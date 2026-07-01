Động lực xây dựng nền hành chính phục vụ

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Thanh Sơn đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã Thanh Sơn hướng dẫn người dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Các kế hoạch, chương trình hành động về cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được cụ thể hóa. Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc xử lý công việc trên môi trường số ngày càng trở nên phổ biến và hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Huyền cho biết: Văn bản điện tử, chữ ký số, thư điện tử công vụ, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được sử dụng thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm giấy tờ hành chính và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính phục vụ công việc; các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được khai thác hiệu quả. Xã cũng đã đầu tư, nâng cấp 4 phòng họp trực tuyến, bảo đảm kết nối thông suốt từ cơ sở đến cấp trên. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được cải thiện với mạng 4G phủ sóng toàn địa bàn, nhiều trạm BTS 4G, 5G được nâng cấp, tạo nền tảng thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi số. Hiện nay, toàn bộ 434 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã đều được cung cấp trên môi trường số. Trong 6 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 2.080 hồ sơ, 100% được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 100%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 99%.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hệ thống lấy số tự động, thiết bị đánh giá mức độ hài lòng, máy tính hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến được bố trí đầy đủ. Khu vực hướng dẫn số hóa hồ sơ, niêm yết thủ tục hành chính, tra cứu thông tin được sắp xếp khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch. Bên cạnh đó, xã Thanh Sơn còn triển khai mô hình “Đẩy mạnh chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp” với nhiều cách làm linh hoạt. Cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, công an xã và các tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính, nhất là những người đi làm ăn xa chỉ có điều kiện về quê vào cuối tuần. Các tổ công tác còn trực tiếp xuống khu dân cư, mang dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn. Tại đây, người dân được hướng dẫn từng bước tạo tài khoản dịch vụ công, kích hoạt định danh điện tử VNeID, cài đặt chữ ký số và thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Qua hơn một năm triển khai, mô hình đã hỗ trợ gần 3.000 lượt công dân tại các khu vực xa trung tâm. Điều đáng ghi nhận là 100% người dân tham gia đều đánh giá mức độ “rất hài lòng” đối với chất lượng phục vụ. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Huyền, một trong những thách thức lớn của chuyển đổi số ở các khu vực trong xã là khoảng cách về kỹ năng số giữa các nhóm dân cư. Nhận thức rõ điều đó, Thanh Sơn không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng mà còn chú trọng nâng cao năng lực số cho người dân. Xã đã thành lập 58 tổ công nghệ số cộng đồng với 232 thành viên và tổ ứng cứu công nghệ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính gồm 35 thành viên. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số. Các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Bình dân học AI”, “Gia đình số” được triển khai sâu rộng. Không chỉ cán bộ, công chức mà người dân ở các khu dân cư cũng được tiếp cận kiến thức về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo mật thông tin cá nhân và khai thác các nền tảng số phục vụ đời sống.

Công tác chuyển đổi số cũng từng bước lan tỏa sang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã đã sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm chè, thịt chua và nhiều đặc sản địa phương đã tiếp cận được nhiều khách hàng hơn thông qua môi trường số.

Dù xuất phát điểm là một địa bàn miền núi nhiều thách thức, Thanh Sơn đang ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số. Việc số hóa toàn diện trên cả 3 trụ cột (chính quyền, công dân và xã hội số) đã thay đổi căn bản phương thức quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, công cuộc chuyển đổi số không chỉ tối ưu hóa nền hành chính phục vụ mà còn tạo đà vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Ngọc Tuấn