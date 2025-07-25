Phấn đấu xây dựng xã Thịnh Minh trở thành đơn vị hành chính phường vào năm 2030

Nghị quyết 138-NQ/CP, ngày 25/10/2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định xã Thịnh Minh nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, là một bộ phận của hành lang kinh tế quốc gia: Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội, kết nối tiểu vùng Tây Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng Tây Bắc.

Theo Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định xã Thịnh Minh là cửa ngõ phía Tây của vùng Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò quan trọng về cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ đầu nguồn lưu vực sông Đà; cung cấp dịch vụ xã hội cấp vùng về y tế, văn hóa, du lịch chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội. Theo Quyết định số 1571, ngày 16/6/2025 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thành lập Đảng bộ xã Thịnh Minh, trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thịnh Minh, Quang Tiến, Hợp Thành đã mở ra không gian, dư địa phát triển rộng lớn cho xã Thịnh Minh. Phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xã Thịnh Minh quyết tâm phấn đấu có những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển KT- XH, trở thành đơn vị hành chính phường vào năm 2030.

Cụm công nghiệp Tiên Tiến với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người dân xã Thịnh Minh.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, nhiệm kỳ 2020- 2025, các xã Quang Tiến, Thịnh Minh, Hợp Thành đã có sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ để xây dựng kết cấu hạ tầng và đầu tư dự án. Hệ thống điện chiếu sáng, các tuyến giao thông trục chính các xóm, các tuyến đường liên xóm, đường nội đồng, cảnh quan cây xanh... được đầu tư, cải tạo, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Mạng lưới viễn thông phủ sóng rộng, chất lượng đảm bảo. Các thiết chế văn hóa thể thao; việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa xóm được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho phát triển cơ sở vật chất văn hóa đáp ứng nhu cầu có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Toàn xã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 11 nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Đến năm 2025, xã Thịnh Minh có 76 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký đầu tư 44.757 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 3.018ha. Trong đó có 28 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ - thương mại, công nghiệp, sân golf; 04 dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp (02 cụm công nghiệp và 02 khu công nghiệp), 16 dự án nhà ở thương mại (chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư), 29 dự án trong Cụm công nghiệp Tiên Tiến (hiện nay đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư, các ngành dịch vụ phát triển cả về quy mô và ngành nghề, đa dạng các loại hình gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên địa bàn xã đã hình thành các cơ sở dịch vụ hộ gia đình chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp và xây dựng; mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 606 tỷ đồng, tăng gấp 02 lần so với năm 2020. Phát triển du lịch từng bước được hình thành với các loại hình như: du lịch sinh thái, dù lượn...

Các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo tích cực được triển khai thực hiện tốt; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn dưới 2%. Các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đột xuất được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; trong 5 năm đã tạo việc làm mới cho 1.156 lao động với thu nhập ổn định. Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai rộng khắp, đã phối hợp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 53 nhà với tổng kinh phí 2,658 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học được quan tâm, nâng cấp; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; 7/10 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, chú trọng gắn với các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trước khi sáp nhập, các xã Hợp Thành và Thịnh Minh đã được công nhận xã NTM nâng cao; xã Quang Tiến đã đạt 100% các tiêu chí và chờ công nhận NTM nâng cao theo quy định.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; nhiệm kỳ 2025- 2030, xã Thịnh Minh xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển hài hòa giữa các vùng trong xã sau sáp nhập. Lấy phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội là nền tảng tinh thần; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong quản lý điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ của hệ thống chính trị.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thịnh Minh, nhiệm kỳ 2025- 2030 xác định chủ đề “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực; đến năm 2030 xã Thịnh Minh là đơn vị hành chính Phường”. Báo cáo xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và xác định 4 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, bố trí nguồn lực, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư và quyết liệt trong hành động, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh liên kết vùng, khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu giai đoạn 2025- 2030 tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 12% - 15%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt 25.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 300 doanh nghiệp; không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Đến năm 2030, xã Thịnh Minh là đơn vị hành chính phường theo quy hoạch đã phê duyệt.

Phạm Anh Quý - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thịnh Minh