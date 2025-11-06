Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh chung vui Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Đành

Chiều 6/11, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư Đành, xã Hương Cần nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 79 năm ngày Pháp luật Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Thực - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại ngày hội

Khu dân cư Đành, xã Hương Cần hiện có 144 hộ gia đình với 692 nhân khẩu. Trên địa bàn khu hiện có 5 dân tộc sinh sống gồm: Kinh, Mường, Dao, Tày, Thái, trong đó dân tộc Mường chiếm 97%. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu Đành luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, khu Đành cũng là địa bàn dân cư tiêu biểu của xã Hương Cần trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong khu đạt 32 triệu đồng/năm; toàn thôn có 81% hộ gia đình có kinh tế khá và giàu, hộ nghèo giảm còn 0,7%. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Năm 2025, khu Đành có gần 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá và giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá 5 năm liền.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu Đành

Ghi nhận và biểu dương những kết quả của cán bộ, Nhân dân khu Đành đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh đề nghị Ban công tác Mặt trận và Nhân dân khu Đành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; triển khai có hiệu quả các dự án chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Hương Cần quan tâm tạo điều kiện chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể chính trị của địa phương hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh trao quà cho các hộ nghèo của khu Đành

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản vật nông nghiệp của địa phương

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh và Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 20 xuất quà của tỉnh cho các hộ nghèo của khu Đành.

UBND Xã Hương Cần tặng danh hiệu gia đình văn hoá cho 126 hộ gia đình và tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá cho khu Đành.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Ngọc Tuấn