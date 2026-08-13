Điện lực Thanh Sơn cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức trực tuyến toàn trình

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Đẩy mạnh chuyển đổi số, Điện lực Thanh Sơn không chỉ ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh mà còn xây dựng tư duy quản trị hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và khách hàng làm trung tâm. Từ đó tạo nên những chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.
Nhân viên Điện lực Thanh Sơn hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.
Trong công tác quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện, Điện lực Thanh Sơn đẩy mạnh ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại như thiết bị bay không người lái tích hợp camera nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục bộ... Qua đó giúp phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn, giảm thời gian kiểm tra hiện trường, nâng cao hiệu quả xử lý sự cố và góp phần tăng độ tin cậy cung cấp điện.
Hiện nay, Điện lực Thanh Sơn đang quản lý 40.812 công tơ, 100% số công tơ đã được thay thế công tơ điện tử, tỷ lệ thu thập truyền dữ liệu từ xa của công tơ đạt 98%. Cùng với đó, 100% dịch vụ điện được cung cấp theo phương thức trực tuyến toàn trình. Thông qua ứng dụng EVN CSKH, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện hằng ngày, tra cứu hóa đơn, nhận thông báo, thanh toán tiền điện và gửi các yêu cầu dịch vụ mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng điện thoại thông minh.
Ngoài ra, Điện lực Thanh Sơn tiếp tục đẩy mạnh khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm xây dựng doanh nghiệp số hiện đại, vận hành minh bạch, hiệu quả, phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thu Hà
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