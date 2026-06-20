Phát huy dân chủ từ cơ sở trong sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến Nhân dân theo phương châm công khai, dân chủ, minh bạch. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Tại Nhà văn hóa thôn Trung, xã Yên Lạc, không khí hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị thôn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm. Các nội dung liên quan đến tên gọi, địa giới hành chính, quy mô dân số của các thôn sau sáp nhập được công khai đầy đủ để người dân nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến. Những băn khoăn, đề xuất của Nhân dân đều được đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp giải đáp ngay tại hội nghị.

Ủy ban MTTQ xã Yên Lạc trực tiếp lấy ý kiến người dân tại thôn dân cư.

Theo ông Đặng Xuân Phương - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung 3, xã Yên Lạc, việc lấy ý kiến được thực hiện dân chủ, công khai đã tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến đối với phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trên địa bàn thị trấn Yên Lạc cũ, từ 16 thôn dân cư sẽ thực hiện sắp xếp giảm còn một nửa theo chủ trương chung. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đều hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp, từ đó đồng thuận, phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Người dân thẳng thắn bày tỏ quan điểm, nguyện vọng về chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Theo phương án dự kiến, xã Yên Lạc hiện có 25 thôn, sau sắp xếp sẽ còn 15 thôn, giảm 10 thôn. Để việc lấy ý kiến đạt hiệu quả, địa phương đã thành lập các tổ công tác, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo cộng đồng, fanpage Facebook của địa phương và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể.

Các nội dung lấy ý kiến, phương án sắp xếp, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị đều được công khai rộng rãi để người dân dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu và tham gia góp ý. Việc đa dạng hóa các kênh tuyên truyền không chỉ giúp người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương mà còn bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các nội dung tuyên truyền được công khai rộng rãi trên các trang facebook, zalo của xã, người dân dễ dàng nắm bắt thông tin.

Đồng chí Lê Văn Đông - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Lạc cho biết, cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội, từ ngày 18 đến 21/6/2026, địa phương tổ chức niêm yết công khai các tài liệu liên quan và phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân. Chậm nhất đến ngày 21/6, xã sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến người dân đối với phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Không chỉ tại xã Yên Lạc, công tác lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng được triển khai đồng bộ tại xã Đạo Trù. Đây là địa phương có trên 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với 21 thôn dân cư. Trước khi xây dựng phương án sắp xếp, Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách liên quan đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp đầy đủ để nghiên cứu, hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết, trước khi tổ chức lấy ý kiến toàn dân, địa phương đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, lấy ý kiến của bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ lão thành cách mạng và những người có uy tín trong cộng đồng. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, xã xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế, đặc trưng văn hóa, phong tục tập quán và đời sống sinh hoạt của người dân trên từng địa bàn.

Người dân trực tiếp nghiên cứu Chỉ thị 21 và Dự thảo Đề án sát nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Đạo Trù.

Là một trong những người trực tiếp tham gia hội nghị lấy ý kiến tại địa phương, ông Nguyễn Văn Hiền, thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù cho biết, các hội nghị được tổ chức công khai, dân chủ, tạo điều kiện để người dân bày tỏ quan điểm đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư.

“Tại hội nghị có rất nhiều ý kiến phong phú, đa chiều về tên gọi, địa giới hành chính, quy mô dân số cũng như những yếu tố văn hóa, lịch sử của từng thôn. Các đồng chí lãnh đạo địa phương đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp trực tiếp những nội dung người dân quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng để xã nghiên cứu, lựa chọn phương án phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân”, ông Hiền chia sẻ.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, việc công khai thông tin, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và tôn trọng tiếng nói của người dân đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở trong quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Sự cầu thị, lắng nghe của cấp ủy, chính quyền không chỉ tạo sự đồng thuận xã hội mà còn bảo đảm các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thôn, tổ dân phố diễn ra thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn mới.

Kim Liên