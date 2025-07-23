Nữ sinh trường làng trở thành thủ khoa

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, học sinh lớp 12E, Trường THPT Bình Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc đạt tổng điểm 29,5 ở ba môn khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), trở thành thủ khoa toàn tỉnh. Thành tích ấn tượng ấy không chỉ là con số cao nhất mà còn là kết tinh của một hành trình dài đầy nỗ lực, đam mê và bản lĩnh của cô học trò nghèo với khát vọng vươn lên từ vùng quê yên bình.

Em Nguyễn Thị Quỳnh Liên ( thứ 2 từ phải sang hàng dưới) cùng tập thể lớp 12E

Đam mê, tìm tòi, sáng tạo

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông khó khăn tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, Quỳnh Liên sớm thấm thía cuộc sống vất vả, lam lũ. Hình ảnh bố mẹ gắn bó với ruộng đồng, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi con ăn học đã gieo vào tâm hồn cô bé tinh thần tự lập, lòng quyết tâm vượt khó và niềm tin sâu sắc rằng tri thức chính là con đường bền vững để thay đổi cuộc đời.

Ngay từ những năm THCS, Quỳnh Liên đã bộc lộ năng khiếu ở các môn xã hội. Không chạy theo điểm số, em học vì đam mê khám phá lịch sử, văn hóa và con người quê hương. Em từng đạt giải Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện lớp 6 và lớp 9 (lớp 7, lớp 8 không tổ chức thi vì dịch Covid-19). Bước vào THPT, Quỳnh Liên thử sức ở một lĩnh vực mới – môn Địa lý và tiếp tục khẳng định bản thân với giải Khuyến khích năm lớp 11, giải Nhì năm lớp 12 tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Những thành tích ấy không chỉ phản ánh năng lực học tập mà còn nói lên tinh thần cầu tiến, dám đổi mới và luôn sẵn sàng bước ra khỏi “vùng an toàn” của chính mình.

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, cũng như các bạn, Quỳnh Liên không khỏi lo lắng vì đây là năm đầu tiên thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Nhưng với Quỳnh Liên, đây không phải rào cản, mà là động lực thôi thúc em nỗ lực nhiều hơn. Không chạy theo kiểu “học thuộc lòng” hay học mẹo, Quỳnh Liên lựa chọn phương pháp học chủ động, đào sâu hiểu biết, kết hợp luyện đề và tự đánh giá năng lực. Ở môn Ngữ văn, em không chỉ học để viết đúng, mà còn để cảm. Mỗi tác phẩm được em tiếp cận như một thế giới riêng, em đọc kỹ, ghi chú ý chính, học cách diễn đạt từ các bài văn mẫu và không ngừng làm giàu vốn từ, mở rộng góc nhìn bằng việc đọc sách, báo, nghe tin tức xã hội – đặc biệt để phục vụ cho bài nghị luận xã hội. Mỗi bài viết, em đều tự đánh giá hoặc xin góp ý từ thầy cô để cải thiện từng ngày. Chính sự sáng tạo trong mở bài, linh hoạt trong dẫn chứng và quan điểm rõ ràng là những điểm cộng lớn giúp bài thi của em thực sự nổi bật.

Với môn Lịch sử, em biến mỗi sự kiện thành một “câu chuyện”, đặt mình vào dòng chảy lịch sử để cảm nhận sâu hơn ý nghĩa thời đại. Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức, em còn luyện đề trắc nghiệm thường xuyên để rèn kỹ năng phân tích và loại trừ, một yêu cầu thiết yếu trong dạng đề hiện nay. Địa lý là môn học tưởng khô khan lại trở thành sân chơi thể hiện tư duy tổng hợp của em. Em học bằng bản đồ, Atlat, tự vẽ biểu đồ, rèn kỹ năng xử lý số liệu và phản xạ nhanh. Đặc biệt, việc cập nhật thời sự, đọc báo về các vấn đề kinh tế – xã hội đã giúp em đưa kiến thức Địa lý vào thực tiễn, tạo chiều sâu và sức sống cho bài làm.

Viết tiếp ước mơ và khát vọng

Với chiến lược học tập, ôn luyện bài bản, khoa học và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Quỳnh Liên đã đạt điểm số gần như tuyệt đối: môn Ngữ văn đạt 9.5 điểm, môn Địa lý đạt 10 điểm, môn Lịch sử đạt 10 điểm. Với tổng điểm 29.5, Quỳnh Liên trở thành thủ khoa khối C00 tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ về kết quả này, Quỳnh Liên xúc động nói:“Thành tích của em là kết quả từ sự dìu dắt của các thầy cô, sự ủng hộ, động viên của gia đình và cả những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bản thân. Em luôn nghiêm túc trong từng tiết học, sau đó hệ thống, phân tích và tích lũy kiến thức. Việc luyện đề không chỉ giúp em củng cố kiến thức mà còn rèn phản xạ và khả năng vận dụng linh hoạt”.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12E,Trường THPT Bình Sơn tự hào cho biết: “Quỳnh Liên là học sinh thông minh, chăm chỉ, ngoan ngoãn và đặc biệt giàu nghị lực. Thành tích hôm nay là kết tinh của quá trình học tập nghiêm túc, phương pháp đúng đắn và tinh thần tự học cao độ. Em không bị cuốn vào xao nhãng thường thấy ở lứa tuổi mình mà luôn giữ được sự tập trung và mục tiêu rõ ràng”.

Hiện tại, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh Liên dự định sẽ xét tuyển vào một trường đại học, chuyên ngành về xã hội bởi em muốn đem những kiến thức, kỹ năng học được để phục vụ sự phát triển của xã hội, hướng tới bảo vệ quyền lợi của người dân.

Giữa nhịp sống hiện đại với muôn vàn lối rẽ, cô học trò nhỏ của miền quê nghèo đã chọn học tập là con đường vinh quang để đi đến tương lai. Thành tích thủ khoa không chỉ là niềm tự hào của riêng Quỳnh Liên, mà còn là vinh quang của Trường THPT Bình Sơn, của gia đình và của cả vùng đất Phú Thọ yêu thương.

Câu chuyện của Quỳnh Liên là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, là nguồn cảm hứng lan tỏa đến biết bao thế hệ học sinh khóa sau. Nguyễn Thị Quỳnh Liên là bông hoa nhỏ nơi vùng quê yên bình, đang lặng lẽ tỏa hương bằng nỗ lực, trí tuệ và bản lĩnh. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng với khởi đầu vững chắc, trái tim luôn rực cháy đam mê và sự tôi luyện qua từng trang sách, chúng ta tin rằng em sẽ tiếp tục ghi dấu tên mình trong những hành trình đáng tự hào hơn nữa.

Xuân Nguyễn