Phú Thọ thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026

Ngày 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1732 /SGDĐT-VP về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 05/10/2025 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh

Theo đó, các phòng thuộc Sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 14 đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị chuyên môn hướng dẫn và triển khai kế hoạch năm học mới, bảo đảm tuân thủ khung thời gian của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức các nhiệm vụ năm học.

Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường rà soát, tham mưu bố trí đủ giáo viên và cán bộ quản lý các nhà trường; triển khai bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp dạy học đổi mới, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các nội dung Chỉ thị 14 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị. Tiếp tục rà soát, sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp, đặc biệt là những hạng mục bị ảnh hưởng do bão lũ; bảo đảm an toàn trường học; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và kết cấu công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Thực hiện Chương trình GDPT 2018 bảo đảm tính khoa học, các hoạt động chuyên môn theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của các phòng chuyên môn thuộc Sở.Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thu - chi tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường chỉ đạo phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 14 đến các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các hoạt động dạy học theo chương trình, dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ ngày, các quy định về quản lý thu - chi tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Hiền Mai