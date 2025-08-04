“Phát triển công nghiệp bán dẫn phải nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng”

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa là công việc trước mắt, vừa lâu dài, chiến lược, do đó phải nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng.

Sáng 4/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất, đồng thời đề ra các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn thời gian tới.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu một số tỉnh, thành phố và các trường đại học, học viện, khu công nghệ cao.

Dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành phố, trường đại học, học viện, khu công nghệ cao, tập đoàn công nghệ.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) đang diễn ra rất mạnh mẽ, nhất là các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật...; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trên thế giới, ngành công nghiệp bán dẫn đã phát triển ở nhiều quốc gia, trong nhiều năm, rất phong phú, song cũng rất phức tạp; mỗi quốc gia đều có định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, cho thấy ngành công nghiệp bán dẫn có sứ mệnh, vai trò quan trọng.

Việt Nam đã và đang triển khai nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển ngành bán dẫn, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan phát triển ngành bán dẫn như: Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng đánh giá việc triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển ngành bán dẫn đã đạt kết quả bước đầu, tuy nhiên còn khiêm tốn và có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng cho rằng để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chúng ta cần thúc đẩy nâng cao nâng suất lao động, khai thác hiệu quả các nguồn lực, trong đó có nguồn lực con người.

Cho rằng phát triển trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu trí tuệ con người Việt Nam phụ thuộc nhiều vào ngành công nghệp bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học để thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, phát triển hệ sinh thái ngành bán dẫn...

Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu đề xuất mô hình hợp tác giữa các chủ thể Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong phát triển ngành bán dẫn, để Việt Nam đi tắt, đón đầu, bứt phá, vượt lên trong ngành bán dẫn.

Nhấn mạnh trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có nhiều, việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là cả quá trình, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; kêu gọi, huy động các chủ thể liên quan, phát huy trí tuệ Việt Nam trong thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghiệp bán dẫn.

Đề nghị các đại biểu chỉ rõ những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ; động lực nào cần thúc đẩy; giảp pháp cho sự phối hợp, tạo sức mạnh chung của cả nước phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng cho biết việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa là công việc trước mắt, vừa lâu dài, chiến lược, do đó phải nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng, trên tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm,” phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tập trung thảo luận sâu, nhằm thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn, tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo.

