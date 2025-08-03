Phim Việt đổ bộ rạp dịp nghỉ lễ 2/9: Nhiều sắc màu hấp dẫn

Trong số các phim Việt sẽ công chiếu vào dịp nghỉ lễ năm nay, hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn” nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 luôn là thời điểm sôi động của thị trường điện ảnh nội địa. Năm nay, phim Việt chứng kiến sự “đổ bộ” đồng thời của nhiều tác phẩm mang màu sắc khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người xem.

Nổi bật trong số đó là Mưa đỏ - bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh, khắc họa cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong đó câu chuyện 7 người lính trẻ thuộc Tiểu đội 1 của lực lượng Quân Giải phóng gây xúc động. Phim do đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền thực hiện, quy tụ các diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Trần Gia Huy... Nếu các nhân vật trẻ tuổi đại diện cho cảm xúc, ước mơ, tinh thần kiên cường của những người lính độ tuổi 20, thì những nhân vật có tuổi đời lớn hơn cho thấy chiều sâu tư tưởng và khát vọng của một thế hệ.

Theo chia sẻ của đạo diễn, khoảng 10 năm trước, chị đã xúc động rơi nước mắt khi đọc tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Vượt qua nhiều thử thách, đoàn phim quyết tâm hoàn thành tốt bộ phim để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. "Khi quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ekip và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời", nữ đạo diễn chia sẻ.

Phim trường “Mưa đỏ” rộng 50 ha được dựng bên bờ sông Thạch Hãn. (Ảnh: ĐPCC)

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết, Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng được đầu tư quy mô, chỉn chu của của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Để đảm bảo cho phim kịp ra mắt dịp 2/9, tiến độ sản xuất đã được đẩy nhanh ở tất cả các khâu nên đoàn phim làm việc tập trung tối đa. "Xuyên suốt quá trình quay phim đã có nhiều trang thiết bị, vũ khí, được huy động và sử dụng nhờ vào sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để tăng tính chân thực cho bộ phim và tái hiện tinh thần lịch sử trọn vẹn nhất", anh cho biết.

Với phần hình ảnh được dàn dựng công phu và âm thanh chiến trận chân thực,Mưa đỏ hướng đến việc tái hiện một chương lịch sử bi tráng, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, sự hy sinh của thế hệ đi trước. Phim kỳ vọng sẽ gặt hái thành công tương tự Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối - phim lịch sử cách mạng được yêu thích trong dịp lễ 30/4 vừa qua.

Trong khi đó, phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có nhiều yếu tố giải trí, kết hợp giữa hài hước và tâm linh. Đạo diễn Nhật Trung cho biết: "Tôi muốn 'Làm giàu với ma' là loạt phim có chất lượng chỉn chu chứ không đơn thuần là phim hài giải trí. Lần này, tôi xây dựng 6 tuyến nhân vật chính, mỗi người mang một thân phận và mâu thuẫn riêng biệt, đòi hỏi nhiều chiều sâu tâm lý. Tôi không ngại trao cho các diễn viên những vai diễn trái sở trường. Tôi muốn họ vượt giới hạn, cũng như chính tôi đã phải vượt qua áp lực bản thân trong quá trình sáng tác".

Một cảnh hành động bằng ghe thuyền trên sông. (Ảnh: ĐPCC)

Diệp Bảo Ngọc chèo ghe thành thạo trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Bối cảnh chính của phim được thực hiện tại Tây Nam Bộ với những cảnh di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe ô tô, ghe thuyền, máy cày, xe bò... Đạo diễn và nhóm thiết kế hình ảnh mong muốn có thể đưa những nét đặc trưng văn hóa của vùng An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng lên phim. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ đối với các diễn viên Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn trong các cảnh quay dưới nước, đặc biệt những bối cảnh có dòng nước chảy xiết, hoặc diễn viên phải bơi ngược dòng giữa trưa nắng.

Diễn viên trẻ Ngọc Xuân vào vai Anh Thư - hồn ma trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Bộ phim là phần tiếp theo của Làm giàu với ma từng tạo hiệu ứng lớn dịp lễ năm 2024. Tuy tiếp tục khai thác công thức "một hồn ma - một cơ hội làm giàu", nhưng được mở rộng quy mô, đẩy cao tình tiết, xen lẫn bi - hài - giật gân. Câu chuyện xoay quanh hành trình đưa xác nhân vật Anh Thư về quê để tìm chiếc nhẫn trị giá 9 tỷ của một nhóm người tình cờ gặp gỡ. Trên đường đi, loạt bí mật và những cú "lật mặt" bất ngờ liên tục xảy ra.

Nguồn vtv.vn