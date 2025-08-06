Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

Đêm 5/8, Đội tuyển nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor - Leste đã có mặt tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để chuẩn bị cho các trận thi đấu tại Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 diễn ra trên SVĐ Việt Trì trong thời gian từ ngày 7-13/8 tới đây.

Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

Ban tổ chức tặng hoa chào mừng Đội tuyển nữ Australia đến Phú Thọ thi đấu.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù vừa trải qua nhiều chặng bay dài nối chuyến, song các cầu thủ và Ban huấn luyện của 2 Đội tuyển vẫn cho thấy sự thoải mái để sẵn sàng bước vào giải. Trong thành phần 23 cầu thủ của Australia sang Việt Nam lần này, ngoài sự góp mặt của một số cầu thủ từng tham dự U20 World Cup nữ như Holly Furphy, Naomi Chinnama hay Sofia Sakalis của Box Hill United Pythagoras FC, HLV Joe Palatsides vẫn có được sự phục vụ của một số cái tên đáng chú ý đang thi đấu cho những CLB hàng đầu tại Giải Vô địch Quốc gia A-League nữ là Isabel Gomez - CLB Northern Tigers FC; Chloe Lincoln - CLB Brisbane Roaả hay Amy Chessari của Western Sydney Wanderers FC...

Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

HLV Joe Palatsides mang sang Việt Nam nhiều gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Australia.

Với lực lượng tương đối mạnh và đồng đều ở cả 3 tuyến, nữ Australia đang trở thành ứng viên số 1 cho tấm vé vào Bán kết hay xa hơn là cạnh tranh ngôi Vương cùng với chủ nhà Việt Nam và nhà Vô địch Đông Nam Á 2024 là Đội tuyển nữ Philippines.

Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

Đội tuyển nữ Timor-Leste được chào đón ngay khi đến địa điểm lưu trú tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ.

Cùng với nữ Australia, Đội tuyển nữ Timor-Leste cũng đã có mặt tại tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ vào khoảng 00h30p ngày 6/8 với tinh thần thoải mái khi không phải chịu quá nhiều áp lực về thành tích từ quê nhà. Thầy trò HLV Simo Elizabeh không được giới chuyên môn đánh giá quá cao khi nền bóng đá của nước này chỉ xếp hạng 158 trên bảng xếp hạng FIFA vào cuối tháng 6 vừa qua, song vẫn sàng làm nên những bất ngờ thú vị tại giải năm nay.

Nữ Australia và Đội tuyển nữ Timor-Leste đã tới Phú Thọ

Các cầu thủ nữ Timor-Leste cho thấy sự thoải mái trước sự đón tiếp thân thiện và chu đáo của Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ.

Vào lúc 16h30 ngày 7/8, Đội tuyển nữ Australia sẽ có trận đấu ra quân gặp nữ Myanmar. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Timor-Leste sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn gặp Đương kim Vô địch Đông Nam Á năm 2024 là nữ Philippines vào lúc 19h30 trên SVĐ Việt Trì.

Quốc Đại


Quốc Đại

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng U23 Australia Bảng xếp hạng FIFA Timor Leste Giải Vô địch Quốc gia Phú thọ Việt Trì Đông nam á Khách sạn Giải bóng đá Sài gòn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Garnacho đạt thỏa thuận với Chelsea

Garnacho đạt thỏa thuận với Chelsea
2025-08-08 19:09:00

Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Alejandro Garnacho, nhưng vẫn cần trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu của Man Utd để hoàn tất thương vụ.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long