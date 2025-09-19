Phát triển du lịch dưới tán rừng

Tỉnh Lâm Đồng với thế mạnh hơn 1 triệu ha rừng, đang và sẽ là mảnh đất màu mỡ cho thu hút đầu tư du lịch dưới tán rừng trong thời gian tới, khi đã có quy định pháp luật rõ ràng qua Nghị định 91/2024. Và điều đáng chú ý, ở vùng ven biển của tỉnh, một số đơn vị chủ rừng đang triển khai thủ tục...

Du lịch dã ngoại tuyến đường xuyên rừng Tà Năng - Phan Dũng. Ảnh: Ngọc Lân

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2025 vừa mới tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin, lợi thế của Lâm Đồng mà các doanh nghiệp, kể cả người dân rất quan tâm là du lịch canh nông, du lịch dưới tán rừng. Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: “Lâm Đồng có 1 triệu ha rừng nhưng đến lúc này kinh tế rừng đang rất yếu. Chúng ta đang nuôi rừng nhưng rừng chưa đem lại những gì đúng nghĩa của rừng vàng, biển bạc”.

Suối nước nóng Bưng Thị trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Ảnh: Ngọc Lân

Thực tế, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sáp nhập có những vùng rừng tự nhiên rất đẹp, rất hấp dẫn và phù hợp cho phát triển du lịch. Thế nên, đâu đó một số nơi đã triển khai thử nghiệm mô hình du lịch dưới tán rừng. Nhưng khi đi vào chi tiết thì lúng túng. Nghị định số 156/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp ra đời nhưng có nhiều điều chưa rõ ràng nên du lịch dưới tán rừng vẫn chưa thể triển khai. Sau đó, Nghị định 156 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2024 có quy định chi tiết hơn, đã mở lối. Theo đó, tại khu vực Bình Thuận trước đây, nơi có những cánh rừng nằm ven biển tuyệt đẹp đã được các chủ rừng bắt đầu triển khai theo quy định. Và sau sáp nhập, các trình tự thủ tục để triển khai đang được các chủ rừng tiếp tục.

Du khách đi đường bộ lên đỉnh núi Tà Cú để đến với chùa Linh Sơn Trường Thọ. Ảnh: Ngọc Lân

Cũng tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho rằng, việc khai thác du lịch, thuê môi trường rừng trong các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ đang được quan tâm. Nhưng tại 3 khu vực đại ngàn, biển xanh, ngàn hoa hiện có một số công ty, đơn vị chưa phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, chưa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất nên cần đẩy nhanh. Trước mắt, có những hồ sơ chuyển tiếp, các đơn vị, sở, ngành liên quan tập trung hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt để khai thác hoạt động này sớm.

Mùa cây rừng ra hoa. Ảnh: Ngọc Lân

Còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thông tin thêm, trước đây ở Bình Thuận có một số nhà đầu tư quan tâm đến du lịch dưới tán rừng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy trình nội bộ. Theo đó, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, phê duyệt đề án Xây dựng du lịch dưới tán rừng... và chọn nhà đầu tư đã quy định cụ thể trong Nghị định 91/2024. Bây giờ cần ban hành quy trình cụ thể để các nhà đầu tư, các hộ gia đình thực hiện thống nhất.

Rừng nguyên sinh giữa lòng đô thị La Gi. Ảnh: Ngọc Lân

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các khu rừng là xu hướng được khuyến khích từ lâu trên thế giới và tại Việt Nam, vì mang lại nhiều giá trị. Bởi không chỉ phát huy các giá trị sinh thái, đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu thiên nhiên của người dân, khuyến khích các hoạt động giáo dục môi trường, mà còn đem lại thu nhập cho các ban quản lý và người dân địa phương, hỗ trợ cho công tác bảo tồn và phát triển rừng. Đặc biệt hơn, như lời Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở: “Nên xây dựng khu nhà trên cây. Rất hay và không vướng quy định gì cả mà rất đẹp. Có thể nội thất đạt 4 - 5 sao. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm...”. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo trong tháng 9/2025, các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình cụ thể về hình thức kinh doanh dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn baolamdong.vn