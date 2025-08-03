Phim Việt đổ bộ rạp dịp nghỉ lễ 2/9: Nhiều sắc màu hấp dẫn

{title}
{publish}
{head}
Trong số các phim Việt sẽ công chiếu vào dịp nghỉ lễ năm nay, hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn” nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 luôn là thời điểm sôi động của thị trường điện ảnh nội địa. Năm nay, phim Việt chứng kiến sự “đổ bộ” đồng thời của nhiều tác phẩm mang màu sắc khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người xem.
Nổi bật trong số đó là Mưa đỏ - bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh, khắc họa cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong đó câu chuyện 7 người lính trẻ thuộc Tiểu đội 1 của lực lượng Quân Giải phóng gây xúc động. Phim do đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền thực hiện, quy tụ các diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Trần Gia Huy... Nếu các nhân vật trẻ tuổi đại diện cho cảm xúc, ước mơ, tinh thần kiên cường của những người lính độ tuổi 20, thì những nhân vật có tuổi đời lớn hơn cho thấy chiều sâu tư tưởng và khát vọng của một thế hệ.
Theo chia sẻ của đạo diễn, khoảng 10 năm trước, chị đã xúc động rơi nước mắt khi đọc tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Vượt qua nhiều thử thách, đoàn phim quyết tâm hoàn thành tốt bộ phim để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. "Khi quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ekip và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời", nữ đạo diễn chia sẻ.
Phim trường “Mưa đỏ” rộng 50 ha được dựng bên bờ sông Thạch Hãn. (Ảnh: ĐPCC)
Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết, Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng được đầu tư quy mô, chỉn chu của của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Để đảm bảo cho phim kịp ra mắt dịp 2/9, tiến độ sản xuất đã được đẩy nhanh ở tất cả các khâu nên đoàn phim làm việc tập trung tối đa. "Xuyên suốt quá trình quay phim đã có nhiều trang thiết bị, vũ khí, được huy động và sử dụng nhờ vào sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để tăng tính chân thực cho bộ phim và tái hiện tinh thần lịch sử trọn vẹn nhất", anh cho biết.
Với phần hình ảnh được dàn dựng công phu và âm thanh chiến trận chân thực,Mưa đỏ hướng đến việc tái hiện một chương lịch sử bi tráng, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, sự hy sinh của thế hệ đi trước. Phim kỳ vọng sẽ gặt hái thành công tương tự Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối - phim lịch sử cách mạng được yêu thích trong dịp lễ 30/4 vừa qua.
Trong khi đó, phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có nhiều yếu tố giải trí, kết hợp giữa hài hước và tâm linh. Đạo diễn Nhật Trung cho biết: "Tôi muốn 'Làm giàu với ma' là loạt phim có chất lượng chỉn chu chứ không đơn thuần là phim hài giải trí. Lần này, tôi xây dựng 6 tuyến nhân vật chính, mỗi người mang một thân phận và mâu thuẫn riêng biệt, đòi hỏi nhiều chiều sâu tâm lý. Tôi không ngại trao cho các diễn viên những vai diễn trái sở trường. Tôi muốn họ vượt giới hạn, cũng như chính tôi đã phải vượt qua áp lực bản thân trong quá trình sáng tác".
Một cảnh hành động bằng ghe thuyền trên sông. (Ảnh: ĐPCC)
Diệp Bảo Ngọc chèo ghe thành thạo trong phim. (Ảnh: ĐPCC)
Bối cảnh chính của phim được thực hiện tại Tây Nam Bộ với những cảnh di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe ô tô, ghe thuyền, máy cày, xe bò... Đạo diễn và nhóm thiết kế hình ảnh mong muốn có thể đưa những nét đặc trưng văn hóa của vùng An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng lên phim. Điều này đã tạo áp lực không nhỏ đối với các diễn viên Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn trong các cảnh quay dưới nước, đặc biệt những bối cảnh có dòng nước chảy xiết, hoặc diễn viên phải bơi ngược dòng giữa trưa nắng.
Diễn viên trẻ Ngọc Xuân vào vai Anh Thư - hồn ma trong phim. (Ảnh: ĐPCC)
Bộ phim là phần tiếp theo của Làm giàu với ma từng tạo hiệu ứng lớn dịp lễ năm 2024. Tuy tiếp tục khai thác công thức "một hồn ma - một cơ hội làm giàu", nhưng được mở rộng quy mô, đẩy cao tình tiết, xen lẫn bi - hài - giật gân. Câu chuyện xoay quanh hành trình đưa xác nhân vật Anh Thư về quê để tìm chiếc nhẫn trị giá 9 tỷ của một nhóm người tình cờ gặp gỡ. Trên đường đi, loạt bí mật và những cú "lật mặt" bất ngờ liên tục xảy ra.
Nguồn vtv.vn
“Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” là những bộ phim sẽ được trình chiếu, giao lưu trong đợt phim kỷ niệm 2/9 năm nay.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc "Ân tình của đá" của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva...
Nữ diễn viên Sadia Khateeb đã trở thành ngôi sao Bollywood đầu tiên ghi hình bên trong hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - tại Quảng Trị, Việt Nam.
Những bức ảnh cận cảnh Kim Tae Hee do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn...
"Bom tấn" cổ trang Hàn hút lượt xem nhờ khắc họa biến động cuộc đời Dong Yi từ lúc là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua.
Nhạc sĩ Hồng Thuận gửi gắm niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế, trong "Xinh tươi Việt Nam".
Dàn diễn viên phim mới của đạo diễn Christopher Nolan được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại", gồm có: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson...
Sau "Đào, Phở và Piano", đường ra rạp để có doanh thu của hầu hết các bộ phim Nhà nước đến thời điểm này vẫn chất chồng cái khó.
Nếu bạn là người theo dõi dự án phim huyền sử She-kings, thì hẳn bạn sẽ rất vui khi thấy một dự án mới của She-kings đã chính thức ra rạp với tên gọi “Đợi Gì, Mơ Đi!”.
Koyote, nhóm tam ca huyền thoại Hàn Quốc sẽ trở lại vào ngày 6/8 tới đây với đĩa đơn hoàn toàn mới “Call Me”.
Là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến Netflix, phim kinh dị học đường Wednesday hứa hẹn bùng nổ hơn với mùa 2 cùng dàn sao nổi tiếng.
Chi Pu, Hòa Minzy, Diệu Nhi và Linh Ngọc Đàm là 4 nghệ sĩ nữ tham gia "Sao nhập ngũ 2025" với vai trò đội trưởng. 4 nghệ sĩ nam là Tim, Độ Mixi, Bình An và Huỳnh Anh cũng tham...