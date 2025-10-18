Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026

Ngày 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1732 /SGDĐT-VP về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 05/10/2025 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh

Theo đó, các phòng thuộc Sở chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 14 đảm bảo đúng yêu cầu, thời gian theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị chuyên môn hướng dẫn và triển khai kế hoạch năm học mới, bảo đảm tuân thủ khung thời gian của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức các nhiệm vụ năm học.

Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường rà soát, tham mưu bố trí đủ giáo viên và cán bộ quản lý các nhà trường; triển khai bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp dạy học đổi mới, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các nội dung Chỉ thị 14 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị. Tiếp tục rà soát, sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp, đặc biệt là những hạng mục bị ảnh hưởng do bão lũ; bảo đảm an toàn trường học; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và kết cấu công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Thực hiện Chương trình GDPT 2018 bảo đảm tính khoa học, các hoạt động chuyên môn theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của các phòng chuyên môn thuộc Sở.Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thu - chi tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường chỉ đạo phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 14 đến các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các hoạt động dạy học theo chương trình, dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ ngày, các quy định về quản lý thu - chi tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Pháp tỉnh Phú Thọ nhiệm vụ Phòng chống thiên tai Quy định Phòng cháy chữa cháy Chỉ đạo Đào tạo Quản lý
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nền tảng chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

Nền tảng chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non
2025-10-18 14:35:00

baophutho.vn An toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố then chốt để...

Những bông hoa thi đua ngành Giáo dục

Những bông hoa thi đua ngành Giáo dục
2025-10-18 13:25:00

baophutho.vn Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chi Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, ngành Giáo dục và Đào tạo đã phát huy tinh thần...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long