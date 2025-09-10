Phản ứng của các nước về cuộc không kích của Israel vào Qatar

Cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas ngay trên lãnh thổ Qatar – một quốc gia đang làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Gaza, đang khiến không chỉ khu vực Trung Đông, mà toàn thế giới “dậy sóng”.

Cuộc tấn công “chưa từng có” của Israel vào thủ đô Doha của Qatar được Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu l‎ý giải là nhằm “tiêu diệt” các thủ lĩnh Hamas để giúp sớm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

“Tôi đã triệu tập những người đứng đầu các tổ chức an ninh Israel và cho phép một cuộc tấn công chính xác vào các thủ lĩnh khủng bố Hamas... Khi chiến tranh bắt đầu, tôi đã hứa rằng Israel sẽ trừng phạt những kẻ đã gây ra nỗi kinh hoàng này. Và hôm nay, Israel và tôi đã giữ lời hứa đó”, ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Time of Israel)

Dẫu vậy, Hamas cho biết, các thành viên cấp cao của nhóm này vẫn “sống sót”, 5 thành viên cấp thấp của nhóm và một nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - đồng minh quan trọng số một của Israel cho biết, ông “không quá bất ngờ trước vụ việc”, song không hề vui trước diễn biến như vậy: “Tôi không vui mừng về chuyện đó. Tôi thấy không cần phải làm vậy. Đây không phải là một tình huống tốt. Tôi phải nói điều này, chúng tôi muốn các con tin được trả lại, nhưng chúng tôi không vui mừng về những gì đã diễn ra hôm nay. Tôi chưa bao giờ ngạc nhiên về bất cứ điều gì, đặc biệt là khi nói đến Trung Đông. Tôi rất không vui về những gì đã diễn ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng việc Hamas được hoạt động ở Qatar là “điều không may”. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đã quá muộn để ngăn chặn cuộc tấn công và đây là quyết định của riêng Thủ tướng Israel Netanyahu, nhấn mạnh đó không phải là quyết định của ông. Cuộc tấn công không phục vụ lợi ích của Mỹ, vi phạm chủ quyền của Qatar và điều tương tự sẽ không xảy ra nữa.

Cuộc không kích của Israel đã khiến cả thế giới “dậy sóng”. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết nước này được giới Mỹ thông báo muộn 10 phút sau khi cuộc tấn công đã diễn ra, đồng thời lên án Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất.

“Vụ tấn công của Israel diễn ra trên lãnh thổ Qatar. Chúng ta không thể gọi nó bằng bất cứ tên nào khác, ngoài chủ nghĩa khủng bố nhà nước được Thủ tướng Israel thực hiện một cách có hệ thống và liên tục, làm đã làm mất ổn định an ninh và ổn định khu vực. Đây cũng là một thông điệp dành cho Trung Đông, rằng có một thế lực bất hảo trong khu vực này và sự liều lĩnh chính trị đang diễn ra đã xâm phạm chủ quyền của nhiều quốc gia”, ông al-Thani nói.

Tổng thư k‎ý Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định: “Chúng tôi vừa nhận được tin về cuộc tấn công của Israel vào Qatar , một quốc gia đã đóng vai trò rất tích cực trong việc đạt được lệnh ngừng bắn và trả tự do cho tất cả các con tin. Tôi lên án hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar này . Tất cả các bên phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, chứ không phải phá hủy nó”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đồng quan điểm với Tổng thư k‎ý Liên Hợp Quốc, khẳng định Israel không có l‎ý do nào để biện minh, kêu gọi các bên kiềm chế. Nhiều lãnh đạo châu Âu khác yêu cầu Israel trở lại bàn đàm phán và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Các nước Hồi giáo, Trung Đông như Saudi Arabia, UAE, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan khẳng định, cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Qatar đó là bước leo thang nguy hiểm đe dọa an ninh và sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông. Nhiều diễn giả trong khu vực cho rằng hành động của Israel đang tạo ra “một cuộc khủng hoảng lớn cho hệ thống quốc tế” và Mỹ phải có nhiệm vụ bảo vệ đồng minh Qatar – nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ trước hành động “liều lĩnh” từ Israel.

Nguồn vov.vn