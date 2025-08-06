Phim quy tụ dàn sao đắt giá nhất Hollywood “cháy vé” khi còn đang quay

Dàn diễn viên phim mới của đạo diễn Christopher Nolan được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại", gồm có: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson...

Christopher Nolan - bậc thầy điện ảnh đứng sau loạt siêu phẩm như Inception, Dunkirk hay Oppenheimer - đang tiếp tục khiến Hollywood xôn xao với dự án mới mang tên The Odyssey.

Dù bộ phim vẫn còn trong giai đoạn sản xuất, các suất chiếu sớm tại Mỹ đã bán hết vé chỉ trong vài ngày mở bán, biến đây thành hiện tượng phòng vé chưa từng có tiền lệ.

Những ngôi sao hàng đầu thế giới như: Cillian Murphy, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson... tham gia phim mới của đạo diễn Nolan (Ảnh: GQ)

The Odyssey đánh dấu bước ngoặt lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Nolan, không chỉ bởi kỳ vọng khán giả dành cho ông sau thành công vang dội của Oppenheimer, mà còn bởi dàn diễn viên quy tụ toàn các ngôi sao hạng A của Hollywood.

Dù thông tin về nội dung phim vẫn được giữ kín, giới thạo tin tiết lộ đây là một tác phẩm sử thi chiến tranh mang yếu tố giả tưởng, tiếp nối mạch đề tài về thời gian và trí tuệ thường thấy trong các phim của Nolan.

Dàn diễn viên của phim The Odyssey được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại”, gồm có: Matt Damon (phim Người về từ Sao Hỏa), Tom Holland (Người nhện), Anne Hathaway (Yêu nữ thích hàng hiệu), Zendaya (Dune: Hành tinh cát), Robert Pattinson (Chạng vạng), Charlize Theron (Max điên: Con đường cuồng nộ), Jon Bernthal (Sử thi Odyssey)...

Tất cả các diễn viên trên đều từng cộng tác với đạo diễn Nolan hoặc góp mặt trong những phim bom tấn lớn, tạo nên kỳ vọng về sự kết hợp bùng nổ về diễn xuất và chiều sâu tâm lý cho bộ phim này.

Dù phim chưa quay xong, các suất chiếu sớm của The Odyssey dự kiến vào tháng 7/2026 tại các rạp chiếu IMAX (phim công nghệ cao) ở Mỹ đã được mở bán giới hạn.

Đáng nói là, toàn bộ vé suất chiếu sớm đã bán sạch chỉ trong vài ngày, cho thấy sức hút khổng lồ của thương hiệu phim của đạo diễn Nolan cũng như lòng tin tuyệt đối mà khán giả dành cho ông. Tổng doanh thu vé bán sớm ước đạt 1,5 triệu USD.

Hiện tượng này lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn điện ảnh, trong đó nhiều người gọi The Odyssey là “bom tấn chưa cần trailer (đoạn phim giới thiệu) đã cháy vé”.

Không chỉ khán giả Mỹ, các rạp chiếu phim tại châu Âu và châu Á cũng đang đàm phán để có được suất chiếu sớm của bộ phim này. Warner Bros, đơn vị phát hành chính thức của bộ phim, vẫn chưa đưa ra bình luận cụ thể, nhưng xác nhận rằng, họ đang đầu tư mạnh tay cho chiến dịch truyền thông toàn cầu, hứa hẹn đây sẽ là sự kiện điện ảnh của năm 2026.

Một phần lý do khiến fan mặn mà săn vé từ rất sớm là niềm tin tuyệt đối vào Nolan, người đã tạo nên cơn sốt Oppenheimer, từng gặt hái hơn 190 triệu USD chỉ tính riêng phòng chiếu IMAX. Người xem tin rằng chỉ khi xem phim ở định dạng công nghệ cao như Nolan mong muốn mới thể hiện đúng tinh thần phim “bom tấn” đích thực.

Trong lúc đó, Christopher Nolan, vốn nổi tiếng với việc giữ kín thông tin về dự án cho đến phút chót, vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cốt truyện, bối cảnh hay chủ đề chính của The Odyssey.

Tuy vậy, theo một số tin đồn từ hậu trường, bộ phim này có thể sẽ tiếp tục khai thác yếu tố thời gian, ký ức và những lựa chọn sống còn của con người trong thời điểm lịch sử quan trọng.

Bộ phim này là phim được đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Christopher Nolan, với kinh phí 250 triệu USD và lần đầu được quay toàn bộ bằng định dạng IMAX.

Với rất ít thông tin đã được hé lộ, The Odyssey không chỉ là cuộc trở lại đầy tham vọng của Christopher Nolan, mà còn là minh chứng cho sức mạnh thương hiệu cá nhân hiếm có trong làng điện ảnh. Một bộ phim chưa quay xong, chưa tung trailer, chưa tiết lộ nội dung... vẫn có thể bán sạch vé tại Mỹ. Đó là điều chỉ Nolan mới làm được.

