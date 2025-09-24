Phát động chiến dịch phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”.

Văn nghệ chào mừng lễ phát động

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi, hình thành lối sống lành mạnh, không khói thuốc trong mỗi gia đình. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn hướng tới xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế do thuốc lá gây ra.

Tiết mục nhảy dân vũ liên khúc “Cai thuốc lá”

Để chiến dịch đạt hiệu quả sâu rộng, Hội LHPN các cấp tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và người dân. Nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá cần được lồng ghép hiệu quả vào các phong trào thi đua như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”.

Qua đó, mỗi phụ nữ không chỉ là người thực hiện mà còn trở thành hạt nhân lan tỏa thông điệp “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”. Chiến dịch cũng hướng tới việc nhân rộng các mô hình hiệu quả, sáng tạo các cách làm phù hợp với đặc điểm vùng miền, từng nhóm đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh lồng ghép mô hình “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc” với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm duy trì hiệu quả bền vững. Việc phối hợp liên ngành, đặc biệt với ngành Y tế, Giáo dục, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như Đoàn thanh niên được nhấn mạnh như một giải pháp tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, giám sát và hỗ trợ người dân từ bỏ thuốc lá.

Tiểu phẩm truyền thông: “Gia đình không khói thuốc” do Hội LHPN Công an tỉnh dàn dựng

Tại lễ phát động, nhiều hoạt động truyền thông phong phú đã được tổ chức như trình chiếu phóng sự “Tác hại của thuốc lá và vai trò của gia đình trong phòng, chống tác hại của thuốc lá”, tiểu phẩm truyền thông: “Gia đình không khói thuốc” do Hội LHPN Công an tỉnh dàn dựng. Chương trình còn diễn ra ký poster cam kết chung tay xây dựng xây dựng “Gia đình không khói thuốc” của đại diện các Hội LHPN cơ sở và đại diện một số đoàn thể của tỉnh.

Các đại biểu ký poster cam kết chung tay xây dựng xây dựng “Gia đình không khói thuốc”

Ngay sau lễ phát động, đã diễn ra hội nghị tập huấn với nội dung tập trung vào thực trạng sử dụng thuốc lá tại Việt Nam, tác hại của hút thuốc chủ động và thụ động, gánh nặng bệnh tật mà thuốc lá gây ra, cùng các giải pháp và mô hình can thiệp hiệu quả mà Hội LHPN đã triển khai thời gian qua.

Anh Thơ