Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh dự Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Vân Phú lần thứ I

Ngày 24/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vân Phú tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng 102 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.200 hội viên phụ nữ toàn phường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2025. Hội đã kết nạp 385 hội viên mới, tỷ lệ tập hợp đạt 77%, tăng gần 13% so với nhiệm kỳ trước. Trong phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực: “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Đoạn đường hoa”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Ngày thứ Bảy - Chủ nhật sạch”... Hội quản lý hiệu quả nguồn vốn với tổng dư nợ trên 6,7 tỷ đồng; đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà mái ấm tình thương, chương trình “Mẹ đỡ đầu” trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Từ các hoạt động hỗ trợ toàn diện đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội; trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên; hoạt động của Hội ngày càng chất lượng, hiệu quả. Hội còn là điểm sáng trong ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai mô hình “Phụ nữ trên không gian mạng” với 29 nhóm zalo chi hội và 1 fanpage, thu hút trên 1.000 hội viên tham gia. Phụ nữ phường giữ vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn giá trị truyền thống Hát Xoan Phú Thọ và các di sản văn hóa địa phương.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN phường Vân Phú xác định 3 khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng; thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị, thời gian tới, Hội LHPN phường Vân Phú cần thực hiện tốt phương châm “Trung ương định hướng - Tỉnh vận dụng sáng tạo - Xã đồng hành cùng hội viên - Chi thấu hiểu phụ nữ” và “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”. Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện lối sống đẹp, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, hiện đại; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sức lan toả sâu rộng; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững...

Ban Chấp hành Hội LHPN phường Vân Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN phường Vân Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 37 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường Vân Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản của các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường

Hồng Nhung