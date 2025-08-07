Ở nơi “không có thứ, chỉ có ngày”

Giữa xứ Đoài ràn rạt nắng và bồng bềnh mây trắng, tiếng động cơ trực thăng đều đặn vang lên mỗi ngày. Không chỉ riêng đợt huấn luyện cao điểm cho nhiệm vụ bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mà nhiều đợt trong năm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) làm việc "không có thứ, chỉ có ngày”.

“Không thứ Bảy, chẳng Chủ nhật”

Cuối tuần này, gia đình Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó chính ủy Trung đoàn có công việc rất quan trọng nên anh đã đăng ký nghỉ tranh thủ, được cấp trên cho phép và đã “hiệp đồng” chặt chẽ với hậu phương.

Chiều thứ 6, nhìn Hoàng tươi tắn trong bộ quần áo dân sự tươm tất chuẩn bị lên xe về nhà, thì có lệnh ngay lập tức chuẩn bị quân tư trang, cùng tổ bay nghiên cứu đường bay, phương án bay cấp cứu người dân bị cô lập do lũ dữ tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Ngay lập tức, bộ dân sự được thay bằng bộ quần áo bay, cùng đồng đội lên xe, cơ động ra sân bay thực hiện nhiệm vụ.

Phi công, thành viên tổ bay của Trung đoàn hiệp đồng phương án bay trước khi cất cánh bay cứu trợ tại Điện Biên.

Sau khi tiếp thu máy bay; hiệp đồng giữa các thành viên trong tổ bay và nhận nhiệm vụ từ chỉ huy bay, Hoàng tranh thủ đôi phút gọi điện về gia đình để “trình bày”.

Tôi hỏi Hoàng, chắc là vợ giận lắm khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi? Hoàng mỉm cười: “Quen rồi anh ạ! lính mà... Cách đây mấy năm, cũng vì thực hiện nhiệm vụ quan trọng, nên khi bà nội mất, em cũng chẳng được về nhìn bà lần cuối hay thắp nén hương cho bà. Ở đơn vị này, ai cũng thế! Dẫu thời bình, anh em chúng em đâu nghĩ đến thứ Bảy hay Chủ nhật”.

“Không có thứ Bảy, chẳng có Chủ nhật” không phải là lời than thở, mà là thói quen làm việc, đầy tự nhiên của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong nhiều năm qua, đặc biệt là phi công, thành viên tổ bay. Với họ, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, sẵn sàng cơ động theo mệnh lệnh và huấn luyện liên tục, để không ngừng nâng cao trình độ chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Không quân 916 khẳng định: “Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, làm việc với cường độ cao, tính chất phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhất là lực lượng phi công, thành viên tổ bay luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm thế luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết, trước hết. Có được tinh thần ấy, là do cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn luôn đề cao và thực hiện hiệu quả việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của đơn vị trong tình hình mới. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, chúng tôi xác định rõ rằng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là thiêng liêng; nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim, nên không phân biệt ngày nghỉ hay lễ, Tết. Mỗi lần cất cánh là một lần Tổ quốc, nhân dân đặt niềm tin vào mình, nên phải càng cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, mà chỉ còn ít thời gian nữa thôi, tháng 12 này, Trung đoàn tròn 50 năm ra đời, trưởng thành và phát triển”.

Trực thăng thả hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Nơi thử thách rèn bản lĩnh

Thực tiễn ở Trung đoàn Không quân 916, làm việc không kể ngày nghỉ không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là môi trường lý tưởng để rèn luyện ý chí, tinh thần thép của người lính. Cũng chính trong bầu không khí thực hiện nhiệm vụ khẩn trương và chính quy ấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trưởng thành từng ngày. Họ không chỉ học được thói quen làm việc cường độ cao, mà còn biết cách vượt qua áp lực, giữ vững tinh thần và quyết đoán trong mọi tình huống. Nhất là san sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như ở đời sống thường nhật.

Người thân chúc mừng phi công, thành viên tổ bay hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trở về sân bay.

Chia sẻ về nhiệm vụ của đơn vị, Đại tá Tạ Mộng Vũ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916 cho biết: “Trong thời bình, giữa đời thường, người lính cũng như bao người khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều mong chờ ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thăm người thân, gia đình. Nhưng ở Trung đoàn 916, có rất nhiều thời điểm trong năm, ngày nào cũng như ngày nào. Dẫu biết, trong thực hiện chế độ nghỉ ngơi theo quy định, có nhiều cá nhân không đúng với nguyện vọng của bản thân và hậu phương, dù Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cũng đã tìm mọi phương án để cho anh em nghỉ phép, nghỉ bù theo đúng quy định. Tuy nhiên, điều chúng tôi yên tâm nhất, là mọi cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị đều có chung quyết tâm, là một ngày cống hiến, một lần ở vào vị trí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ, đều là những ngày đáng tự hào của mỗi người. Có lẽ, đó chính là điều làm nên một Trung đoàn 916 kiên cường, mẫu mực. Nơi “không có thứ Bảy, chẳng có Chủ nhật”, nhưng lại đầy ắp tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí và niềm tự hào được bay lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, Quân đội, Quân chủng và nhân dân giao phó”.

Những ngày qua, khi mặt trời bắt đầu ló rạng trên mảnh đất Sơn Tây và mây đang bồng bềnh vấn vít trên đỉnh Ba Vì hùng vĩ, cũng là lúc những chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 cất cánh cho nhiệm vụ cứu trợ, cứu nạn nhân dân tại vùng lũ Điện Biên. Chẳng ai nghĩ tới hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần hay không. Bởi ngập tràn ánh mắt và trái tim của những người lính nơi đây, cao hơn tất cả, là mệnh lệnh của cấp trên và tiếng gọi, lời thề trong sâu thẳm nghĩa tình quân dân bền chặt.

Nguồn qdnd.vn