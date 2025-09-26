Ông Kim sẽ “xới tung” đội tuyển Việt Nam: Lựa chọn sốc ở trận gặp Nepal?

Hai trận đấu với đối thủ Nepal (hạng 176 thế giới) là cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik vừa tìm kiếm chiến thắng, vừa giúp đội tuyển Việt Nam tìm phương án mới.

Đội tuyển Việt Nam thử nghiệm nhân tố U.23?

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Nepal ở lượt trận thứ ba (9.10) và thứ tư (14.10) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng tới, với 2 trận đấu đều diễn ra trên sân nhà.

Sau 2 trận đã đấu, học trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 3 điểm (thắng Lào 5-0 và thua Malaysia 0-4). Khoảng cách 3 điểm cùng hiệu số 5 bàn trước Malaysia đặt đội tuyển Việt Nam vào thế khó. Trước khi tái đấu đối thủ vào tháng 3.2026, Hoàng Đức cùng đồng đội phải thắng hai trận gặp Nepal (tháng 10) và trận gặp Lào (tháng 11) để lấy 9 điểm, nhằm duy trì hy vọng bám đuổi.

Đội tuyển Việt Nam cần cởi mở với thay đổi

Điều đó đặt ra cho ông Kim nhiệm vụ kép. Trước tiên là chiến thắng, còn theo sau, là nhào nặn đội tuyển Việt Nam với những nhân tố cả cũ và mới, để định hình bức tranh con người cho giai đoạn chuyển giao vào năm sau.

Thuận lợi đầu tiên, là HLV Kim Sang-sik luôn cởi mở với những thử nghiệm. Ông sẵn sàng bố trí Ngọc Quang, Hai Long, Vĩ Hào, Đình Triệu, Ngọc Tân... đá chính tại AFF Cup 2024, dẫu trước đây, những cầu thủ này không được trọng dụng, thậm chí chưa từng góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Khi trên băng ghế huấn luyện là một nhà cầm quân dám thử, dám sai và dám sửa, đội tuyển Việt Nam sẽ ở trạng thái mở với bất cứ đổi thay nào.

Đồng thời, HLV Kim Sang-sik đang có lực lượng “dự trữ” chất lượng để thay máu đội tuyển. Đó là lứa U.23 Việt Nam đã chín chắn và trưởng thành hơn sau 7 trận đấu tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026.

Tại các đợt tập trung tháng 9, 10 và 11.2023, ông Kim từng nhấn mạnh cần trao cơ hội cho cầu thủ trẻ để mở đường tương lại bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm đó, lứa trẻ vừa hiếm người đá chính ở CLB, vừa chưa có sân chơi thực tế để ông Kim kiểm chứng năng lực.

Song, thời thế hiện tại đã khác. HLV Kim Sang-sik có 2 giải đấu để đánh giá năng lực học trò. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh "đã định hình xong những cầu thủ trẻ xứng đáng lên tuyển" ở đợt tập trung tháng 10 và 11.

Minh Khoa (số 9) được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính ngay lần đầu lên tuyển

Các ngôi sao trẻ cũng dần tìm được chỗ đứng, như Đình Bắc (ra sân tại 3 đấu trường cùng CLB CAHN mùa này), Trung Kiên, Quang Kiệt (đá chính cho HAGL), Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (cùng PVF-CAND đá V-League), Văn Khang, Văn Trường, Thái Sơn, Nhật Minh (vẫn ra sân đều đặn). Dù đây mới là những bước đi khiêm tốn, nhưng đáng ghi nhận.

Ông Kim đang có trong tay lứa cầu thủ đẹp về cả thể hình (9/23 gương mặt đá vòng loại châu Á cao trên 1,8 m), kỹ chiến thuật và “lì đòn”.

Những trận đấu với đối thủ dưới cơ như Nepal, Lào là cơ hội để đội tuyển Việt Nam sớm chiếm ưu thế tỷ số, rồi thử nghiệm những cầu thủ đang dào dạt tham vọng thể hiện mình.

Logic của thầy Kim

HLV Kim Sang-sik luôn có cách dùng người vượt ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đơn cử, ông đã để Vĩ Hào đá chính liên tục tại AFF Cup 2024, dẫu chân sút sinh năm 2003 là gương mặt “non” nhất trên hàng công, có nhiều pha xử lý lỗi, bỏ lỡ cơ hội.

Lứa U.23 sẽ “ồ ạt” lên tuyển vào tháng tới?

Dù vậy, ông Kim nhìn thấy giá trị của học trò. Vĩ Hào lọt tốp 10 cầu thủ có nhiều hành động phòng ngự (tắc bóng, truy cản, đeo bám) nhất tại AFF Cup, và trong số này, anh là tiền đạo duy nhất (số còn lại là hậu vệ).

Với ông Kim, Vĩ Hào chính là “lá chắn” phòng ngự ở tuyến đầu, giúp đội tuyển Việt Nam gây sức ép, ngăn đối thủ triển khai bóng. Chân sút của Becamex TP.HCM chạy cực nhiệt và luôn tuân thủ chiến thuật. Giá trị của Vĩ Hào có thể chưa được thừa nhận rộng rãi, nhưng ông Kim thấy điều đó. Vậy là đủ.

Còn rất nhiều “ngọc thô” U.23 Việt Nam đang chờ được tin tưởng và ghi nhận. HLV Kim Sang-sik đã thấy đủ tiềm năng học trò, giờ là lúc đan cài lứa cũ và mới để tái khởi động sức cạnh tranh, tạo ra luồng gió chiến thuật khác biệt và động lực mới mẻ. Đội tuyển Việt Nam cần tận dụng các trận đấu còn lại trong năm nay để thực hiện cú chuyển mình về con người và lối chơi, trước khi đá “chung kết” vòng loại với Malaysia vào năm sau.

Nguồn thanhnien.vn