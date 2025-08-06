Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
Đêm 5/8, Đội tuyển nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor - Leste đã có mặt tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận thi đấu tại Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 diễn ra trên SVĐ Việt Trì trong thời gian từ ngày 7-13/8 tới đây.
Ban tổ chức tặng hoa chào mừng Đội tuyển nữ Australia đến Phú Thọ thi đấu.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù vừa trải qua nhiều chặng bay dài nối chuyến, song các cầu thủ và Ban huấn luyện của 2 Đội tuyển vẫn cho thấy sự thoải mái để sẵn sàng bước vào giải. Trong thành phần 23 cầu thủ của Australia sang Việt Nam lần này, ngoài sự góp mặt của một số cầu thủ từng tham dự U20 World Cup nữ như Holly Furphy, Naomi Chinnama hay Sofia Sakalis của Box Hill United Pythagoras FC, HLV Joe Palatsides vẫn có được sự phục vụ của một số cái tên đáng chú ý đang thi đấu cho những CLB hàng đầu tại Giải Vô địch Quốc gia A-League nữ là Isabel Gomez - CLB Northern Tigers FC; Chloe Lincoln - CLB Brisbane Roaả hay Amy Chessari của Western Sydney Wanderers FC...
HLV Joe Palatsides mang sang Việt Nam nhiều gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Australia.
Với lực lượng tương đối mạnh và đồng đều ở cả 3 tuyến, nữ Australia đang trở thành ứng viên số 1 cho tấm vé vào Bán kết hay xa hơn là cạnh tranh ngôi Vương cùng với chủ nhà Việt Nam và nhà Vô địch Đông Nam Á 2024 là Đội tuyển nữ Philippines.
Đội tuyển nữ Timor-Leste được chào đón ngay khi đến địa điểm lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ.
Cùng với nữ Australia, Đội tuyển nữ Timor-Leste cũng đã có mặt tại tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ vào khoảng 00h30p ngày 6/8 với tinh thần thoải mái khi không phải chịu quá nhiều áp lực về thành tích từ quê nhà. Thầy trò HLV Simo Elizabeh không được giới chuyên môn đánh giá quá cao khi nền bóng đá của nước này chỉ xếp hạng 158 trên bảng xếp hạng FIFA vào cuối tháng 6 vừa qua, song vẫn sàng làm nên những bất ngờ thú vị tại giải năm nay.
Các cầu thủ nữ Timor-Leste cho thấy sự thoải mái trước sự đón tiếp thân thiện và chu đáo của Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ.
Vào lúc 16h30 ngày 7/8, Đội tuyển nữ Australia sẽ có trận đấu ra quân gặp nữ Myanmar. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Timor-Leste sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn gặp Đương kim Vô địch Đông Nam Á năm 2024 là nữ Philippines vào lúc 19h30 trên SVĐ Việt Trì.
Quốc Đại
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Alejandro Garnacho, nhưng vẫn cần trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu của Man Utd để hoàn tất thương vụ.
Vòng loại U20 nữ châu Á 2026 bảng B sẽ khởi tranh từ ngày mai (6/8) tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 4 đội: U20 nữ Việt Nam, Singapore, Kyrgyzstan...
Với lợi thế sân nhà, lực lượng hùng hậu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025.
LĐBĐ Indonesia ra quyết định quan trọng, U23 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 33?
baophutho.vn Tối 4/8, Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Myanmar dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro đã tới Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ để chuẩn bị cho...
baophutho.vn Sân vận động Việt Trì (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) sẽ là nơi tổ chức các trận đấu ở Vòng bảng, Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á ASEAN...