Chủ động phương án “4 tại chỗ” bảo vệ công trình thủy lợi mùa mưa bão

Bước vào mùa mưa bão, công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, hệ thống thủy lợi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tại xã Tân Lạc, Chi nhánh Thủy lợi khu vực Tân Lạc (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn công trình, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cán bộ Chi nhánh Thủy lợi khu vực Tân Lạc kiểm tra công trình thuỷ lợi hồ Bông Canh, xã Tân Lạc.

Hiện Chi nhánh Thủy lợi khu vực Tân Lạc quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi lớn, nhỏ trên địa bàn, bảo đảm nguồn nước tưới cho hơn 70ha đất nông nghiệp tại các khu vực trọng điểm và năng lực tưới cho khoảng 2.500ha sản xuất hai vụ mỗi năm trên toàn hệ thống của xã Tân Lạc. Nguồn nước ổn định từ các công trình thủy lợi có vai trò quan trọng đối với năng suất cây trồng và đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, trước mùa mưa bão, Chi nhánh đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, kịp thời phát hiện những hạng mục hư hỏng để báo cáo cấp trên xem xét sửa chữa, khắc phục.

Bà Bùi Thị Thiệp - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi khu vực Tân Lạc cho biết: Đơn vị đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Chi nhánh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và duy trì chế độ trực ban nghiêm túc tại cơ sở cũng như trụ sở trong suốt mùa mưa bão.

Cùng với đó, Chi nhánh xây dựng phương án phòng, chống thiên tai cho toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” gồm: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ thời điểm đầu.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, sự phối hợp giữa đơn vị quản lý thủy lợi với chính quyền địa phương và người dân cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn công trình.

Tại khu Mường Đầm, nơi có 140 hộ dân với trên 600 nhân khẩu canh tác hơn 40 ha đất nông nghiệp, hồ Bông Canh nhiều năm qua luôn được vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu.

Ông Bùi Văn Khẩu- Trưởng khu Mường Đầm cho biết, Ban quản lý khu thường xuyên phối hợp với đơn vị thủy lợi tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình. Nhờ đó, nhiều năm nay khu vực lòng hồ và thân đập không xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Cán bộ đơn vị quản lý kiểm tra phương án bảo đảm an toàn hồ Ban.

Tại hồ Ban (khu Đồng Kỳ), công trình có diện tích mặt nước 10,65 ha, phục vụ tưới tiêu cho hơn 11,59 ha đất canh tác của 110 hộ dân, mô hình phối hợp quản lý giữa đơn vị khai thác thủy lợi và Ban quản lý khu cũng phát huy hiệu quả tích cực.

Anh Đinh Văn Anh, nhân viên kỹ thuật phụ trách bảo đảm an toàn công trình hồ Ban cho biết, hằng năm căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước trong hồ, đơn vị đều phối hợp với địa phương thông báo, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo ông Bùi Thuyên - Trưởng khu Đồng Kỳ, từ khi hồ đập được đầu tư nâng cấp, nguồn nước luôn được duy trì ổn định phục vụ sản xuất. Trước mùa mưa bão, đơn vị thủy lợi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống lũ lụt, đồng thời người dân tích cực phối hợp bảo vệ công trình.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra kỹ thuật công trình hồ đập.

Để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn trong mùa mưa bão, Chi nhánh đã hoàn thành việc kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đóng mở đập và hệ thống kênh mương cấp I trước mùa sản xuất. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát dọn cỏ dại, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì tình trạng hoạt động tốt của hệ thống cơ khí.

Hiện Chi nhánh Thủy lợi khu vực Tân Lạc tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ khi có áp thấp nhiệt đới, bão hoặc mưa lớn. Việc chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư từ sớm đang góp phần bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn.

Hồng Duyên