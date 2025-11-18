Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nghe báo cáo một số nội dung trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Sáng 18/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch báo cáo các nội dung dự thảo: Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương báo cáo Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trước thực trạng sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ đã có nhiều tiến bộ và đạt được thành tựu nhất định, song vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh Phú Thọ sau hợp nhất, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, tham mưu với tỉnh xây dựng dự thảo Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thông qua dự thảo Đề án, Nghị quyết nhằm đánh giá toàn diện những tiềm năng, lợi thế trong sự nghiệp phát triển văn hóa của tỉnh, những thành tựu đạt được và khó khăn, hạn chế; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới, đưa văn hóa là nền tảng, là nguồn lực quan trọng và bền vững để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo về Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nội dung phương hướng quy hoạch phát triển tổng thể đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.

Trong đó, đề xuất phương hướng quy hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; xem xét lựa chọn phương án quy hoạch xây mới các thiết chế văn hóa phù hợp với các tiêu chí của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao các cấp đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030, 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định và có ít nhất 1 điểm tập thể dục thể thao công cộng.

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch trong không gian phát triển du lịch của tỉnh đối với 5 khu du lịch quốc gia và 9 trung tâm du lịch trọng điểm. Đề xuất thực hiện chuyển đổi số các cơ quan báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ, truyền thông đa phương tiện; 100% cơ quan hành chính Nhà nước, UBND các xã, phường có cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch, sở đã rà soát và đề xuất danh mục dự án với tổng vốn đầu tư công là 137,151 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch trong việc chuẩn bị các dự thảo Đề án, Nghị quyết, Quy hoạch điều chỉnh và Kế hoạch thuộc lĩnh vực của ngành. Đồng chí đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch từ đó xin ý kiến, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong thời gian tới.

Cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Đối với dự thảo Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch cần đánh giá sâu sắc, đầy đủ hơn về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 - 2025; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện Đề án, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đóng góp ý kiến vào báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch

Đối với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí yêu cầu cần xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với thực tiễn, mục tiêu, quy hoạch và sự phát triển chung của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị tư vấn để đảm bảo điều chỉnh quy hoạch của ngành có tính khả thi và hiệu quả.

Liên quan đến Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch, quan điểm của tỉnh là ưu tiên nguồn lực để triển khai các dự án, công trình đã xuống cấp. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính để xác định, bố trí nguồn vốn hợp lý để triển khai thực hiện.

Lê Thương