Phiên họp Hành chính tháng 7 của UBND tỉnh

Chiều 15/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Hành chính tháng 7/2025, xem xét cho ý kiến vào báo cáo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8/2025; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7/2025; việc rà soát, đề xuất danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Dự kỳ họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên họp

Sau khi hợp nhất tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình công tác 6 tháng cuối năm; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể các sở, ban, ngành để tổ chức triển khai thực hiện điều hành, phát triển kinh tế xã hội; chỉ đạo xây dựng và ban hành các Kế hoạch, Chỉ thị triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước với 43 nhóm công việc. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức trên 70 buổi họp, làm việc, kiểm tra thực tế với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghe báo cáo và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 8 tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số cả năm 2025; rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đồng bộ. Triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương về tài khóa, tín dụng, đầu tư, thương mại, các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá thuê đất để triển khai các công trình, dự án nhất là các dự án đầu tư công trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp đang triển khai, những vướng mắc liên quan tới việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng; xử lý, giải quyết các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ...

Cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, khoa học công nghệ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Về xây dựng bảng giá đất, nghiên cứu sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật của khu vực Hòa Bình cũ làm định mức dùng chung để xây dựng và ban hành giá đất, từ đó xác định nghĩa vụ tài chính cho các chủ đầu tư để tăng nguồn thu ngân sách.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào việc rà soát, đề xuất danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; phương án di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì trước đây; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác quản lý nhà nước và tình hình triển khai các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh; kết quả rà soát công tác công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn. Điều chỉnh quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh hồ điều hòa thuộc phường Vĩnh Yên và các xã: Bình Nguyên, Xuân Lãng, Nguyệt Đức, Tam Hồng và Yên Lạc. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ khu vực hai bên quốc lộ 2 tại các xã Bình Nguyên và Xuân Lãng; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ 3 Trung tâm phát triển quỹ đất và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh đến những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn và yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ và hiệu lực quản trị công. Kiện toàn các vị trí còn thiếu trên quan điểm chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh nhằm khơi thông các nguồn lực, nhất là các động lực mới để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phối hợp chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp và triển khai các dự án mới; duy trì đường dây nóng để doanh nghiệp, địa phương liên hệ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn. Các Sở ngành chuyên môn khẩn trương rà soát cơ chế, chính sách đặc thù để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tập trung rà soát khó khăn, vướng mắc đề xuất phương án giải quyết về cơ sở vật chất; cán bộ; phân cấp phân quyền trong quản lý đất đai, tài chính phù hợp với năng lực của cán bộ, cơ chế giám sát kiểm tra, xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ về các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho tỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 22/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của tỉnh Phú Thọ theo phương châm “6 rõ”, lựa chọn lĩnh vực cụ thể triển khai; các chỉ tiêu cần khả thi để thực hiện.

Về danh mục các dự án trọng điểm, cần rà soát danh mục dự án giai đoạn 2026 – 2030, nhất là các dự án ven sông. Về phương án di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác làm việc với các doanh nghiệp để xác định phương án di dời, hỗ trợ di dời. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quản lý, xử lý tài sản công, các giải pháp để đảm bảo tăng trưởng 2 con số.

Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy; điều động, biệt phái cán bộ; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ. Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành xây dựng giá đất, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn quy hoạch, lập mới quy hoạch cấp xã theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; đôn đốc các dự án chậm tiến độ; giám sát chất lượng các công trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới. Sở Công thương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho tỉnh tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành, địa phương tại các phiên họp hành chính để lãnh đạo UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đinh Vũ