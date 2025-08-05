Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025 và những năm tiếp theo

Chiều 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp, nghe báo cáo tình hình tăng trưởng, thu ngân sách và một số chỉ số kinh tế vĩ mô 7 tháng đầu năm, giao nhiệm vụ một số chỉ tiêu chủ yếu các tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Thống kê tỉnh, Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước khu vực IV, Kho bạc Nhà nước khu vực VIII, Hải quan Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

7 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,26%; công nghiệp và xây dựng tăng 15,32% (công nghiệp tăng 16,2%), dịch vụ tăng 8,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,54%; khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng của tỉnh, góp phần đưa tăng trưởng chung của tỉnh cao hơn so với mục tiêu Chính phủ giao tại nghị quyết số 25/NQ-CP. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78% dự toán. Môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm cải thiện, 6 tháng đầu năm tỉnh đã thu hút đạt hơn 469 triệu USD vốn đầu tư FDI và 43.198 tỷ đồng vốn.

Toàn cảnh Hội nghị

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được thực hiện tốt: Đến nay, số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã khởi công, hoàn thành là 11085/11.152 nhà, đạt 99% kế hoạch; dự kiến hoàn thành nhà ở cho người có công trước ngày 24/7/2025 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trước 20/8/2025... Tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới; tập trung chỉ đạo hoàn thành, đẩy nhanh công tác GPMB dự án đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên, dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn về nhà ở xã hội, dự án đô thị, du lịch hệ thống cáp treo Cuối Hạ, Serena Resort, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Lãnh đạo Chi Cục thuế khu vực VIII phát biểu làm rõ tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Cắt giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát. Phân công chi tiết, cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư trực tiếp trọng điểm, dự án động lực, thúc đẩy tăng trưởng, thu ngân sách và các dự án y tế, giáo dục... phục vụ trực tiếp Nhân dân. Trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ của UBND tỉnh, các sở, ngành, các xã ban hành kế hoạch thực hiện xong trước ngày 20/8/2025.

Tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt các chính sách đặc thù của tỉnh tạo động lực thu ngân sách, phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Hoàn thiện thể chế hóa phát triển kinh tế tư nhân; đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án, trong đó gồm 40 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 39 dự án đầu tư công. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trực tiếp đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh gia tăng sản lượng sản xuất và 76 dự án đầu tư dự kiến đi vào hoạt động sản xuất trong 6 tháng cuối năm 2025.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu về tốc độ tăng trưởng Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiêu tai. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, ổn định việc làm và đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương; yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tinh thần nỗ lực cao nhất để đạt được mục tiêu chính trị đã đề ra; tăng cường hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đinh Vũ