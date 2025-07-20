Nữ sinh dân tộc Mường thủ khoa khối D1

Với tổng điểm thi 3 môn đạt 27,25 điểm (tiếng Anh 9,5; Toán 9; Ngữ văn 8,75), em Bùi Phương Linh, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ là đồng thủ khoa khối D1 của tỉnh.

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Bùi Phương Linh ngay sau khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025 vừa công bố. Cô bé với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, thông minh và có phần lém lỉnh này không giấu nổi niềm vui: Sau những hồi hộp chờ đợi, cảm xúc trong em như vỡ òa khi biết rằng mình trở thành một trong những thí sinh đạt thủ khoa. Có được vinh dự này, bên cạnh cố gắng của bản thân, em rất biết ơn sự chỉ dạy của các thầy cô, sự quan tâm, chăm lo của gia đình.

Bùi Khánh Linh, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là 1 trong 4 đồng thủ khoa khối D01 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh.

Nữ sinh sinh năm 2007 là người dân tộc Mường, ở xóm Tre Thị, xã Nật Sơn. Từ khi còn rất nhỏ, Linh đã được bố mẹ cho học, làm quen với tiếng Anh. Sau này, khi thi đỗ vào lớp 10 chuyên Anh- Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, học tập và sống trong môi trường nội trú, em vẫn giữ thói quen tự học, tự rèn kiến thức để học tốt môn mà em yêu thích. Chia sẻ về bí quyết học giỏi môn chuyên, Linh cho rằng: Với tiếng Anh, quan trọng nhất là năng luyện tập mỗi ngày. Bản thân em không đi học thêm, chủ yếu lĩnh hội những kiến thức mà cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Cảnh tận tình giảng dạy trên lớp.

Nhớ lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Linh cho hay, với những kiến thức được trang bị, tâm trạng em khá là thoải mái, không có áp lực khi bước vào phòng thi. Quá trình làm bài thi em cũng giữ tinh thần tốt vì đề thi đưa ra vừa sức, trong tầm kiến thức đã được thầy cô ôn luyện.

Linh tâm sự: Khi nhập số báo danh để tra cứu kết quả, em mừng vì điểm số các môn cao khá đều, sát với dự đoán của em. Tuy nhiên, trở thành 1 trong 4 gương mặt đồng thủ khoa khối D01 của tỉnh là điều bất ngờ. Ngay khi biết mình trở thành thủ khoa, em đã chia sẻ hạnh phúc này tới bố mẹ và em trai, những người luôn quan tâm, động viên em suốt 3 năm đi học xa. Ở quê Nật Sơn, bà con làng xóm biết tin cũng rất vui, sang nhà hỏi han trò chuyện, chúc mừng.

Đối với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Cảnh, việc Phương Linh trở thành thủ khoa khối D01 là niềm tự hào cho cả nhà trường. Đây cũng là kết quả xứng đáng dành cho Linh - một cô bé thông minh, ngoan ngoãn, luôn chỉn chu trong việc học hành. Trước đó, ở năm học lớp 12, Linh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải nhất môn tiếng Anh. Ngoài khả năng nổi trội đối với môn tiếng Anh, Linh học giỏi đều ở hầu hết các môn với kết quả học tập hàng năm từ 9,0 trở lên. Trong 3 năm học THPT, Linh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Về định hướng nghề nghiệp tương lai, Linh bật mí: Nguyện vọng 1 của em là vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Trước đó, em đã hoàn thành xong khám sơ tuyển. Em đang hồi hộp chờ đợi và hy vọng được toại nguyện ước mơ trở thành nữ chiến sỹ cảnh sát nhân dân.

Bùi Minh