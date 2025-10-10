Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phiên chợ kết nối số xã Tân Lạc

Sáng 10/10, tại chợ Đông Lai (Tân Lạc), UBND xã Tân Lạc đã tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 2025 và “Phiên chợ kết nối số” .

Phiên chợ kết nối số xã Tân Lạc

Lãnh đạo xã Tân Lạc khai trương kênh thông tin “Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ” trên ứng dụng Zalo OA.

Tham dự chương trình có lãnh đạo xã Tân Lạc, các phòng ban chuyên môn, trưởng các khu, xóm, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng và đông đảo Nhân dân trong xã. Đồng hành cùng chương trình có các doanh nghiệp viễn thông; Ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh hàng điện tử trên địa bàn.

Với chủ đề “Nhanh hơn – hiệu quả hơn – gần dân hơn”, chương trình đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân trên địa bàn xã kích hoạt và đăng ký định danh điện tử VNEID mức độ 2; trải nghiệm mua sắm không dùng tiền mặt; hướng dẫn sử dụng AI vào cuộc sống theo hướng “Bình dân hóa AI”; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và mua sắm các sản phẩm OCOP Tân Lạc.

Phiên chợ kết nối số xã Tân Lạc

Người dân quét mã QR cập nhật kênh thông tin “Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ” trên ứng dụng Zalo OA.

Tại chương trình, UBND xã Tân Lạc cũng đã tổ chức ra mắt kênh thông tin “Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ” trên nền tảng Zalo OA nhằm cung cấp thông tin về xã Tân Lạc nhanh hơn, kịp thời hơn. Đồng thời đây cũng là kênh thu thập các ý kiến đóng góp của Nhân dân, góp phần xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả, gần dân, sát dân.

Đinh Hòa


Đinh Hòa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP lạc Chương trình VNeID Dịch vụ công trực tuyến Doanh nghiệp viễn thông tỉnh Phú Thọ Cung cấp thông tin nối Định danh điện tử
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xã Thanh Ba đẩy mạnh chuyển đổi số

Xã Thanh Ba đẩy mạnh chuyển đổi số
2025-10-09 07:51:00

baophutho.vn Xác định chuyển đổi số nhanh và hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy xã Thanh Ba đã triển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long