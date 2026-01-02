Yên vui Xuân xứ đạo

Hòa cùng đất trời vào Xuân, trong lời ca, tiếng nhạc rộn ràng, đồng bào Công giáo xã Tiên Lương đang ra sức thi đua, chung tay góp sức hoàn thành công việc chung của khu, của xã; trang hoàng nhà cửa, đường làng ngõ xóm để chào đón năm mới. Với tinh thần “Kính chúa yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, giàu đẹp, hạnh phúc.

Các tuyến đường trong khu dân cư nhuộm sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng, làm cho không khí đón năm mới 2026 thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Khởi sắc xứ đạo

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa trong đồng bào Công giáo xã Tiên Lương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khởi sắc làng quê xứ đạo. Thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những hoạt động nổi bật của đồng bào Công giáo nơi đây. Đồng bào Công giáo đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế gia đình, tình nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nằm gần trung tâm xã, khu Gò Cao đang từng ngày đổi khác. Đón năm mới 2026, người dân hân hoan, rộn ràng hơn bởi khu dân cư đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Với sự vào cuộc của chi bộ cùng sự đồng thuận cao của người dân đã tác động tích cực đến “bức tranh sáng màu”: Đường làng, ngõ xóm được xây dựng sạch đẹp, thuận tiện đi lại; sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập cho người dân; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng khu Gò Cao phấn khởi cho biết: “Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, những năm gần đây, đời sống bà con giáo dân có bước phát triển đáng kể, thu nhập bình quân đạt hơn 48 triệu đồng/người/năm. Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao, với trên 90% gia đình giáo dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% đường giao thông được cứng hóa. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn đều được nhận những phần quà ý nghĩa, cùng đón năm mới ấm no, hạnh phúc".

Lĩnh vực dịch vụ của địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân.

Góp sức cho quê hương

Chủ tịch UBND xã Tiên Lương Trần Mạnh Hà cho biết: “Đồng bào Công giáo chiếm khoảng 20% dân số toàn xã, sinh sống ở 25 khu dân cư. Giai đoạn 2020 - 2025, cùng với Nhân dân toàn xã, đồng bào giáo dân đã ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập... góp phần quan trọng vào kết quả phát triển của địa phương. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Toàn xã hiện có 48/54 khu đã hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,39%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và củng cố khối đoàn kết toàn dân. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ, chính sách thực hiện kịp thời, đầy đủ...”.

Những năm qua, đồng bào giáo dân trong xã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua việc xây dựng các mô hình nòng cốt, tình hình an ninh trật tự của xã nhiều năm liền được đảm bảo, nhất là thời gian cuối năm. Đặc biệt, phát huy vai trò của quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nòng cốt là lực lượng công an, xã duy trì và củng cố thường xuyên tổ liên gia tự quản ở các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức, vận động quần chúng Nhân dân xây dựng các mô hình hiệu quả như: “Tổ tuần tra an ninh thôn”, “Mô hình camera an ninh giám sát”, lắp đặt đường điện chiếu sáng giữ gìn an ninh các tuyến đường khu dân cư, trường học... Duy trì hiệu quả Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, Công an xã và tổ bảo vệ an ninh Tổ quốc của giáo xứ. Nhờ vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai hiệu quả, người dân đón năm mới bình an.

Giáo dân còn tích cực hưởng ứng thực hiện, duy trì mô hình “Đường cờ xứ đạo” bằng việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở một số tuyến đường trung tâm xã, qua đó khẳng định tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo”, mong muốn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Một mùa Xuân mới lại về, không khí tươi vui đang lan tỏa khắp thánh đường và trên từng nẻo đường quê. Lòng người xứ đạo càng thêm ấm áp khi được đoàn tụ bên gia đình, người thân, cùng nhau tham gia các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tại địa phương.

Lệ Oanh