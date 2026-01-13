Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công.

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch hướng tuyên truyền cuộc bầu cử, chỉ đạo các cấp hội triển khai sâu rộng để cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã được quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chú trọng tuyên truyền những nội dung mới, điểm đổi mới trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Công tác tuyên truyền được triển khai xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử, với hình thức linh hoạt, phù hợp đặc điểm từng địa phương và từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép thông qua sinh hoạt hội, các cuộc họp, hội nghị; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội phụ nữ, các câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình LED tại trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage của Hội.

Qua đó, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ trước, trong và sau cuộc bầu cử, kịp thời phát hiện, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định; đồng thời định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cấp hội cũng cung cấp đầy đủ, kịp thời cho hội viên, phụ nữ các thông tin liên quan đến bầu cử như: danh sách ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, những nguyên tắc cần lưu ý khi tham gia bầu cử, các tiêu chí lựa chọn đại biểu xứng đáng.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội nêu cao trách nhiệm của tổ chức trong việc tham gia các bước hiệp thương; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao danh sách giới thiệu 2 đại biểu Hội LHPN tỉnh là đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Kim Dung - chuyên viên Ban công tác phụ nữ tỉnh, đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc biểu quyết được tiến hành đúng trình tự, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, thống nhất cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác là căn cứ để Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong xã hội; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong công tác bầu cử.

Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực, tự giác tham gia bầu cử, trực tiếp đi bầu cử, không đi bầu hộ, bầu thay. Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thu Hà