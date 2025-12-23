Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Viên

Giữ vững đoàn kết, gần dân, sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Viên sáng nay 23/12. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2025, Đảng bộ xã Xuân Viên đã nỗ lực vượt qua giai đoạn chuyển đổi sau sáp nhập để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy hành chính và hệ thống chính trị cơ sở. Kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt trên 346% so với kế hoạch; hoàn thành các tiêu chí chính quyền số giai đoạn 2, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Xuân Viên.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, xã gặp những khó khăn, vướng mắc cần sớm tháo gỡ như: Thiếu cán bộ chuyên môn chuyên sâu ở một số lĩnh vực; nguồn phát triển đảng viên tại khu vực nông thôn ngày càng khó do lao động trẻ thường xuyên đi làm ăn xa; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; thu hút các dự án đầu tư lớn gặp rào cản do quy hoạch chung của các xã cũ sau sáp nhập không còn phù hợp...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao kết quả xã Xuân Viên đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần giữ vững đoàn kết, gần dân, sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Khẩn trương quán triệt nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cụ thể hóa vào chương trình hành động. Chú trọng phát triển đảng viên và rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn, vị trí.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã tập trung hoàn thành 16 chỉ tiêu cơ bản, trong đó ưu tiên điều chỉnh quy hoạch phù hợp với không gian mới và lợi thế vùng. Chú trọng phát triển nông nghiệp đặc hữu, sử dụng hiệu quả tài sản công và lồng ghép các nguồn lực quốc gia để giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền xã đẩy mạnh cải cách hành chính, bám sát cơ sở để tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân; quan tâm toàn diện đến giáo dục, y tế và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo an ninh - quốc phòng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động rà soát các điểm nguy cơ sạt lở để di dời dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Mạnh Cường - Cao Tuấn