Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Long Châu Sa

Sáng 5/9, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự và tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Long Châu Sa nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy và chính quyền xã Lâm Thao.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò Trường THPT Long Châu Sa trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Đồng chí Nguyễn Quang Anh- tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường trong lễ khai giảng.

Trong những năm học gần đây, Trường THPT Long Châu Sa luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Năm học 2024 - 2025, kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, nhà trường xuất sắc xếp thứ 3 toàn tỉnh Phú Thọ (cũ) với 72/74 học sinh đoạt giải, trong đó có 9 giải Nhất, 36 giải Nhì, 14 giải Ba và 13 giải Khuyến khích; là trường có số giải Nhất nhiều nhất trong khối các trường THPT không chuyên của tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường còn đạt 1 giải Khuyến khích cuộc thi sáng tạo Robotic; 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh...

Đáng chú ý, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Long Châu Sa có điểm bình quân các môn thi đạt 7,11 điểm; đứng thứ 6 của tỉnh Phú Thọ cũ và thứ 22 toàn tỉnh mới, đặc biệt em Đào Hương Giang (lớp 12A8) là thủ khoa khối D01 của toàn tỉnh. Nhà trường có 405/440 học sinh khối 12 đăng ký xét tuyển đại học, trong đó có 388 em trúng tuyển ngay đợt 1, đạt tỷ lệ 95,8% (cao hơn năm học trước).

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Long Châu Sa có 34 lớp với 1.451 học sinh; 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bước vào năm học mới, nhà trường tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy và học, gắn với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng kết quả thi tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi các cấp.

Đón các học sinh khối lớp 10 trong lễ khai giảng

Sau khi được nghe thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025- 2026, các đại biểu và thầy cô giáo, học sinh đã tham dự trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 cùng học sinh trên cả nước.

