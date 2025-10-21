Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đổi mới sáng tạo trong dạy và học

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục nói chung và các trường THPT nói riêng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới để thích ứng. Tại tỉnh Phú Thọ, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đang là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giáo dục – quản trị nhà trường.

Cô giáo Trường THPT Công nghiệp Việt Trì ứng dụng AI vào trong bài giảng.

Bước vào năm học 2025 – 2026, với gần 1.200 học sinh, nhà trường đã triển khai tập huấn cho toàn bộ giáo viên về việc ứng dụng AI trong dạy học. Qua đó, các thầy, cô không chỉ được cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ, mà còn hiểu rõ hơn về vai trò, tác động và cách khai thác AI như một công cụ hỗ trợ trong giảng dạy.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Quỳnh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trí tuệ nhân tạo không nhằm thay thế vai trò của người thầy, mà đóng vai trò là “trợ lý số” đắc lực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý giáo dục.

Cụ thể, đội ngũ giáo viên bộ môn Ngoại ngữ, Vật lý, cùng nhiều tổ chuyên môn khác đã trực tiếp sử dụng các công cụ AI như Chat GPT và Gemini có bản quyền, cùng nhiều phần mềm hỗ trợ hiện đại trong quá trình giảng dạy.

AI được ứng dụng vào việc xây dựng giáo án, phân tích kết quả học tập, dự báo xu hướng học tập của học sinh, tự động hóa công tác hành chính và bảo mật thông tin dữ liệu. Điều này giúp giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời tăng tính trực quan và hấp dẫn cho từng tiết học.

Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” cũng được triển khai sâu rộng trong toàn trường. Từ đội ngũ quản lý đến giáo viên và học sinh, tất cả cùng hướng tới mục tiêu đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương pháp làm việc.

Giáo viên đổi mới trong phương pháp dạy học, học sinh đổi mới trong cách tiếp nhận kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm. Nhà trường tích cực ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại, tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thực tiễn và định hướng nghề nghiệp.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì còn chú trọng xây dựng môi trường học tập toàn diện với các mô hình giáo dục như STEM, các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học, thể thao, nghệ thuật, âm nhạc...

Qua đó, học sinh được phát triển năng lực cá nhân, rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng tự học và khám phá đam mê của bản thân. Việc dạy học theo hướng phân hóa năng lực học sinh đã trở thành nề nếp, tạo điều kiện cho mỗi em phát triển theo khả năng và sở trường riêng.

Song song với đó, 100% giáo viên trong nhà trường tham gia sinh hoạt chuyên môn trên nền tảng “Trường học kết nối”, tích cực nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng bài giảng theo chuyên đề, chủ đề, dự án.

Hoạt động kiểm tra – đánh giá cũng được đổi mới theo hướng phát triển năng lực, tạo môi trường học tập cởi mở, tích cực. Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo và hỗ trợ học sinh yếu, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp nâng cao chất lượng toàn diện.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Những nỗ lực đổi mới đã đem lại những kết quả nổi bật. Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 49 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 1 giải Nhất, 24 giải Nhì, 16 giải Ba và 8 giải Khuyến khích), tỷ lệ đạt giải 83%, tăng 3 bậc so với năm học trước; 8 học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường. Nhà trường có nhiều sáng kiến được Sở GD&ĐT xếp loại Đạt; có 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được đánh giá Đạt và Xuất sắc trong năm 2023....

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI vào giảng dạy, quản lý và hỗ trợ học sinh. Đồng thời, điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới, giúp học sinh rèn luyện phương pháp học tập hiệu quả, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và phẩm chất. Trường cũng sẽ tăng cường mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành, giữa nhà trường và cộng đồng, giữa kiến thức và cuộc sống.

Với hành trình hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đã và đang khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ. Việc tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học không chỉ là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo và tâm huyết của tập thể nhà trường. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để tiếp tục đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú, góp phần xây dựng quê hương, đất nước trong thời đại mới.

Hương Giang