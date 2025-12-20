Nữ runner vượt qua tất cả đối thủ nam giải marathon ở Nam Cực

Runner Australia, Catherine Drysdale làm nên lịch sử khi trở thành VĐV nữ đầu tiên vượt qua toàn bộ đối thủ nam trong điều kiện băng giá khắc nghiệt tại Antarctic Ice Marathon.

Cột mốc lịch sử diễn ra tại Nam Cực Marathon lần thứ 20 ở Union Glacier, Nam Cực hôm 14/12. Dưới nhiệt độ -8 độ C, cảm giác thực tế xuống tới -18 độ C, cùng mặt đường phủ đầy tuyết, Drysdale trở thành nữ VĐV đầu tiên giành chiến thắng chung cuộc khi hoàn thành quãng đường 42,195 trong 3 giờ 48 phút 43 giây.

Catherine Drysdale ăn mừng sau khi về nhất Nam Cực Marathon 2025. Ảnh: Antarctic Ice Marathon

Sau cuộc đua, Drysdale cho biết trải nghiệm tại Nam Cực hoàn toàn khác biệt so với mọi giải marathon cô từng tham dự. "Điều này không giống bất kỳ cuộc đua nào tôi từng chạy. Mỗi khi cảm thấy đau đớn, tôi tự nhủ: “Bạn đang chạy marathon ở Nam Cực đấy”. Đôi lúc cách nghĩ đó có tác dụng, nhưng cũng có lúc cơn đau vẫn không biến mất," Drysdale nói. Dù cơ thể gần như tê cứng vì giá lạnh, cô cho biết nhận được sự cổ vũ trên đường chạy mang lại cảm giác phấn khích đặc biệt.

VĐV người Australia bỏ xa toàn bộ đối thủ - cả nam và nữ - hơn 6 phút. Ở nội dung nam, Denis Nazarov (Nga) về nhất và đứng thứ hai toàn giải với 3 giờ 54 phút 49 giây.

Joanna Drewnicka-Ogrodnik (Ba Lan) về thứ ba chung cuộc với 4 giờ 18 phút 5 giây, đồng nghĩa hai trong ba vị trí podium thuộc về các VĐV nữ. Victoria Grahn (Canada) xếp thứ năm toàn giải, là nữ VĐV thứ ba cán đích với 4 giờ 25 phút 22 giây.

Ở cự ly half marathon, Fernandez Castillo về nhất nội dung nam với 1 giờ 57 phút 7 giây, còn Gillian Evans (Canada) vô địch nội dung nữ với 2 giờ 5 phút 36 giây. Ở cự 50km, Yusheng Ni (Trung Quốc) về nhất nội dung nam với 4 giờ 56 phút 51 giây, Ruth Murdie (Australia) vô địch nội dung nữ với 6 giờ 9 phút 58 giây.Antarctic Ice Marathon ra đời năm 1995, là sự kiện thể thao thương mại đầu tiên được tổ chức tại Nam Cực, được Guinness World Records công nhận là “giải marathon ở cực Nam nhất Trái Đất”.

Đây cũng là cuộc đua marathon duy nhất được tổ chức trong khu vực nội địa Nam Cực, trên đảo King George, với cự ly 42,195 km và half-marathon, xuất phát và về đích tại trạm Bellingshausen. Lộ trình chạy đi qua nhiều căn cứ nghiên cứu quốc tế và thay đổi hằng năm tùy theo điều kiện thời tiết và hoạt động tại khu vực.

Năm nay, giải quy tụ 53 VĐV đến từ 20 quốc gia, gồm 30 nam và 23 nữ. Domitilia Dos Santos (Bồ Đào Nha), 70 tuổi, trở thành nữ VĐV lớn tuổi nhất hoàn thành giải với thời gian 7 giờ 43 phút 14 giây. Kỷ lục đường chạy marathon nữ hiện thuộc về Liesl Muehlhauser (Mỹ) với 3 giờ 29 phút 16 giây được lập năm ngoái. Kỷ lục nam là 2 giờ 53 phút 33 giây do Sean Tobin (Ireland) thiết lập năm 2022.

Nguồn vnexpress.net