Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô để đảm bảo an toàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng, Sở Xây dựng vừa ban hành thông báo tổ chức lại giao thông và phân luồng các phương tiện qua cầu.

Theo đó, kể từ 7 giờ 30 phút ngày 6/8/2025, các phương tiện là xe tải từ 3 trục bánh trở lên và xe khách trên 29 chỗ ngồi sẽ tạm thời không được lưu thông qua cầu Sông Lô. Các phương tiện khác vẫn được phép di chuyển qua cầu, tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt việc giảm tốc độ và không được dừng, đỗ trên cầu trong mọi trường hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu công trình cũng như người tham gia giao thông.

Trong thời gian áp dụng phương án phân luồng, các xe bị cấm lưu thông qua cầu sẽ di chuyển theo các tuyến thay thế. Cụ thể, các phương tiện từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hùng Sơn, Đông Thọ (thuộc tỉnh Tuyên Quang) sẽ đi theo Quốc lộ 2 đến km99+800, sau đó rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên và tiếp tục di chuyển qua cầu này để đến Tuyên Quang và ngược lại. Đối với hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang, các phương tiện có thể di chuyển trên Quốc lộ 2 đến km123+800, rẽ vào tỉnh lộ 186 và qua cầu An Hòa.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn tại khu vực cầu Sông Lô trong thời gian triển khai.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sông Lô UBND tỉnh Phương tiện Đoan Hùng An toàn giao thông phân luồng giao thông tỉnh Phú Thọ Hùng Sơn đảm bảo an toàn Thông báo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long