được áp dụng trên cây lúa. Vụ Hè Thu và Đông Xuân 2024-2025 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ xã Phước Chỉ) trồng 2 vụ lúa ST25 theo phương pháp hữu cơ.

Ông Thành chia sẻ: “Được Trung tâm Khuyến nông vận động, tôi chuyển từ phương pháp trồng lúa truyền thống sang hữu cơ, được hỗ trợ 50% chi phí giống và phân, thuốc. Trồng lúa theo hướng hữu cơ tuy tốn công nhổ cỏ vì không phun xịt các loại thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật nhưng đổi lại, sản phẩm bảo đảm an toàn”.

Ông Thành còn nhận thấy, khi tham gia mô hình trình diễn này, số lần bón phân giảm đáng kể so với sản xuất truyền thống, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Thành trồng lúa ST25 theo phương pháp hữu cơ

Chú trọng truy xuất nguồn gốc

Chị Mai Thị Kim Phượng (ngụ phường Tân An) trồng 4.000m2 bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Trước đây, chị Phượng trồng lúa nước nhưng lợi nhuận không cao nên quyết định chuyển đổi cây trồng. Sau khi tham khảo nhiều mô hình, chị mạnh dạn chọn cây bưởi da xanh để phát triển kinh tế.

Vườn bưởi của chị Phượng được 9 năm tuổi. Chị thường xuyên bón phân sinh học, xịt quản lý côn trùng bằng thuốc sinh học và tỉa cành tạo tán cho cây.

Chị Phượng nói: “Sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc sinh học là hướng đi phù hợp trong sản xuất nông nghiệp hiện nay”.

Vườn bưởi da xanh của chị Mai Thị Kim Phượng đang độ thu hoạch

Để đưa sản phẩm bưởi da xanh hữu cơ đến tay nhiều người tiêu dùng, thời gian qua, chị Phượng đăng ký tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, chị làm hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP cho sản phẩm bưởi da xanh và đợi xét duyệt.

Chị Phượng cho biết: “Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ là hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu nông sản Việt. Khi phát triển mô hình trồng bưởi, tôi sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học vừa giúp cây bưởi phát triển xanh tốt, tăng tuổi thọ, đất không bị cằn cỗi, vừa không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người sử dụng. Sản phẩm làm ra không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nên người tiêu dùng rất ưa chuộng và tin dùng”.

Đẩy mạnh tiêu thụ trên nền tảng số

Bên cạnh chú trọng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhiều cá nhân, doanh nghiệp còn bán hàng trên nền tảng số. Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung (xã Tân Phú) có hơn 100ha mãng cầu theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ngoài ra, HTX còn liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm của 130 hộ trồng mãng cầu trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Anh Lê Minh Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung, cho biết: “HTX liên kết vùng trồng mãng cầu, cung cấp sản phẩm ra thị trường rộng khắp từ Hà Nội đến Cà Mau, với hệ thống đại lý cấp 1 và cấp 2, chuỗi cửa hàng trái cây sạch ở mỗi tỉnh, thành. Đặc biệt, HTX Minh Trung đang tiên phong áp dụng bán hàng qua livestream nhằm quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng”.

Anh Lê Minh Trung- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Minh Trung (bên trái), livestream bán mãng cầu

“Mỗi lượt livestream tiếp cận được số lượng lớn khách hàng. Hy vọng trong tương lai sẽ phát triển kênh bán hàng này vì đây là kênh tiêu thụ sản phẩm rất tiềm năng” - anh Trung cho biết thêm.

Khi kết hợp “bộ 3” sản xuất theo hướng hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh tiêu thụ trên các nền tảng số sẽ tạo cơ hội cho nông sản Việt “cất cánh”. Đây không chỉ là con đường nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập bền vững cho nông dân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, qua đó khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường.

Nguồn baotayninh.vn