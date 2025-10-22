Chuyển đổi số - Đòn bẩy nâng tầm giáo dục tại Trung tâm GDNN- GDTX Lâm Thao

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm học 2025 – 2026, không khí học tập tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Lâm Thao như được hâm nóng bởi tinh thần đổi mới và sáng tạo. Với hơn 800 học viên và 20 lớp học, Trung tâm đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động tích cực của chuyển đổi số (CĐS).

Áp dụng chuyển đổi số trong từng bài giảng của cô và trò Trung tâm GDNN- GDTX Lâm Thao

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ CĐS trong trường học, Trung tâm GDNN- GDTX Lâm Thao đã tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT). Đây là bước đi tiên quyết, đảm bảo đường truyền Internet ổn định, nâng cấp hệ thống máy tính và các thiết bị trình chiếu hiện đại trong phòng học.

Việc này không chỉ phục vụ công tác quản lý hành chính mà còn tạo điều kiện cho giáo viên và học viên tiếp cận dễ dàng với các công cụ học tập số. Ngay từ những ngày đầu năm học, Trung tâm đã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về CĐS, đưa nội dung này vào trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị. Công tác tuyên truyền về nội dung, hình thức, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CĐS.

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh về lợi ích, cơ hội thách thức và tính cấp thiết của công tác CĐS. Thực hiện giám sát, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong giáo dục nghề nghiệp và CĐS, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Đảm bảo các hoạt động CĐS diễn ra theo đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng và hiệu quả. Bao gồm các lĩnh vực: Quản lý hành chính, tổ chức giảng dạy, đào tạo trực tuyến, ứng dụng CNTT trong học tập và quản lý dữ liệu định kì theo dõi tiến độ và hiệu quả. Không ngừng cải tiến quy trình đánh giá để phù hợp với các giai đoạn mới của CĐS, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Trung tâm.

Bên cạnh đó, Trung tâm phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành việc cập nhật dữ liệu và xác thực, đồng bộ số định danh cá nhân của cán bộ, giáo viên, học sinh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đúng tiến độ. Thực hiện cập nhật chính xác, đúng tiến độ điểm kiểm tra đánh thường xuyên, đánh giá định kì, tổng kết năm học và chuyển dữ liệu lên năm học mới.

Tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng số, CNTT cho cán bộ, giáo viên. Xây dựng đội ngũ chuyên trách hỗ trợ CĐS tại Trung tâm. Áp dụng hình thức học tập thích nghi, phối kết hợp hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, học liệu số, thiết bị thật, thiết bị ảo, phòng học ảo...

Giáo viên đã thiết kế bài giảng đa phương tiện, tích hợp công nghệ vào dạy học. Đội ngũ giáo viên tập trung xây dựng giáo án điện tử, sử dụng máy chiếu trong giảng dạy, để tạo sức hấp dẫn, nhiều góc nhìn, tiếp cận kiến thức đa chiều cho người học.

Để công tác quản lý và giảng dạy bảo đảm chất lượng, những năm qua, Trung tâm không ngừng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động. Việc quản lý viên chức, người lao động, quản lý đào tạo, tài chính... đang được số hóa và quản lý bằng phần hầu hết các hoạt động.

Trung tâm đã ứng dụng CNTT như tuyển sinh để tiếp cận, hướng nghiệp cho học sinh và tuyển sinh qua các kênh trực tuyến, website. Không chỉ trong công tác tuyển sinh, các khâu đào tạo cũng được Trung tâm chú trọng ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng, trình độ cho người học.

Để phát triển hạ tầng, nền tảng, tiết bị và học liệu số, hầu hết các lớp học đã được trang bị tivi có kết nối Internet phục vụ công tác giảng dạy - học tập. Trung tâm đã triển khai cấp tài khoản và hướng dẫn, triển khai cho học sinh đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp online tập trung trên phòng máy tính, đảm bảo chính xác thông tin.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động tham gia đánh giá chất lượng đào tạo chất lượng cao, các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đội ngũ giáo viên Trung tâm GDNN- GDTX Lâm Thao tập trung xây dựng giáo án điện tử, sử dụng máy chiếu trong giảng dạy, tạo sức hấp dẫn, nhiều góc nhìn, tiếp cận kiến thức đa chiều cho học sinh.

Đồng chí Đào Hoàng Hữu - Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm GDNN- GDTX Lâm Thao sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp công nghệ để cập nhật các giải pháp tiên tiến (như Trí tuệ nhân tạo - AI) vào quản lý và giảng dạy. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền giáo dục mở, linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập đa dạng của người dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

CĐS là một hành trình dài, đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ, đồng lòng và quyết tâm cao. Với những kết quả đã đạt được, Trung tâm GDNN- GDTX Lâm Thao đang từng bước khẳng định vị thế, góp phần xây dựng một nền giáo dục hiện đại, chất lượng, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Hương Giang