Nước rút thi công tuyến ống dẫn nước hồ Cánh Tạng

Những ngày cuối năm, trên công trình hồ chứa nước Cánh Tạng, không khí thi công tuyến ống dẫn nước diễn ra khẩn trương. Công trình mang theo kỳ vọng lớn về nguồn nước ổn định, phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển bền vững cho cả vùng.

Đập đầu mối hồ Cánh Tạng hiện đã hoàn thành.

Trên tuyến thi công đường ống dẫn nước hồ Cánh Tạng đoạn qua xã Yên Phú, nhịp lao động hối hả. Sau một thời gian thi công khẩn trương, hình hài của một công trình hạ tầng quan trọng dần hiện rõ.

Dọc tuyến, các cuộn ống thép cỡ lớn được tập kết sẵn sàng cho công đoạn lắp đặt. Mỗi mũi thi công đều hoạt động liên tục, người hàn ống, người chỉnh tim tuyến, người hoàn trả mặt bằng. Điều đó cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn được xem là “thời điểm vàng” của mùa khô.

Công nhân cắt đường ống dẫn nước.

Các đoạn tuyến đường ống chính đang được thi công thuộc địa bàn xã Yên Phú.

Hồ Cánh Tạng có dung tích chứa lên đến 91 triệu m3 nước và là dự án thủy lợi có quy mô lớn nhất miền Bắc, đập chính vừa được hoàn thành trong tháng 8/2025. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc hoàn thiện các hạng mục đầu mối, tạo tiền đề triển khai đồng bộ các công trình phụ trợ, trong đó có hệ thống đường ống dẫn nước.

Kỹ thuật thi công được giám sát chặt chẽ.

Theo thiết kế, dự án đường ống dẫn nước hồ Cánh Tạng dài khoảng 29km, tổng mức đầu tư hơn 837,5 tỷ đồng. Trong đó, đường ống chính khoảng 19,6km, đường ống nhánh khoảng 9,4km. Tuyến nhánh gồm 19 tuyến, trong đó 11 tuyến cấp 1 và 7 tuyến cấp 2 cùng 1 tuyến cấp 3, bảo đảm đưa nước đến nhiều khu dân cư, vùng sản xuất, khu công nghiệp trong khu vực.

Không chỉ phục vụ tưới tiêu trực tiếp, hồ Cánh Tạng còn tạo nguồn nước ổn định cho khoảng 6.460ha đất canh tác thuộc nhiều xã trong vùng dự án, đồng thời cấp nước cho khoảng 2.500ha đất nông nghiệp một số xã thuộc tỉnh Thanh Hóa và khu công nghiệp Lạc Thịnh (xã Yên Thủy). Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành “nguồn sống” quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho cả vùng.

Hệ thống đường ống sau thân đập đầu nguồn cơ bản đã được hoàn thành.

Anh Bùi Ngọc Sơn, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đầu tư DTC - đơn vị tham gia thi công gói thầu đường ống cho biết: Toàn bộ tuyến chính của giai đoạn này đang được triển khai đồng loạt từ tháng 6/2025. Đến nay, riêng công ty DTC đã hoàn thành 2km tuyến ống.

Để đáp ứng khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn, Công ty CP Đầu tư DTC đã bố trí 40 cán bộ, công nhân, chia thành 5 mũi. Các mũi vừa đào rãnh, lắp đặt ống, vừa hoàn trả mặt bằng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân dọc tuyến. Trung bình, các mũi có thể thi công khoảng 50m đường ống mỗi ngày trong điều kiện thuận lợi.

Dự án đường ống dẫn nước hồ Cánh Tạng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. Ngoài Công ty CP Đầu tư DTC còn có một số nhà thầu lớn khác như Công ty CP Lilama10, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An... tham gia các hạng mục xây dựng, cơ khí và lắp đặt.

Theo các kỹ sư trên công trường, mỗi đơn vị đảm nhiệm một phần việc nhưng tất cả đều phải bảo đảm sự đồng bộ tuyệt đối. Chỉ một khâu chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án tăng tốc trong thời gian qua là sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo đồng chí Phạm Thị Vân Anh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Yên Phú, với những nỗ lực từ chính quyền địa phương, đến nay, xã đã bàn giao mặt bằng sạch 6km tuyến ống đi qua địa phận xã, bảo đảm 100% kế hoạch.

Mặt đập hồ Cánh Tạng.

Không chỉ giải phóng mặt bằng, chính quyền xã Yên Phú đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án. Sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố then chốt, giúp rút ngắn thời gian triển khai và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Theo đại diện đơn vị thi công, tại một số đoạn tuyến phía hạ lưu sau xã Yên Phú, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, buộc các nhà thầu phải linh hoạt điều chỉnh số mũi thi công. Hiện nay, khi các vướng mắc cơ bản được giải quyết, nhiều mũi đã có thể triển khai đồng loạt, giúp đẩy nhanh tiến độ chung.

Dù tiến độ đang được đẩy nhanh, các đơn vị thi công vẫn đối mặt với nhiều áp lực; địa hình đồi núi, nền đất yếu khiến việc thi công trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập nước rãnh đào. Chính vì vậy, giai đoạn hiện nay được xác định là nước rút. Các mũi thi công tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các đoạn tuyến chính, hạn chế rủi ro khi thời tiết bất lợi.

Được biết, thời gian triển khai thi công toàn bộ dự án trong 2 năm. Hiện nay, tại khu vực gần chân đập và đầu nguồn, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc kết nối đồng bộ toàn tuyến vẫn được tính toán thận trọng, đặc biệt là phương án vận hành an toàn trong trường hợp hồ xả lũ.

Hồng Trung