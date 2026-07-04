Panasonic ra mắt tai nghe không dây dạng kẹp vành tai đầu tiên

RB-C10 có giá bán 92 USD, sử dụng thiết kế dạng kẹp vành tai với cấu trúc “Airy Fit," được chế tạo từ hợp kim ghi nhớ hình dạng, giúp phân tán áp lực lên tai, qua đó bảo đảm cảm giác đeo thoải mái.

Ảnh: Panasonic Corp

Panasonic sẽ chính thức phát hành tai nghe không dây RB-C10 dạng kẹp vành tai đầu tiên của hãng, vào ngày 23/7 với giá bán 14.850 yen (92 USD), nhắm đến đối tượng là nhóm khách hàng coi trọng thẩm mỹ, sự thoải mái và âm thanh chất lượng cao.

Sản phẩm sở hữu thiết kế mang phong cách phụ kiện thời trang, được tạo hình giống một giọt ngọc trai và có ba lựa chọn màu sắc gồm đen, ngọc trai trắng và ngọc trai hoa anh đào, trong đó hai phiên bản màu ngọc trai được phủ lớp hoàn thiện ánh ngọc trai.

RB-C10 sử dụng thiết kế dạng kẹp vành tai với cấu trúc “Airy Fit," được chế tạo từ hợp kim ghi nhớ hình dạng, giúp phân tán áp lực lên tai, qua đó bảo đảm cảm giác đeo thoải mái.

Tai nghe không dây kẹp vành tai đầu tiên của Panasonic được trang bị bộ điều khiển âm thanh chất lượng cao kích thước 11 mm, thiết kế để truyền âm thanh trực tiếp tới tai người dùng. Sản phẩm được trang bị micro đơn âm cùng công nghệ ENC - khử tiếng ồn môi trường, giúp giảm tạp âm xung quanh và bảo đảm chất lượng cuộc gọi rõ ràng.

Tai nghe sử dụng các nút điều khiển vật lý, giúp ngăn ngừa thao tác nhầm trong khi vẫn bảo đảm sự thuận tiện khi sử dụng. Thiết bị hỗ trợ sử dụng độc lập từng bên tai, cho phép người dùng nghe nhạc hoặc thực hiện cuộc gọi bằng một bên tai nghe trong lúc bên còn lại đang được sạc.

Thời gian phát nhạc liên tục của riêng tai nghe đạt khoảng 7 giờ khi sử dụng chuẩn AAC hoặc SBC và lên tới 26 giờ nếu kết hợp với hộp sạc. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh theo chuẩn AAC, với 15 phút sạc có thể cung cấp khoảng 60 phút sử dụng.

Theo Vietnam+