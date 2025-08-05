Phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô để đảm bảo an toàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng, Sở Xây dựng vừa ban hành thông báo tổ chức lại giao thông và phân luồng các phương tiện qua cầu.

Theo đó, kể từ 7 giờ 30 phút ngày 6/8/2025, các phương tiện là xe tải từ 3 trục bánh trở lên và xe khách trên 29 chỗ ngồi sẽ tạm thời không được lưu thông qua cầu Sông Lô. Các phương tiện khác vẫn được phép di chuyển qua cầu, tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt việc giảm tốc độ và không được dừng, đỗ trên cầu trong mọi trường hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu công trình cũng như người tham gia giao thông.

Trong thời gian áp dụng phương án phân luồng, các xe bị cấm lưu thông qua cầu sẽ di chuyển theo các tuyến thay thế. Cụ thể, các phương tiện từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hùng Sơn, Đông Thọ (thuộc tỉnh Tuyên Quang) sẽ đi theo Quốc lộ 2 đến km99+800, sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên và tiếp tục di chuyển qua cầu này để đến Tuyên Quang và ngược lại. Đối với hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang, các phương tiện có thể di chuyển trên Quốc lộ 2 đến km123+800, rẽ vào tỉnh lộ 186 và qua cầu An Hòa.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn tại khu vực cầu Sông Lô trong thời gian triển khai.

P.V