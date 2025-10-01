Văn hóa - Xã hội
Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Trong 2 ngày 30/9 và 1/10, mực nước sông Lô liên tục lên cao, khiến cho toàn tuyến sông Lô dọc từ phường Việt Trì lên đến xã Đoan Hùng diễn ra tình trạng ngập úng nặng.

Theo quan sát của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đến chiều ngày 1/10, nước sông vẫn tiếp tục lên, khiến cho nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp bị chìm trong nước; có khu vực đã gây thiệt hại nặng.

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Hàng trăm bến bãi, nhà xưởng của các doanh nghiệp ven sông hiện đang ngập sâu trong nước

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Để chủ động chống ngập, nhiều doanh nghiệp vận tải đã tập kết phương tiện, máy móc lên bờ đê đề phòng nước dâng cao

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều nhà xưởng của Công ty TNHH An Khang, khu I xã Vân Phú đang bị ngập trong nước.

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Chị Nguyễn Thị Thu Hòa, quản lý Công ty TNHH An Khang cho biết: Nước bắt đầu lên mạnh từ chiều tối ngày 30/9 và vẫn đang lên. Hiện, hoạt động của Công ty đã tạm dừng, công nhân di chuyển tài sản và thu dọn đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập.

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều nhà cửa, tài sản của các doanh nghiệp dọc sông Lô hiện đang bị chìm trong nước

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Bến đò ngang xã Hùng Lô cũ đã tạm dừng và là nơi tập kết tạm phương tiện tránh ngập

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều ngôi nhà ở xã Vân Phú đang ngập trong nước

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều diện tích hoa màu của các xã dọc sông Lô bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều ngôi nhà ở xã Bình Phú đã bị ngập đến 1m nước, người dân không thể vào nhà

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Chị Đỗ Thị Nhung, khu Trung Dầu, xã Bình Phú đang tất bật chuyển tài sản lên cao chạy đua với con nước lên mạnh

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Gia súc, gia cầm... được người dân đưa lên cao để tránh ngập

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Người dân khu I, xã Dân Chủ di chuyển gia súc lên mặt đê để đảm bảo an toàn tài sản

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều gia đình dọc xã Dân Chủ, Bình Phú... đêm nay không thể vào nhà, do nước đã ngập gần hết tầng 1

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn đi câu cá ven sông

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nước tiếp tục dâng cao dọc sông Lô, khiến cho nhiều diện tích cây cối đang bị ngập sâu

Nước sông Lô lên cao, nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp ngập sâu

Nhiều cây ăn quả lâu năm ở Vân Phú đang ngập sâu trong nước

