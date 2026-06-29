Phổ biến Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn thi hành

Sáng 29/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng chủ trì Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo một số sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết: Luật Xây dựng mới được ban hành nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đầu tư xây dựng.

Để triển khai luật, Chính phủ đã ban hành 6 Nghị định hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vật liệu xây dựng, hợp đồng xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng cũng ban hành 8 Thông tư cùng một quyết định công bố mẫu hợp đồng xây dựng. Toàn bộ các văn bản này sẽ đồng thời có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc cải cách thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định mới, cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện kiểm soát một lần đối với mỗi dự án hoặc công trình từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công.

Một nội dung mới khác là việc xây dựng Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm “định danh” công trình, phục vụ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Luật cũng bổ sung các quy định về quản lý trật tự xây dựng theo hướng tăng cường hậu kiểm, khuyến khích phát triển công trình xanh, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động xây dựng...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông qua hội nghị nhằm phổ biến kịp thời các quy định mới để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai khi Luật Xây dựng 2025 cùng hệ thống văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Lê Hoàng