Phát triển Nhà ở xã hội - từ chủ trương đến cuộc sống - Bài 2: Để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình an cư

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng những cơ chế, chính sách đột phá, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành hơn 64.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trước năm 2030. Từ những quyết sách đúng đắn đến các dự án cụ thể, chương trình phát triển NƠXH không chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang, xã Thịnh Minh báo cáo tiến độ triển khai khu NƠXH.

Từ quyết sách đến hành động

Nếu Dự án NƠXH và nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Trung Minh là điểm nhấn mở đầu cho một hành trình mới thì đằng sau lễ khởi công là cả một chiến lược dài hạn của tỉnh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển NƠXH. Mục tiêu không chỉ là xây thêm những khu chung cư mới, mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để người có thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, LLVT được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội một cách công bằng, bình đẳng.

Lễ khởi công Dự án Trung Minh không chỉ đánh dấu dự án NƠXH thứ 19 được triển khai trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển NƠXH của Chính phủ. Đây còn là dự án đầu tiên phát triển theo mô hình NƠXH cho thuê sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập. Điều đó cho thấy định hướng phát triển NƠXH của tỉnh không dừng ở việc tăng số lượng căn hộ, mà còn đa dạng hóa các loại hình để phù hợp với điều kiện, khả năng tài chính và nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng những con số rõ ràng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã bổ sung thêm 384 căn hộ đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Đồng thời, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư đối với nhiều dự án NƠXH mới tại các khu vực có nhu cầu lớn về nhà ở.

Khu nhà ở xã hội Sao Vàng, phường Hòa Bình sau khi hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều gia đình.

Phú Thọ hiện có 23 dự án NƠXH đang được triển khai với quy mô hơn 17.400 căn hộ. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hoàn thành 12 dự án với 3.900 căn hộ, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong năm 2026, các dự án đang triển khai dự kiến tiếp tục hoàn thành thêm hơn 2.300 căn hộ và hàng chục nghìn căn hộ khác đang được chuẩn bị đầu tư.

Những con số trên phản ánh một điều quan trọng: phát triển NƠXH ở Phú Thọ không còn là mục tiêu trên giấy mà đang dần hiện hữu bằng những công trình cụ thể, những khu dân cư mới.

Để tạo nền tảng cho quá trình đó, ngay sau khi hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH. Trong đó, Kế hoạch số 21-KH/TU xác định rõ phát triển NƠXH không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an sinh mà còn là một động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần thu hút nguồn nhân lực, tăng đầu tư, kích thích tiêu dùng và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Điểm đáng chú ý là tỉnh đã đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào hệ thống chỉ tiêu phát triển KT-XH hàng năm và giai đoạn 5 năm. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức quản lý mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao khi coi phát triển NƠXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Để chính sách chạm tới từng mái ấm

Nếu như quyết tâm chính trị tạo nền móng thì những cơ chế, chính sách thông thoáng chính là “đòn bẩy” để chương trình phát triển NƠXH của tỉnh tăng tốc. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc chuẩn bị quỹ đất và lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh đã tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính đối với các dự án NƠXH. Các dự án được đưa vào cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; giảm thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và cấp giấy phép xây dựng được cắt giảm 50%. Những giải pháp này thể hiện rõ quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai của tỉnh.

Ngoài việc cụ thể hóa các chính sách về nhà ở cho người có thu nhập thấp của Đảng, Nhà nước, các dự án NƠXH góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm mở rộng cơ hội tiếp cận NƠXH cho người dân. Sau khi hợp nhất tỉnh, khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động thay đổi đáng kể. Từ thực tế đó, tỉnh đã ban hành chính sách nới điều kiện về nhà ở đối với người lao động đang làm việc trên địa bàn, giúp nhiều đối tượng đủ điều kiện tiếp cận NƠXH hơn trước.

Cùng với đó, việc chưa áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập khi xác định đối tượng mua NƠXH, tăng cường công khai, minh bạch trong xét duyệt, mua bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội, cùng các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần giảm bớt áp lực tài chính cho người dân.

Những chính sách ấy tưởng chừng chỉ là những quy định hành chính, nhưng khi đi vào cuộc sống lại mang ý nghĩa cụ thể. Đó là cơ hội để một gia đình trẻ không còn phải dành phần lớn thu nhập cho tiền thuê nhà; để một cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác khi đã có nơi ở ổn định; để những người lao động gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp và địa phương.

Mục tiêu hoàn thành hơn 64.000 căn NƠXH trước năm 2030, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và những cơ chế ngày càng thông thoáng, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình an cư. Và đó cũng là thước đo thành công lớn nhất của chương trình phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng