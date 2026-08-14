100 dự án vào Chung khảo Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2026

Ngày 14/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức vòng chung khảo, đánh giá và xét giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2026.

Cuộc thi năm nay có điểm mới là lần đầu tiên Ban tổ chức được thành lập tại các xã, phường, gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cách làm này góp phần đưa phong trào sáng tạo trẻ đến gần hơn với cơ sở, tạo điều kiện để học sinh tham gia ngay từ địa bàn sinh sống, học tập.

Ban tổ chức tham quan các mô hình, dự án.

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức tiếp nhận 618 dự án của hơn 100 xã, phường, thuộc 5 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập có 174 dự án; các giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 136 dự án; sản phẩm thân thiện với môi trường 134 dự án; phần mềm tin học và dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em cùng có 87 dự án.

Từ 618 dự án, Ban tổ chức lựa chọn 100 dự án tiêu biểu tham dự vòng chung khảo. Đây là những sản phẩm, ý tưởng có tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong học tập, lao động, sản xuất, đời sống.

Mô hình bản sắc văn hóa người Mường ở Phú Thọ.

Tại vòng chung khảo, các Hội đồng giám khảo tập trung đánh giá 3 tiêu chí cốt lõi gồm: Tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng, đồng thời xem xét ý tưởng, giải pháp, khả năng hoàn thiện và triển vọng ứng dụng của từng dự án. Ban tổ chức đặc biệt lưu ý việc phát hiện những sản phẩm, ý tưởng có khả năng giải quyết các vấn đề trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống; gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không chỉ dừng ở việc lựa chọn, trao giải, Ban tổ chức định hướng tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các dự án được lựa chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc năm 2026. Các dự án này dự kiến được hoàn thiện và nộp về Trung ương trước ngày 25/8/2026.

Nhóm tác giả giới thiệu dự án "Lá chắn AI”, nhận diện, cảnh báo và hỗ trợ bảo vệ người dùng trước những nguy cơ trên môi trường số.

Nhóm tác giả giới thiệu dự án “Smart Green Behavior System” - Hệ thống giáo dục hành vi môi trường thông minh.

Dự án “Thiết kế bản đồ ứng dụng mã QR tương tác 4.0 với thiết kế Booklet tìm hiểu lịch sử - văn hóa Phú Thọ cho học sinh phổ thông”.

Qua nhiều năm tổ chức, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi sáng tạo uy tín, là môi trường để thanh thiếu niên, nhi đồng rèn luyện tư duy phản biện, phương pháp nghiên cứu, kỹ năng số và khả năng biến những vấn đề thực tế thành ý tưởng, sản phẩm, giải pháp. Qua đó, từng bước hình thành và nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Đất Tổ.

Thu Kiên