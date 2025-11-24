Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ

Ngày 24/11, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm II thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình diễn ra từ ngày 24 - 28/11/2025.

Các bác sĩ khám cho trẻ em bị khuyết tật

Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 10 - 14/11/2025 thực hiện khám sàng lọc tại các Trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh; lựa chọn các trường hợp trẻ khuyết tật đủ điều kiện tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí.

Giai đoạn 2 từ ngày 24 – 28/11/2025 tiến hành phẫu thuật cho các trường hợp trẻ khuyết tật đã có chỉ định tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ; đồng thời tiếp tục khám sàng lọc cho các trường hợp chưa được thăm khám.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu khai mạc chương trình

Ngay trong ngày đầu khai mạc đã có trên 500 trẻ em đến khám sàng lọc, quy trình khám được triển khai khoa học, đảm bảo trẻ sau khi khám sẽ được hội chẩn cùng các chuyên gia và thực hiện phẫu thuật khi đủ yếu tố an toàn. Song song với đó, đội ngũ y, bác sĩ sẽ tiếp tục thăm khám cho những trường hợp chưa được sàng lọc trước đó, bảo đảm tất cả trẻ em khuyết tật đến với chương trình đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế nhân đạo.

Ban tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Tính đến nay, đã có trên 10.400 trẻ khuyết tật tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước được Trung tâm II - Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị phẫu thuật miễn phí.

Năm 2025 là lần đầu tiên chương trình ý nghĩa này được triển khai tại Phú Thọ, quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cùng các bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Thông qua chương trình sẽ mở ra cơ hội tiếp cận điều trị cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em cải thiện sức khỏe, giảm bớt thiệt thòi, đem lại niềm hy vọng cho các gia đình và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Đăng Khoa