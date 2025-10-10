Phiên chợ kết nối số xã Tân Lạc

Sáng 10/10, tại chợ Đông Lai (Tân Lạc), UBND xã Tân Lạc đã tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 2025 và “Phiên chợ kết nối số” .

Lãnh đạo xã Tân Lạc khai trương kênh thông tin “Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ” trên ứng dụng Zalo OA.

Tham dự chương trình có lãnh đạo xã Tân Lạc, các phòng ban chuyên môn, trưởng các khu, xóm, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng và đông đảo Nhân dân trong xã. Đồng hành cùng chương trình có các doanh nghiệp viễn thông; Ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh hàng điện tử trên địa bàn.

Với chủ đề “Nhanh hơn – hiệu quả hơn – gần dân hơn”, chương trình đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân trên địa bàn xã kích hoạt và đăng ký định danh điện tử VNEID mức độ 2; trải nghiệm mua sắm không dùng tiền mặt; hướng dẫn sử dụng AI vào cuộc sống theo hướng “Bình dân hóa AI”; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và mua sắm các sản phẩm OCOP Tân Lạc.

Người dân quét mã QR cập nhật kênh thông tin “Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ” trên ứng dụng Zalo OA.

Tại chương trình, UBND xã Tân Lạc cũng đã tổ chức ra mắt kênh thông tin “Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ” trên nền tảng Zalo OA nhằm cung cấp thông tin về xã Tân Lạc nhanh hơn, kịp thời hơn. Đồng thời đây cũng là kênh thu thập các ý kiến đóng góp của Nhân dân, góp phần xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả, gần dân, sát dân.

Đinh Hòa