Phát triển tài sản trí tuệ - nâng tầm thương hiệu sản phẩm

Xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe, sản phẩm không chỉ cần chất lượng mà còn phải có nhận diện rõ ràng, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Tại Phú Thọ, việc xác lập và phát triển tài sản trí tuệ đối với nông sản đang mở ra hướng đi thiết thực, giúp sản phẩm nâng cao giá trị và khẳng định vị thế.

Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển thương hiệu và tài sản trí tuệ như: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ; Kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025...

Sản phẩm của HTX Tương Làng Bợ được quảng bá tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của tỉnh đã từng bước được định danh rõ ràng hơn trên thị trường. Các sản phẩm được xây dựng hệ thống nhận diện, gắn với vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng, tạo nền tảng cho việc phát triển thương hiệu bền vững.

Riêng Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ thực hiện 26 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, qua đó tạo lập cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn nhãn hiệu hàng hóa, được Nhà nước bảo hộ. Cụ thể, đã hỗ trợ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển sở hữu trí tuệ đối với 40 sản phẩm, hàng hóa chủ lực, sản phẩm hàng hóa đặc thù, có lợi thế của tỉnh và các sản phẩm OCOP.

Trong đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ đối với 27 sản phẩm (13 nhãn hiệu tập thể, 6 nhãn hiệu chứng nhận, 8 nhãn hiệu thông thường). Việc được bảo hộ không chỉ giúp sản phẩm có cơ sở pháp lý khi tham gia thị trường, mà còn tạo điều kiện để xây dựng và bảo vệ thương hiệu lâu dài.

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm quen thuộc như chè, quế, gà đồi, tương, rượu truyền thống... sau khi được bảo hộ đã có sự thay đổi rõ nét về cách tiếp cận thị trường. Sản phẩm được chuẩn hóa về chất lượng, đầu tư về bao bì, nhãn mác, từ đó nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra. Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cũng góp phần siết chặt quản lý chất lượng.

Các quy trình sản xuất được chú trọng hơn, tạo sự đồng đều giữa các sản phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong việc duy trì uy tín, thương hiệu. Không dừng lại ở việc xác lập quyền, nhiều sản phẩm sau khi được bảo hộ đã được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ. Một số sản phẩm đã có mặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản sạch, thậm chí tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Bà Trần Thị Phượng - Giám đốc HTX Tương Làng Bợ, xã Đào Xá cho biết: “Trước đây, tương Làng Bợ - sản phẩm truyền thống của địa phương chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi hẹp. Từ khi được hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể, sản phẩm từng bước được chuẩn hóa về quy trình sản xuất, đầu tư tem nhãn, bao bì, vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường. Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ không chỉ giúp sản phẩm có thương hiệu mà còn tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng đầu ra. Nhờ đó, tương Làng Bợ dần có chỗ đứng vững hơn trên thị trường, với sản lượng tiêu thụ khoảng 20.000 lít mỗi năm, sản phẩm đạt OCOP 4 sao”.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc phát triển tài sản trí tuệ cần được nhìn nhận như một chiến lược dài hạn. Không chỉ dừng ở việc đăng ký bảo hộ, các chủ thể cần chủ động đầu tư cho chất lượng sản phẩm, xây dựng hình ảnh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ để phát huy tối đa giá trị của thương hiệu.

Nguyễn Huế