Nữ doanh nhân kiến tạo giá trị bền vững

Giữa làn sóng hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế, nữ doanh nhân Vũ Thị Hợp - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp luôn có đam mê đặc biệt với lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, bất động sản, nhà ở xã hội, giáo dục... Bà đã chứng minh rằng: Bản lĩnh, tầm nhìn và lòng nhân ái có thể cùng song hành tạo nên một hệ sinh thái phát triển bền vững.

Doanh nhân Vũ Thị Hợp với các nhà đầu tư Nhật Bản tại KCN bờ trái sông Đà (phường Hoà Bình).

Từ một nhà hàng nhỏ đến hệ sinh thái đa ngành

Hành trình của Dạ Hợp bắt đầu vào năm 2006 tại Hòa Bình, khi doanh nghiệp còn là Công ty TNHH Thương mại Dạ Hợp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhà hàng cao cấp và khách sạn. Nhưng chỉ bốn năm sau, tháng 8/2010, công ty đã chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, mở ra bước ngoặt chiến lược với định hướng đầu tư xây dựng, bất động sản, hạ tầng công nghiệp, giáo dục...

Theo bà Vũ Thị Hợp - Tổng Giám đốc Công ty, đó thực sự là bước nhảy vọt trong tư duy phát triển dài hạn, đón đầu xu thế đô thị hóa và công nghiệp hóa.

Được biết, trên cương vị Tổng Giám đốc, bà Hợp đã dẫn dắt Dạ Hợp từng bước đa dạng hóa ngành nghề, liên tục mở rộng đầu tư, song vẫn giữ vững triết lý điều hành nhất quán: “Lấy con người làm trung tâm, phát triển dựa trên giá trị bền vững”.

Doanh nghiệp vận hành theo chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), coi chuyển đổi số là nền tảng cốt lõi. Các hệ thống KPI, ERP, SP365, Microsoft 365, OneDrive được tích hợp để tinh gọn quy trình, tăng năng suất và nâng tầm minh bạch nội bộ.

Không phô trương, nữ doanh nhân ấy chọn cách để kết quả lên tiếng. Bà nhìn nhận doanh nghiệp như một hệ sinh thái có tính lan tỏa: Nơi có hạ tầng tốt sẽ thu hút việc làm; nơi có việc làm sẽ cần nhà ở, trường học, nước sạch và năng lượng ổn định. Từ đó, Dạ Hợp không chỉ đầu tư để sinh lời, mà còn đầu tư để tạo dựng giá trị sống.

"Chữ tín” với nhà đầu tư

Tên tuổi Dạ Hợp gắn liền với hàng loạt dự án trọng điểm tại khu vực phía nam của tỉnh, góp phần định hình diện mạo phát triển đô thị và công nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng - bất động sản, doanh nghiệp triển khai nhiều dự án hạ tầng then chốt tại phường Hòa Bình. Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà với tổng vốn 270 tỷ đồng thu hút vốn FDI từ Meiko, Bandai (Nhật Bản), Long Bình (Hàn Quốc)..., được đầu tư hệ thống điện 22kV và 35kV, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn.

Về hạ tầng dân cư, dự án Khu dân cư - tái định cư Suối Đúng quy mô 7,2 ha, vốn đầu tư 470 tỷ đồng cung cấp đất ở cho 140 hộ tái định cư và 180 lô thương mại, đáp ứng nhu cầu an cư và tăng thu ngân sách. Cụm công nghiệp Tiên Tiến quy mô 70 ha, vốn đầu tư 550 tỷ đồng, định hướng đón các ngành công nghệ cao như vật liệu mới, sinh học, năng lượng, CNTT và linh kiện điện tử. Bên cạnh đó, dự án Nhà ở công nhân - dịch vụ công nghiệp Tiên Tiến quy mô 12 ha, vốn đầu tư 480 tỷ đồng cung cấp chỗ ở cho khoảng 10.000 lao động. Cụm công nghiệp Tiên Tiến cũng có hệ thống cấp điện và trạm xử lý nước thải 3.000m3/ngày đêm, ứng dụng công nghệ hóa lý - sinh học bảo vệ môi trường.

Ở lĩnh vực giáo dục, Trường Liên cấp Dạ Hợp phục vụ 750 học sinh từ mầm non đến THCS, vận hành theo triết lý giáo dục hạnh phúc, tiếp cận chuẩn quốc tế trong môi trường giàu bản sắc văn hóa. Đây là hạ tầng an sinh dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Về nước sạch, Nhà máy nước Dạ Hợp công suất 12.000m3/ngày đêm, vốn đầu tư 70 tỷ đồng, vận hành từ năm 2017, ứng dụng công nghệ Italia hiện đại, cung cấp nước đạt chuẩn loại A của Bộ Y tế. Nhà máy như một “mắt xích” hạ tầng quan trọng cho đời sống dân cư và thu hút đầu tư thứ cấp.

Chuỗi dự án cho thấy lợi thế cạnh tranh của Dạ Hợp là quy hoạch tổng thể, tiêu chuẩn công nghệ, tiến độ và quản trị rủi ro bằng số hóa. Bà Vũ Thị Hợp được coi là “linh hồn” của doanh nghiệp trực tiếp điều phối danh mục, nguồn lực, pháp lý và thi công, bảo đảm an toàn và môi trường.

Song song đầu tư, Dạ Hợp tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và phúc lợi người lao động, xây dựng Đảng bộ 36 đảng viên, 2 chi bộ và Công đoàn năng động, nuôi dưỡng văn hóa “Win - Win Partnership” đôi bên cùng có lợi, lan tỏa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong toàn hệ thống.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp - Vũ Thị Hợp tại trường liên cấp của đơn vị.

Tấm lòng nhân ái và những phần thưởng cao quý

Nếu như bản lĩnh giúp bà Vũ Thị Hợp chèo lái con thuyền Dạ Hợp, thì trái tim nhân ái là ngọn lửa giữ vững niềm tin và sứ mệnh cộng đồng.

Nhiều năm qua, bà đã trao học bổng dài hạn cho hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, theo suốt các em từ lớp 10 đến hết đại học với mục tiêu không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là trao cơ hội đổi đời bằng giáo dục.

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE), Phó Chủ tịch lâm thời Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, bà Hợp tích cực tổ chức đào tạo, kết nối giao thương, đối thoại chính sách, quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển doanh nghiệp nữ.

Đặc biệt, năm 2024 bà cùng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hoà Bình cũ huy động trên 2,3 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn, xây nhà tình nghĩa, trao học bổng, quỹ phòng chống tội phạm, tổ chức Trung thu cho trẻ em...

Với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ, bà Vũ Thị Hợp và Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp đã được vinh danh với hàng loạt phần thưởng cao quý: Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của BHXH Việt Nam, Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, Doanh nhân tiêu biểu, Bằng khen của UBND tỉnh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam.., cùng nhiều giấy khen của các sở, ngành.

Đặc biệt, năm 2025 bà được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng”, một minh chứng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng.

Nhìn lại gần hai thập kỷ phát triển của Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp, có thể thấy dấu ấn sâu đậm của nữ doanh nhân Vũ Thị Hợp, người hội tụ đủ bản lĩnh lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và lòng nhân ái.

Trong hành trình ấy, bà không chọn con đường dễ, mà chọn con đường có giá trị lâu dài. Ở đó, mỗi quyết định đầu tư không chỉ sinh ra lợi nhuận, mà còn tạo thêm việc làm, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục và an sinh xã hội.

Đó chính là chân dung của một nữ doanh nhân hiện đại, người biết huy động nguồn lực, quản trị rủi ro, nắm bắt cơ hội và trên hết, luôn đặt con người làm trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Hồng Trung