Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tăng giá trị sản phẩm

Tận dụng lợi thế điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, người dân nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thay đổi phương thức canh tác, ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo hướng hữu cơ để tăng giá trị sản phẩm. Trong đó, nhiều mô hình khẳng định được thương hiệu, tạo chỗ đứng trên thị trường.

Từ bỏ thói quen độc canh cây lúa, nông dân đã mạnh dạn gieo những mầm rau an toàn, gieo niềm tin vào cách làm nông nghiệp bền vững để mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, đánh dấu bước chuyển trong quy trình canh tác. Thay vì sản xuất riêng lẻ, một số hộ đã liên kết, sản xuất tập trung theo hướng VietGAP. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao năng suất cây trồng mà còn mở ra cơ hội giúp sản phẩm rau màu tiếp cận với những thị trường mới.

Hợp tác xã (HTX) Vân Cáp, xã Phùng Nguyên là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả việc liên kết sản xuất các sản phẩm nông nghiệp như bắp cải, cà chua, dưa leo, mướp đắng và một số loại rau ăn lá. Trước đây, người dân Phùng Nguyên sản xuất theo hướng truyền thống, quy mô nhỏ, không tập trung, sản phẩm chủ yếu bán lẻ ở chợ đầu mối hoặc phục vụ nhu cầu gia đình. Từ khi tham gia HTX, họ được tập huấn quy trình kỹ thuật trồng rau an toàn, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao hơn.

Hợp tác xã Vân Cáp, xã Phùng Nguyên thường xuyên kiểm tra quá trình sinh trưởng, phát triển của cây rau.

Theo ông Bùi Minh Vang - Giám đốc HTX Vân Cáp, người dân cùng cán bộ HTX thường xuyên kiểm tra quá trình sinh trưởng, phát triển của cây rau nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. Rau khi thu hoạch sẽ không bị sâu, an toàn cho người sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sau khi thu hoạch, rau được chuyển về sơ chế, đóng gói, dán tem, nhãn mác, kiểm định trước khi cung cấp ra thị trường. Hiện nay, vùng chuyên canh rau an toàn chuẩn VietGAP của HTX Vân Cáp rộng hơn 9,5 ha, sản lượng đạt gần 3 tấn mỗi ngày, doanh thu khoảng 500 - 700 triệu đồng/tháng. Sản phẩm được tiêu thụ tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn trong và ngoài tỉnh.

Việc chuyển đổi từ canh tác tự nhiên sang đầu tư công nghệ mới, sản xuất an toàn đang là hướng đi được nhiều hộ dân lựa chọn để làm giàu từ chính những vườn rau của mình. HTX Nông nghiệp sạch Hiền Khánh Linh, xã Hoàng An là một trong những đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất rau, củ, quả. HTX đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng khép kín, nhờ vậy, các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian gần đây, HTX đưa giống măng tây Atlas F1 trồng trong nhà lưới với diện tích 3.000m2 theo tiêu chuẩn VietGAP. Măng tây có thể thu hoạch sau 6 tháng trồng và liên tục trong vòng 7-10 năm kể từ khi xuống giống.

Mô hình trồng măng tây của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hiền Khánh Linh cho năng suất ổn định.

Không sử dụng hóa chất độc hại, các công đoạn nhổ có, tỉa cành được làm thủ công, phân bón là phân vi sinh được ủ hoai mục đủ thời gian mới sử dụng. Hơn nữa, khi được trồng trong nhà kính, nhờ có nền nhiệt độ ổn định, năng suất măng tây không chỉ đạt cao mà còn ít sâu bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mặc dù khá mới mẻ đối với những người nông dân, nhưng mô hình trồng măng tây được đánh giá rất tiềm năng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, lâu dài và thân thiện môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương phát triển mô hình mới, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Sản phẩm rau an toàn được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói cung ứng ra thị trường.

Việc phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang được mở rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Với quy trình sản xuất an toàn, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, từ nhiều năm nay, các thành viên HTX Sản xuất và Thương mại Định Trung, phường Vĩnh Phúc đã quen với việc sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân vô cơ và dùng các nguyên liệu sẵn có như tỏi, ớt, gừng, rượu... chế biến thành thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất rau tiên tiến, HTX đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn nông nghiệp hữu cơ từ năm 2022.

Bà Hoàng Thị Tám - Phó Giám đốc HTX Sản xuất và Thương mại Định Trung cho biết: Được thành lập từ năm 2017, HTX cung cấp rau, củ, quả cho nhiều trường học, siêu thị, nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Đến nay, HTX có gần 40 thành viên tham gia với diện tích canh tác hơn 3,5 ha; mỗi ngày cung ứng ra thị trường gần 1 tấn rau, mang lại thu nhập bình quân từ 10 - 30 triệu đồng/hộ/tháng.

Các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn nông nghiệp hữu cơ; sản xuất theo nguyên tắc “5 không” (không thuốc diệt cỏ; không thuốc trừ sâu; không chất kích thích, tăng trưởng; không dư lượng hóa chất độc hại và không chất bảo quản). Hội viên của HTX thay vì phải lo đầu ra cho sản phẩm thì giờ đây chỉ cần tập trung chăm sóc, sản xuất mà vẫn bán được giá ổn định, cao hơn mặt bằng chung thị trường.

Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Định Trung, phường Vĩnh Phúc mỗi ngày cung ứng ra thị trường gần 1 tấn rau.

Nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng phát triển hiện nay trước nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như bảo vệ môi trường. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp nông nghiệp tạo sức cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm.

Các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, từ việc sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh được làm từ nguyên liệu sinh học, phụ phẩm nông nghiệp đến việc xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, bao bọc quả nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại, phân tích chất lượng đất để bổ sung vi sinh, sử dụng nguồn nước sạch tưới cây... giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Để nâng cao giá trị nông sản, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích, hiệu quả của sản phẩm hữu cơ tới người dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhất là việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, chế biến, giám sát và chứng nhận sản phẩm. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, theo hướng hữu cơ nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng. Cùng với đó, tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, bảo đảm ưu thế cạnh tranh trên thị trường để nông nghiệp hữu cơ thực sự lan tỏa ở mọi miền quê Phú Thọ.

Nguyên Anh