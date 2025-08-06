Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

Đêm 5/8, Đội tuyển nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor - Leste đã có mặt tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận thi đấu tại Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 diễn ra trên SVĐ Việt Trì trong thời gian từ ngày 7-13/8 tới đây.

Ban tổ chức tặng hoa chào mừng Đội tuyển nữ Australia đến Phú Thọ thi đấu.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù vừa trải qua nhiều chặng bay dài nối chuyến, song các cầu thủ và Ban huấn luyện của 2 Đội tuyển vẫn cho thấy sự thoải mái để sẵn sàng bước vào giải. Trong thành phần 23 cầu thủ của Australia sang Việt Nam lần này, ngoài sự góp mặt của một số cầu thủ từng tham dự U20 World Cup nữ như Holly Furphy, Naomi Chinnama hay Sofia Sakalis của Box Hill United Pythagoras FC, HLV Joe Palatsides vẫn có được sự phục vụ của một số cái tên đáng chú ý đang thi đấu cho những CLB hàng đầu tại Giải Vô địch Quốc gia A-League nữ là Isabel Gomez - CLB Northern Tigers FC; Chloe Lincoln - CLB Brisbane Roaả hay Amy Chessari của Western Sydney Wanderers FC...

HLV Joe Palatsides mang sang Việt Nam nhiều gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Australia.

Với lực lượng tương đối mạnh và đồng đều ở cả 3 tuyến, nữ Australia đang trở thành ứng viên số 1 cho tấm vé vào Bán kết hay xa hơn là cạnh tranh ngôi Vương cùng với chủ nhà Việt Nam và nhà Vô địch Đông Nam Á 2024 là Đội tuyển nữ Philippines.

Đội tuyển nữ Timor-Leste được chào đón ngay khi đến địa điểm lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ.

Cùng với nữ Australia, Đội tuyển nữ Timor-Leste cũng đã có mặt tại tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ vào khoảng 00h30p ngày 6/8 với tinh thần thoải mái khi không phải chịu quá nhiều áp lực về thành tích từ quê nhà. Thầy trò HLV Simo Elizabeh không được giới chuyên môn đánh giá quá cao khi nền bóng đá của nước này chỉ xếp hạng 158 trên bảng xếp hạng FIFA vào cuối tháng 6 vừa qua, song vẫn sàng làm nên những bất ngờ thú vị tại giải năm nay.

Các cầu thủ nữ Timor-Leste cho thấy sự thoải mái trước sự đón tiếp thân thiện và chu đáo của Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ.

Vào lúc 16h30 ngày 7/8, Đội tuyển nữ Australia sẽ có trận đấu ra quân gặp nữ Myanmar. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Timor-Leste sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn gặp Đương kim Vô địch Đông Nam Á năm 2024 là nữ Philippines vào lúc 19h30 trên SVĐ Việt Trì.

Quốc Đại