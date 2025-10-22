Nữ kỹ sư Kiều Thị Huệ đam mê sản xuất rau sạch

Những năm gần đây, nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến sản phẩm rau quả sạch của Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Vĩnh Phúc. Thành công ấy chính là niềm đam mê và khát vọng sản xuất nông sản sạch, an toàn của nữ kỹ sư Kiều Thị Huệ dẫn dắt, điều hành.

Năm 2007, tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Kiều Thị Huệ, quê xã An Tường, huyện Vĩnh Tường cũ nay là xã Vĩnh Phú làm hợp đồng kỹ thuật viên tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh (nay là Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh), với vai trò hướng dẫn nông dân sản xuất các loại rau quả an toàn (sản xuất rau quả hữu cơ và theo hướng hữu cơ).

Với niềm đam mê và quyết tâm tự mình phải tạo ra một vùng sản xuất rau sạch luôn thôi thúc chị, đặc biệt tạo đầu ra vững chắc giúp nông dân yên tâm sản xuất. Năm 2014, chị xin nghỉ việc ở đơn vị, vay vốn, thành lập HTX Rau an toàn Vĩnh Phúc - trụ sở đặt tại thị trấn Kim Long cũ nay là xã Tam Dương do chị làm Giám đốc.

Kỹ sư Kiều Thị Huệ trên cánh đồng trồng rau cải tại xã Tam Dương

Những ngày đầu thành lập, HTX có 7 thành viên, hoạt động chủ yếu là thu mua sản phẩm rau sạch của nông dân; đến năm 2017, HTX có 40 thành viên với tổng diện tích đất sản xuất rau sạch gần 20 ha, được quy hoạch thành 3 vùng sản xuất tập trung tại Kim Long, Vân Hội huyện Tam Dương cũ và xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo cũ nay là xã Tam Dương và Hội Thịnh.

Để sản phẩm làm ra đến tay người tiêu dùng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chị Huệ đã liên kết và quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp nông dân yên tâm sản xuất, người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm rau an toàn do HTX cung cấp.

Để sản xuất rau sạch phát triển bền vững, chị Huệ tích cực triển khai ứng dụng kỹ thuật màng phủ nilon vào sản xuất cây rau, củ quả đem lại hiệu quả cao, bởi giữ được đất ẩm, hạn chế cỏ dại, làm tơi xốp đất. Qua đó, giúp nông dân thay đổi thói quen sử dụng bừa bãi các loại thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, đặc biệt là các loại thuốc cấm sử dụng cho cây như thuốc trừ cỏ cháy và các loại thuốc ngoài danh mục không được phép sử dụng trên cây rau quả.

Đồng thời, triển khai hiệu quả nhiều mô hình sản xuất như: “Hỗ trợ chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm mướp hương an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP”; “Ứng dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất chế phẩm Trichoderma sp hoạt lực cao phòng bệnh hại trên cây trồng và cây lúa”; “Thử nghiệm phân bón sinh học trên cây mướp”... HTX đã thiết kế được logo, nhãn mác, bao bì, đăng ký mã vạch, mã số cho các sản phẩm trước khi cung cấp ra thị trường.

Với cách làm cẩn trọng, nghiêm túc, đúng quy trình kỹ thuật, HTX được cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho cây rau, quả su su, mướp hương, bầu... Đồng thời, được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau củ, quả. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường từ 400 - 500 tấn rau quả rạch, an toàn với doanh thu từ 2 - 2,5 tỷ đồng, đảm báo đủ việc làm cho hàng chục lao động trực tiếp và hàng trăm hộ sản xuất rau củ, quả sạch trong vùng.

Từ năm 2020 đến nay, HTX Rau an toàn Vĩnh Phúc đã liên kết và trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phân phối thực phẩm cho các bếp ăn trường học và bếp ăn công nghiệp. Toàn bộ sản phẩm của các hộ liên kết tham gia sản xuất cho HTX đều được thu mua cao hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với giá thị trường. Thu nhập của các thành viên trung bình đạt từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, giúp nông dân tin tưởng và phấn khởi sản xuất.

Những năm gần đây, HTX đưa vào sản xuất một số giống mới như: Bí đao chanh, cải tím, rau tầm bóp, đồng thời, phát triển thêm su su bao tử, ngọn su su đã sơ chế sẵn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.

Đặc biệt, kỹ sư Kiều Thị Huệ cùng các thành viên HTX liên kết đưa sản phẩm rau an toàn của HTX vào hệ thống siêu thị Winmart và các trường học đảm bảo an toàn thực phẩm, gây dựng được uy tín với các nhà trường. Năm 2024, HTX đã cung cấp gần 500 tấn rau an toàn ra thị trường với tổng doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, HTX sẽ cung cấp hơn 500 tấn rau an toàn ra thị trường.

Bên cạnh trồng rau sach, vài năm gần đây, chị Huệ cùng gia đình mở rộng loại hình du lịch kết hợp trải nghiệm Homestay tại xã Bình Tuyền thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là học sinh đến trải nghiệm trồng, thu hoạch rau, quả, câu cá, chế biến thức ăn tại chỗ...

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Dương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh nhận xét: "Kỹ sư Kiều Thị Huệ là tấm gương tiêu biểu trong vận dụng tối đa biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, gia tăng giá trị, năng suất cây trồng. Nhờ đó, môi trường nông nghiệp được cải thiện, cân bằng sinh thái trên đồng ruộng ổn định lâu dài. Sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng được đảm bảo. Nhiều kinh nghiệm hay trong sản xuất được các hộ thành viên chia sẻ thường xuyên. Thành công ấy có đóng góp quang trọng của Giám đốc HTX Kiều Thị Huệ - người luôn đam mê và có nhiều sáng tạo trong sản xuất tiêu thụ rau sạch”.

Với thành tích đạt được trong sản xuất và tiêu thụ rau sạch, HTX Rau an toàn Vĩnh Phúc được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15 nghìn hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, năm 2018 - 2019”. Năm 2020, Giám đốc HTX Kiều Thị Huệ được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012”.

Xuân Nguyễn