Oxy cao áp - Giải pháp hỗ trợ cải thiện mất ngủ kéo dài

Tình trạng mất ngủ ngày càng phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh các phương pháp điều trị truyền thống, liệu pháp oxy cao áp đang được ứng dụng như một hướng tiếp cận mới, giúp cải thiện giấc ngủ theo cơ chế sinh học tự nhiên.

Bác sĩ Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viên Đa khoa Phúc Yên hướng dẫn bệnh nhân thực hiện liệu pháp oxy cao áp.

Trong nhịp sống hiện đại, mất ngủ không còn là vấn đề hiếm gặp. Nhiều người phải đối mặt với tình trạng khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy mệt mỏi sau khi thức dậy.

Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là tình trạng thiếu oxy ở não bộ, làm rối loạn các hoạt động sinh lý của cơ thể. Tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, liệu pháp oxy cao áp đang được triển khai như một giải pháp hỗ trợ điều trị cho người bệnh mất ngủ kéo dài.

Người bệnh điều trị trong buồng oxy cao áp nhằm cải thiện tình trạng mất ngủ kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên, mất ngủ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giảm cung cấp oxy cho não. Liệu pháp oxy cao áp là phương pháp cho người bệnh thở oxy tinh khiết trong môi trường có áp suất cao hơn bình thường (trên 1 ATA), giúp tăng đáng kể lượng oxy hòa tan trong máu. Khi áp suất tăng, lượng oxy hòa tan trong máu có thể tăng từ 10 - 13 lần so với bình thường. Điều này giúp nâng cao phân áp oxy trong phế nang, máu và các mô tế bào, từ đó hỗ trợ phục hồi các rối loạn chuyển hóa do thiếu oxy, đặc biệt là tại các tế bào thần kinh.

Nhờ được cung cấp đầy đủ oxy, các tế bào, nhất là tế bào não có điều kiện phục hồi chức năng, góp phần cải thiện tình trạng mất ngủ. Phương pháp này tác động trực tiếp vào cơ chế bệnh sinh, giúp cơ thể dần tái lập lại giấc ngủ sinh lý một cách tự nhiên.

Thực tế điều trị cho thấy, nhiều bệnh nhân đã và đang điều trị tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viên Đa khoa Phúc Yên có chuyển biến tích cực sau khi áp dụng liệu pháp này. Ông Phan Văn Trung, xã Nguyệt Đức chia sẻ: "Trước đây tôi thường xuyên khó ngủ, hay tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Sau một thời gian điều trị bằng oxy cao áp, giấc ngủ của tôi đã được cải thiện rõ rệt, ngủ sâu hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn".

Liệu pháp oxy cao áp giúp tăng cường cung cấp oxy cho não bộ, hỗ trợ phục hồi giấc ngủ tự nhiên.

Hiện nay, việc ứng dụng oxy cao áp trong hỗ trợ điều trị mất ngủ đang mở ra thêm lựa chọn cho người bệnh, đặc biệt với những trường hợp mất ngủ kéo dài, khó điều trị bằng các phương pháp thông thường.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu mất ngủ kéo dài, người dân nên chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Việc can thiệp sớm không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Thu Thủy